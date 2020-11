Gameblog

"Pour être franc, j'aime l'industrie dans laquelle je suis. C'est le métier que j'aime. Ma femme me dit que c'est le seul métier pour lequel je suis compétent mais c'est clairement le métier que j'aime. Mais ce tribalisme au sein de l'industrie est la seule chose qui pourrait me forcer à la quitter. [...]Tout particulièrement dans le monde des consoles, je pense que les joueurs les plus hardcore des hardcore ont fait atteindre au "je veux vraiment que ce truc échoue pour que le truc que j'ai acheté trouve le succès" un niveau destructeur. Et quand je dis ça, je parle des deux côtés (des fans de PlayStation et Xbox, ndlr). Et je ne dis pas qu'il n'y a dans le lot que des gens qui déglinguent Xbox et que tous les gens qui aiment Xbox sont toujours accueillants vis-à-vis des produits PlayStation.Je ne pense pas que les autres doivent échouer pour que nous atteignons nos objectifs. Et ce n'est pas une histoire de "tout le monde il est beau." C'est la vérité. Nous sommes dans le secteur du divertissement.