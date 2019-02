Voici une Information concernant le jeu Days Gone :Les journalistes ont pu testé pendant trois heures le jeu. Embargo oblige, on en apprendra plus que la semaine prochaine. Cependant, la Fnac a dévoilé une nouvelle image pour cet événement, illustrée ci-dessus. Pour rappel, cette exclusivité Ps4 sortira le 26 avril...Source : https://www.resetera.com/threads/days-gone-press-tour-going-on-right-now-preview-embargo-lifts-march-6th-at-12-01-pacific-time.100669/page-11