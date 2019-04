Voici une Information autour de la Ps4 :Idea Factory International a confirmé que le jeu Super Neptunia RPG allait être lancé cet été sur Nintendo Switch et sur Ps4 en Occidnet. Le gameplay reste inchangé, mais deux images de synthèse seront censurées sur la version Ps4. La version de Switch restera elle non censurée.De plus, il y a une combinaison vraiment étrange de mots censurés sur Ps4. Outre les épithètes et les insultes traditionnels, la phrase «écolière» est également censurée lors du partage de contenu à l’aide de la fonction Share. Un utilisateur a indiqué que le titre de School Girl/Zombie Hunter, le jeu de tir à la troisième personne sorti en 2017 de Tamsoft, Aksys Games et D3 Publisher, avait censuré la première moitié de son titre lorsque Chan a partagé une image de son trophée de platine avec un ami. La partie «School Girl» du titre a été remplacé par des astérisques. Reste à voir si cela va s’aggraver…Sources : https://www.neogaf.com/threads/sony-censorship-policy-strikes-again-this-time-the-title-of-a-game-is-being-censored-as-well-as-other-common-wording.1476593/ et https://www.oneangrygamer.net/2019/04/super-neptunia-rpg-will-be-censored-on-ps4-uncensored-on-switch-for-summer-release/81976