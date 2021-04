Les résultats du NPD de ce mois-ci sont maintenant publiés et ils ont révélé que la PS5 est devenue la console la plus vendue aux États-Unis, tant en termes de ventes en dollars que d'unités vendues.Annoncé par Mat Piscatella du groupe NPD, il a confirmé que la console est désormais la plus vendue de l'histoire. Cela signifie qu'avec seulement cinq mois sur le marché, la PS5 se vend déjà plus vite que la PS4 cinq mois après sa sortie, et cela se produit malgres la penurie.Ainsi, même si cette génération n'a pas encore de vainqueur incontestable, Sony est en train de sortir du lot et bénéficie d'un élan considérable pour aborder les deuxième et troisième années du cycle de vie de la console, la marque étant plus forte que jamais.On apprend aussi que le jeu Marvel's Spider-Man Miles Morales s'est deja vendu plus que Ghost of Tsushima et The Last of Us Part 2, alors qu'il n'était sur le marché que depuis cinq mois.Miles Morales a été le cinquième jeu le plus vendu au cours des 12 derniers mois, The Last of Us Part 2 arrivant en septième position et Ghost of Tsushima en huitième position. Il s'agit d'une réussite assez incroyable qui montre à quel point la marque Spider-Man est forte pour Sony.