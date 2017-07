Voici une Information autour du jeu Uncharted : The Lost Legacy :Le Studio Naughty Dog précise que le jeu est désormais GOLD. Ceci veut dire que son développement est terminé et que le jeu va rentrer en phase de production. Le titre ne subira donc pas de report. Pour rappel, le jeu sortira le 23 août prochain, exclusivement sur Ps4…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1408731

posted the 07/20/2017 at 03:16 PM by link49