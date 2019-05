Voici une Information autour du jeu Days Gone :Alors que la MAJ 1.0.8 a été lancé il y a quelque jours, un Patch de 12.8 Go est disponible. Voici ce qu’il corrige :- Problèmes de sauvegarde résolues.- Ajout de correctifs pour les problèmes de plantage.- Corrections de bégaiement et de retard au niveau des expressions faciales.- Corrections des problèmes de baisse de frame-rate.- Diverses améliorations de performances et de stabilité.- Ajout de corrections pour les bugs mineurs et divers modifications.Prévoyez un peu de temps…Source : https://www.reddit.com/r/DaysGone/comments/br6zi6/109_update