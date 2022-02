Il y a un beau concours sur Twitter, avec une PS5 Collector (Custom évidemment) d'Horizon Forbidden West.Je ne sais pas, qui à réalisé cette beauté, mais j'aurai bien voulu que Sony fasse une PS5 Collector pour Horizon Forbidden West.J'espère voir une édition collector pour God of War, voir même une manette pour GT7.Le lien pour le compte Twitter

Like

Who likes this ?

posted the 02/20/2022 at 11:56 PM by leblogdeshacka