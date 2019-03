Voici une Information concernant la Saga Persona :Atlus lancera surement le jeu Persona 6. C’est un fait acquis après le succès de Persona 5. La question est de savoir sur quelle plate-forme le jeu sortira-t-il? Atlus se le demande.Atlus a envoyé un sondage aux fans japonais, et l'une des questions de ce sondage concerne Persona 6. Bien qu'ils ne confirment pas que le jeu est en préparation, ils veulent savoir où les fans aimeraient le voir commercialisé. La liste des plates-formes potentielles comprend la Nintendo Switch, la Ps4, le PC, le PsVR et le mobile. La 3DS a été retirée de l'enquête de cette année, tout comme la PsVita...Source : https://www.gonintendo.com/stories/329901-atlus-survey-asks-fans-what-platform-they-would-like-to-see-perso

Like

Who likes this ?

posted the 03/01/2019 at 11:37 PM by link49