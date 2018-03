Voici une Information autour de la Saga Final Fantasy :Alors que Final Fantasy VII aura droit à un Remake et que Final Fantasy IX est ressorti sur Ps4, le jeu Final Fantasy VIII est un peu oublié. Lors d'une nouvelle interview, Yoshinori Kitase a déclaré que rien n'est en cours de développement concernant la possibilité de réédition du jeu Final Fantasy VIII en version Remake ou en version Remastered chez Square-Enix, mais que rien n'est à exclure cependant à l'avenir...Source : https://www.true-gaming.net/home/363573/

posted the 03/05/2018 at 06:37 PM by link49