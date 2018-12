Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Famitsu affine ses chiffres. Du 7 au 9 décembre 2018, le jeu Super Smas Bros. Special s'est écoulé à 1 238 358 d'exemplaires. Ceci inclus les jeux en version physique, les Bundles avec la Nintendo Switch et les cartes prépayées, mais ne prend pas en compte les ventes sur l'eShop.La Nintendo Switch quant à elle multiplie son score par 2.6 par rapport à la semaine précédente et s'écoule cette semaine à 278 313 d'unités, permettant à son total de s'élever maintenant à 6 116 566 au Japon...Source : https://nintendosoup.com/japan-nintendo-switch-lifetime-sales-exceed-6-million/

Who likes this ?

posted the 12/12/2018 at 07:27 AM by link49