Voici des Informations autour du jeu Dragon Ball FighterZ :Jusqu'à présent, Bandai Namco et Arc System Works n'ont pas beaucoup parlé du Mode Solo du jeu Dragon Ball FighterZ. Tomoko Hiroki a déclaré que l'équipe envisageait de prendre une nouvelle approche au niveau de l'histoire, comme cela a été fait dans les jeux Dragon Ball Xenoverse, de sorte que les joueurs ne devraient pas s'attendre à jouer en suivant l'histoire classique de Dragon Ball Z telle qu'ils le connaissent, comme dans les jeux Dragon Ball Xenoverse. Tomoko Hiroki a également parlé du contenu qui sera présent après le lancement, confirmant que Dragon Ball FighterZ recevra du contenu supplémentaire, à l’image des jeux Dragon Ball Xenoverse, bien qu’on ne sache pour le moment s’il y aura des nouveaux personnages. Pour rappel, le jeu sortira sur PS4, PC et Xbox One l’année prochaine…Source : http://wccftech.com/dragon-ball-fighterz-will-new-approach-story-vein-db-xenoverse/