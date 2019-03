Voici une Rumeur concernant le jeu Persona 5 R :Selon un Traducteur d’info pour la série Persona, qui est également un traducteur pour divers médias, le 24 avril serait dévoilé :1. Persona 5 The Royal (PV#01, date de sortie, premiers détails)2. Persona 5 The Sovereign (Portage sur Nintendo Switch)3. Persona 5 Arena (Ps4, 2020, Teaser de la marque déposée par Atlus)La Nintendo Switch aurait donc un simple portage du titre, alors que la Ps4 aurait une version plus compète, avec de nouveaux ajouts...Source : https://www.resetera.com/threads/nintendo-direct-speculation-ot.98257/page-284

