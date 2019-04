Voici une Rumeur autour de la Société Nintendo :Beaucoup de regards se tournent vers Nintendo pour plusieurs raisons. Les fans anticipent l’arrivée de Joker dans le jeu Super Smash Bros. Ultimate. Il y a eu les récentes fuites qui font penser que Persona 5, Metroid Prime Trilogy et The Legend of Zelda : A Link to the Past sortiront tous sur Nintendo Switch.Selon la source anonyme de Gaming INTEL, le prochain Nintendo Direct aura lieu le 11 avril, donc ce jeudi. Comme indiqué ci-dessus, cette semaine serait le moment idéal pour dévoiler un nouveau Nintendo Direct pour une multitude de raisons, telles que celles énumérées ci-dessus.De plus, le dernier jour avec le Big N du président de Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, aura lieu le 15 avril. Ce serait donc une excellente occasion pour un petit hommage. De plus, les fans espèrent également voir arriver la date de sortie de Joker sur Super Smash Bros. Ultimate dans un avenir proche, surtout après que le réalisateur ait annoncé qu'il serait très bientôt disponible. Réponse dans quelques jours, si cela se confirme...Source : https://comicbook.com/gaming/2019/04/07/rumor-nintendo-direct-april-2019-arriving-this-week/