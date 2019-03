Voici une Information concernant le jeu Days Gone :GameReactor a partagé quatre images nous montrant la carte, afin de nous donner une idée de son étendue, ainsi que des différents types de missions proposées :Il semble que la carte sera divisée en plusieurs secteurs, ce qui est assez commun pour les jeux du monde ouvert, à l'image des jeux The Witcher 3 : Wild Hunt et The Legend of Zelda : Breath of the Wild, et ces images nous donnent un aperçu de la nature de ces secteurs. Chaque secteur semble assez important, et il semble que la carte finale ne décevra donc pas en termes de taille ou de diversité :De quoi nous occuper lors des 30 heures nécessaires pour finir le titre. Pour rappel, le jeu sortira le 26 avril prochain...Source : https://gamingbolt.com/days-gone-map-revealed-looks-pretty-massive