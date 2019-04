Voici une Information concernant la Nintendo Switch :La dernière mise à jour majeure de la Nintendo Switch, Switch Firmware 8.0.0, a été publiée la semaine dernière. Elle comprenait une tonne d’ajouts, comme une fonction de tri de logiciel et le transfert de données vers une autre fonction du système. Il y avait un autre ajout cependant que Nintendo n'a pas mentionné dans les notes de correctif, le "mode boost".Après la publication du micrologiciel, les amateurs d’homebrew ont rapidement commencé à rechercher des modifications et des ajouts. L’émulateur très populaire de Retroarch a discuté de la mise à jour en détail avec l’un des développeurs mentionnant l’ajout du "mode boost".Ce mode Boost a essentiellement permis au processeur de la Nintendo Switch de s’overclocker à 1,75 GHz dans certaines situations, ce qui représente un bond considérable par rapport à sa vitesse standard de 1 GHz. Cet ajout était plus logique lorsque les mises à jour des jeux The Legend of Zelda : Breath of the Wild et Super Mario Odyssey Odyssey ont été publiées. Apparemment, lorsque les mises à jour de ces jeux ont été installées, les jeux se sont chargés plus rapidement.Les gens de GBATemp ont conclu que, grâce aux mises à jour des jeux fonctionnant avec le nouveau firmware de la Nintendo Switch, le chargement des données fonctionnerait beaucoup plus rapidement. Les jeux consistaient essentiellement à overclocker le processeur à 1,75 GHz lors du chargement de sections et à revenir à 1 GHz lorsque les sections étaient chargées.Selon Brawl345, les temps de chargement dans le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild ont noté les améliorations suivantes :- Chargement du fichier de sauvegarde: 31 secondes -> 21 secondes- Déplacement rapide : 19 secondes -> 11 secondes- Entrée du sanctuaire: 10 secondes -> 7 secondesLes améliorations sont assez substantielles et il sera intéressant de voir quels autres jeux seront mis à jour pour tirer parti de ces nouvelles améliorations...Source : https://gearnuke.com/nintendo-switch-8-0-0s-boost-mode-addition-making-games-load-faster-and-perform-better-via-overclocking