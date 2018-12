Voici une Information autour du jeu Super Smash Bros. Ultimate :Ce matin, on a appris que le jeu s’est vendu à 3 millions d’exemplaires aux USA en 11 jours, en faisant ainsi le meilleur lancement d’un jeu issu de la Saga et d’un jeu Nintendo Switch. Benji de ResetEra précise que le jeu Super Smash Bros. Ultimate représentera le plus gros chiffre d’affaires du premier mois de tous les temps pour un jeu exclusif aux États-Unis. Rien que ça…Source : https://www.resetera.com/threads/nintendo-switch-is-the-fastest-selling-console-of-this-generation-in-the-us-smash-3m-botw-4m-smo-4-7m.87800/page-15