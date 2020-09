Si comme moi, vous avez galéré pour trouver le pack des Amiibo Prodiges, ils sont de retour en stock.Le pack comprend, les 4 amiibo issus de The Legend of Zelda sur Switch , Revali, Mipha, Daruk et Urbosa.Si je me souviens bien, le prix était plus cher que 59.99€ Amiibo Prodiges 59.99€