Voici une Information autour du Studio Rockstar :Job J Stauffer, le cofondateur d'Orpheus Self-Care Entertainment, déclare sur Twitter que lorsqu’il travaillait sur le jeu Gran Theft Auto IV, c’était comme avoir une arme braqué sur sa tempe. Il ajoute qu’il devait même travailler des samedis et des dimanches, et une fois, alors qu’il avait la grippe, il s’est absenté, et à son retour, s’est fait réprimandé.De quoi rappeler les propos de Dan Houser sur les 100 heures par semaines, qui les avait ensuite clarifier…Source : https://www.dualshockers.com/rockstar-employee-gun-head-crunch/