Voici une Information autour du jeu Persona 5 :De nombreux joueurs espèrent que les deux premiers jeux de la série moderne, Persona 4 et Persona 3, pourront être publiés sur les plateformes actuelles. Atlus a-t-il un tel plan? A cette question, Naoto Hiraoka a répondu que bien que nous ne puissions rien vous dire pour le moment, nous avons toujours reçu beaucoup de suggestions de la part des joueurs. Nous avons reçu et compris les voix des joueurs et, s'il y a une opportunité, nous en discuterons activement. Donc pas de plan concernant ces projets actuellement.S'exprimant sur Persona 5, le producteur exécutif du jeu, Naoto Hiraoka, a déclaré que celui-ci avait été vendu à plus de 2,4 millions d'exemplaires dans le monde et qu'il avait été acclamé par les joueurs et les critiques du monde entier. Ce chiffre pourrait encore grimper en supposant que l’énigmatique Persona 5 S est bien un portage Nintendo Switch comme le disent les rumeurs et les leak. Les JRPG se vendent généralement très bien sur Nintendo Switch, et Persona est une série bien-aimée, qui bénéficiera également du signal amplifié du DLC Joker de Persona 5 dans le jeu Super Smash Bros. Ultimate qui sera disponible plus tard ce mois-ci...Sources : https://www.resetera.com/threads/atlus-to-discuss-porting-persona-3-4-to-current-platforms.109674 et https://gamingbolt.com/persona-5-hits-2-4-million-units-sold-worldwide