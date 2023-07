VGC : les premiers kits de développement ''Switch 2'' ont été livrés (first-party & tiers) [UP] VGC : les premiers kits de développement ''Switch 2'' ont été livrés (first-party & tiers) [UP]

Même si la Switch a encore son mot à dire sur le marché, notamment avec Super Mario Wonder qui devrait être sans problème l'un des succès majeurs de la fin d'année, la vraie suite du programme se prépare en coulisses et c'est maintenant les sources hautement qualifiées du VGC qui viennent nous indiquer que, c'est bon, les kits de développement se trouvent désormais dans les studios first-party et chez plusieurs des partenaires clés.



Et ce n'est pas tout :



- Console toujours hybride nomade/salon.

- Nintendo opterait pour du LCD afin de réduire le prix de lancement.

- Le stockage interne sera évidemment plus important (pas de détails).

- Maintiendra son emplacement cartouche, mais on ne sait pas encore si ce seront les mêmes que sur l'actuelle Switch et, surtout, s'il y aura bien rétrocompatibilité.



Dernier détail et plutôt mauvaise nouvelle pour les plus impatients : comme sous-entendu par le PDG de Nintendo, la firme ne sortirait pas sa Next Gen pour début 2024 mais carrément pour le deuxième semestre (donc été ou automne) afin d'avoir dès la sortie un stock très important, et éviter les pénuries sur 2 ans de la PlayStation 5 et la Xbox Series.





UPDATE

- Eurogamer confirme à son tour, selon ses propres sources, l'aspect hybride de la Next Gen de Nintendo, précisant en revanche que les objectifs de Nintendo tendent davantage pour un lancement fin 2024. Patience...