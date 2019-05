Voici une Information concernant l'E3 2019 :Lesplans des stands viennent d'être dévoilés. Le Hall Est est illustré en haut. Et voici le Hall Sud :Nintendo sera une fois de plus dans le West Hall avec ses deux stands habituels. Vu que Sony n'est pas présent, et que Microsoft aura sa conférence au Xbox Plaza at LA Live, Nintendo aura donc les stands les plus importants présents à l'E3 cette année...Source : https://nintendoeverything.com/e3-2019-floor-plans-release