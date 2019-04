Voici une Information concernant le jeu Persona 5 :Atlus vient d’ouvrir le site https://p5s.jp en teasant une annonce le 25 avril. Le nom du site laisse penser que le jeu Persona 5 S soit annoncé.Le 24 avril, on en apprendra donc plus sur le jeu Persona 5 The Royal, et le lendemain, on risque d'avoir une petite surprise...Source : https://www.resetera.com/threads/p5s-website-is-live-1-more-information-on-25th-april-2019-about-persona-5.109070