Voici des Informations autour du jeu Xenoblade Chronicles 2 :Le site DigitalCentralMedia vient d'offrir au jeu sa plus mauvaise note, avec un petit 5.3/10.De plus, j'ai pris le Season Pass hier.Pour rappel, il est vendu 29.99 euros.Voici le contenu des Objets de premier DLC :- 50 000 G- 3 Pains plats à l'orange- 10 Cylindres d'argent- 5 Cristal Coeur communC'est assez light, en attendant les prochains contenus...Source : https://digitalcentralmedia.net/2017/12/02/xenoblade-chronicles-2-review/

posted the 12/03/2017 at 07:32 AM by link49