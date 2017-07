Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Et voilà, les enseignes japonaises sont maintenant prêtes à commercialiser le jeu Splatoon 2.Des files d’attente, typiques lors des grosses sorties de jeu ou console, se sont déjà formées, signe de l’engouement du public japonais pour la récente licence de Nintendo.Reste plus qu’à voir l’effet du titre sur les ventes de la Nintendo Switch…Source : http://www.neogaf.com/forum/showpost.php?p=244044684&postcount=421

posted the 07/21/2017 at 01:13 AM by link49