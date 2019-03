Voici une Information autour de la Ps4 :Les dislike sur la vidéo du dernier State of Play pleuvent sur Youtube. Du coup, Sony a effacé et remis en ligne la vidéo de State of Play la nuit dernière parce qu'il y avait trois fois plus de dislike que de like. Cependant, ça n'a pas empéché ce nombre de se reroduire, avec maintenant plus de 15 000 dislike pour la "nouvelle" vidéo. Les joueurs semblent vouloir faire passer un message à Sony...Source : https://www.youtube.com/watch?v=MtLcE9dHhiE&feature=youtu.be