Business & stratégie commerciale
Le disque de jeu vidéo est mort, et Sony prévoit depuis un certain temps déjà de le faire disparaître, selon un reportage publié en Autriche
. Le responsable des opérations de fabrication de disques chez Sony, Dietmar Tanzer, président de Sony DADC, a déclaré à ORF Salzberg que l'usine de Thalgau produisait 600 000 disques par jour, dont la moitié était destinée à la PlayStation.
Mais comme elle ne produira plus que 10 % de ce volume en 2028, elle prévoit de reconvertir l’ensemble de ses 300 employés à la fabrication de microlentilles optiques
.
Thalgau n’est pas seulement l’une des usines de disques de Sony. C’est là que se trouve le siège de la division chargée de la fabrication des disques, et il semble que ce soit la seule usine de fabrication de disques dont Sony soit encore l’unique propriétaire.
Sony a fabriqué des disques aux États-Unis pendant des décennies, d’abord à Terre Haute, dans l’Indiana, puis dans le New Jersey, mais l’entreprise a fermé cette dernière usine en 2011 et a transféré l’ensemble de la production de l’Indiana à Thalgau en 2022. Aujourd’hui, le site de l’Indiana se positionne plutôt auprès des constructeurs automobiles qui ont besoin d’aide pour le conditionnement et l’assemblage de phares et autres composants similaires.
En résumé : Sony n’a pas pris cette décision à la légère, et il est peu probable que l’entreprise revienne sur sa décision malgré les réactions négatives prévisibles.
Cela fait des décennies qu’elle réduit progressivement sa production de disques, et elle s’apprête à arracher le dernier pansement avec la PlayStation.
Selon le site web de Sony DADC, l'entreprise a produit à ce jour plus de 26,4 milliards de disques — dont la grande majorité, soit 23 milliards, a été fabriquée entre 1983 et 2022 à Terre Haute
, dans l'Indiana.
posted the 07/03/2026 at 05:42 AM by jenicris
Sinon pour les amoureux du physique, il y aura toujours moyen d’avoir ses jeux en physique via des éditeurs tiers qui se sont spécialisés là-dedans, comme Limited Run non ?
Mais à quel prix …
Pour quoi ? 2/3 jeux ? Et si en plus la ps6 sort sans lecteur, ça n’existera jamais.
Oui, mais ça va rester valable que pour la génération actuelle. Demain la PS6 et la Helix sortent sans lecteur, Limited Run sera bon pour mettre la clé sous la porte.
L'idée c'est d'appliquer la location à prix fort sans revente.
Les industriels ne veulent pas du modèle film à louer 2.99€ ou acheté à 20 euros avec possibilité de le télécharger sans connexion obligatoire.
https://www.change.org/p/don-t-kill-the-disc-tell-sony-to-keep-physical-playstation-games
Disons que c’est mieux que rien, le problème ça sera le prix et surtout la disponibilité, si c’est pour sortir 5 ans après la sortie du jeu, effectivement ça craint.
kenjushi Solarr Peut-être via un lecteur externe étudié pour ?
Franchement oui t’as raison, ça semble pas du tout crédible en fait, du coup faites comme si jamais rien dit.
ce qui veut dire que le physique pour les autres médias (film, musique) sont aussi condamné
keiku la mort du bluray etais deja amorcer. Les gens majoritairement achète leur film soit en démat, soit en vod.
Bon chez moi j'ai 2 lecteur bluray. Celui de la ps4, et celui de la xbox serie X.
En revanche, que va advenir des lecteurs dans la.nature si sony arrête par extension de fabriquer des lecteurs bluray?
C'est a dire qu'il risque d'y avoir une pénurie de composants pour réparer les lecteur, donc par extension ceux qui on opter pour une collection en physique risque un jour de se retrouver avec une pile de jeux injouable....alors que ceux ayant opter pour le numérique.........
Ils ont voulu poussé les consoles only déma 20 ans avant tout le monde avec la PSP Go mais tranquille c'est jamais de leur faute, pauvre Sony qui doit suivre les pires saloperies de l'industrie
ootaniisensei Exactement.
Et c'est les joueurs qui en subissent les conséquences.
C'est juste l'évolution LOGIQUE du média, ça n'a rien de surprenant, on allait y venir un jour ou l'autre.
On pensait juste pas que ça allait pop d'un coup comme ça, c'est tout
C'est maintenant aux joueurs d'agir.
Vous allez supporter le constructeur en achetant leur prochaine console à 1000 balles sans physique ou non ? Chacun est libre de faire ce qu'il veut, zéro shame.
En tout cas, je pense pas que c'est l'idée du siècle de faire ce move maintenant et d’aliéner une partie de ses joueurs quand on voit à quel point les gros jeux galèrent à vendre, que des tonnes de studios ferment et que nous sommes en plein dans la crise technologique avec des prix qui ne font qu'augmenter.
J'irais même jusqu'à dire que c'est le genre de move a effet domino qui peut totalement plomber ta boite à l'avenir
et oui sony avait sortit la psp go qui a d'ailleurs été un four et donc ca aurait pu s'arreter la si microsoft n'avait pas continuer dans le genre, je rappelle que le premier store numérique sur console (si on exclu séga qui c'est planté mais qui avait des lien fort avec microsoft) c'est microsoft des années avant sony
Sauf que, dans les faits.....
soulfull merci de rappeler les faits, l'histoire. Vu comment certains modifie l'histoire pour la modeler a leur convenance, ils finissent par y croire eux même.
jenicris vous vous êtes fait leurrer a penser que votre constructeurs fétiche en avait quelque chose a faire de leur base de fan.
Il n'écoute qu'une chose, la rentabilité.
Déjà avec la ps5 digital et le lecteur amovible vendu séparément a quantité très limité, fallait bien s'imaginer l'évolution.
Après l'annonce de gta6 en format code, certains y croyez dur comme fer qu'une version physique aller sortir.....
Mais rockstar s'en fous que 10% boycotte le jeux, il on de quoi largement faire leur beurre. Sur 3 génération.
Et après 2028, les gkc vont devenir vraiment intéressante, car revendable.
En fait j'ai plus confiance en aucun des 3 constructeurs désormais.
Quand au PC avec ces prix et Valve, idem
Je les mets tous dans la même panier. Si certains sont naïf au point de croire qu'une entreprise est digne de confiance tant mieux pour eux.
Les 3 veulent nous enfumer. C'est factuel peu importe la manière.
Ça ne m’empêchera pas de jouer
Les 3 nous enfument. C'est un fait, y a rien d'autre à dire.
Quand au PC, en monter un maintenant LOL
Je suis bien content d'avoir déjà le mien
je ne suis pas d'accord, il y avait une autres voie qui aurait pu être justement de la recherche et developpement de nouveau modèle de support physique, plus rapide et avec plus de stockage...
on a beau dire ce qu'on veut mais le disque reste le support physique qui a le meilleurs rapport qualité entre la quantité de stockage et le cout a produire
le problème a présent c'est qu'il n'y a plus d'alternative , la concurence n'existera plus et les plateforme de vente vont se contracter jusqu'a ce qu'il n'en restera plus que 2 ou 3... donc oui on peut décider de ne pas consommer, mais il ne faudra du coup plus rien consommer jusqu'a la fin de sa vie et malgré ca rien ne changera
C'est peu probable car pour les consoles PlayStation, ils s'appuient sur les disques produits par Sony.
Il ne faut pas oublier que les PlayStations sont des produits fermés, personne ne fait ce qu'il souhaite.
C'est que des bénéfices pour toi. Ils avaient aucun intérêt à explorer d'autres modèles, ils vont juste vers celui qui rapporte le plus, ça s'arrête là et c'est logique, c'est pas pour rien que ça force depuis plus de 10 ans là-dessus.
Arrêtez de croire qu'ils pensent à vous par pitié, vous êtes plus des enfants.
Bref au lancement de la wii u, j'ai revendu les 4 ou 5 jeux physique que j'avais pour les reprendre en démat.
Sur 3DS j'ai pas fait la même, car j'avais trop de jeux, et les carte sd a cette epoque n'était pas très volumineuse.
Sur ps4 je suis devenu full démat a quelque exception prêt.
Sur la switch full démat a l'exception de quelque jeux dont 1 que je regrette, mario kart 8. J'aurais préféré l'avoir en demat celui la.
Xbox serie X full demat
Switch2 full demat sauf cyberpunk, et pokopia (que je regrette meme si eu pour 0 euro. Car obliger d'insérer la cartouche pour lancer le jeux alors que les donnée sont sur ma carte micro sd express...bon il fait que 10 go. Mais j'y joua pas.
J'ai remarqué ça aussi un jeux boite , j'ai du mal a y jouer car quand je veux le lancer, j'ai pas forcément le bon jeux dans le lecteurs, et je passe a autre chose .......
jenicris mais on est d'accord. La seul chose qui les intéresse c'est notre pognon.
Pas pour rien que sony c'etais touner vers les Gaas. Ils veulent trouver leur poule au œuf d'or, tant pis pour leur fan qui crèvé la dalle durant cette période......
Microsoft lui en ce moment il sait pas trop ce qu'il fait. Il cherche sa voie. Il a penser pendant un temps que la gamepass etais la solution, mais comme tous service d'abonnement il y a un plafond de verre.
Après ils on penser que sortir leur jeux sur PlayStation aller leur permettre d'élargir leur clientèle (sauf que sans le savoir, il avait amorcer la fin de la.marque xbox).
Retournement de situation. Sans parler des achats de studio trop nombreux.....
Nintendo lui, il reste fidèle a lui même et cherche a contenter sa base de fan tous en proposant des jeux qui touche un plus large public.
Mais il ne prenne plus trop de risque. Quoique avec banansa , j'ai retrouver une petite touche de folie .
Je suis d’accord, en réalité ça freinera surtout le day one sur console. Je prendrai les jeux comme sur PC soit quelques mois après leurs sorties en promo.
M’enfin la PS6, s’il n’y a pas 3/4 grosses exclusivités par an, je ne la prendrais pas.
mais oui ils ont décider d'aller dans ce sens, il y avait juste une autre voie possible qu'il n'ont pas choisie
C'est que des bénéfices pour toi. Ils avaient aucun intérêt à explorer d'autres modèles, ils vont juste vers celui qui rapporte le plus, ça s'arrête là et c'est logique, c'est pas pour rien que ça force depuis plus de 10 ans là-dessus.
et pourtant c'est ce qui va les faire tomber, parce que oui la pensée "naive" c'est en effet de penser a ce que ca rapporte, mais le soucis c'est de ne pas penser ce que ca va couter sur la durée derrière...
regarde les soucis de la ram aujourd'hui, ca commence a toucher également les ssd... donc les cout du démat sont en train d'exploser, les cout de transfert de donnée aussi...
penser qu'il n'avait pas d’intérêt, c'est un peu ne voir que le sommet de l'iceberg...
Arrêtez de croire qu'ils pensent à vous par pitié, vous êtes plus des enfants.
le problème n'est même pas que pour nous, le problème va être pour eux également, de la même manière que microsoft a pensé au modèle netflix pour ses console et en subit maintenant tous le contre coup et ne sait plus sortir du système dans lequel il s'est engouffré...
sony vient de signer sa mort, sur le moyen terme, car comme je le dis le démat c'est du service et le service ca a tendance a s'unifier, donc si tu n'est pas le plus fort tu disparais et sony est très loins de faire partie des plus fort
pour moi ils ont fait une erreur fatale que presque toute les entreprises font, si tu suis les tendances du marché tu as 99% de chance de crever sur le long terme
Il va falloir réguler ça et commencer a considérer le JV tel qu'il devrait l'être, un art a préserver.
Je pense, j'espère, que ça va vraiment leur faire du mal. En tous cas perso, gros joueur console, avec une telle décision je pense en rester à la PS5 Pro et bifurquer tranquillement vers le PC dans les 5-6 prochaines années.
Il est totalement inconcevable d'accepter cette décision avec AUCUNE contrepartie. Y a des rumeurs cote MS qui parle de la possibilité de transformer son physique en demat. Ca aurait été déjà un bon début. Si cette annonce allait aussi avec une ouverture à des stores tiers, ou encore la possibilité de garder une copie de nos jeux demat, ou encore une baisse de prix des versions demat etc. Bref, il y avait 1000 manières de le faire mieux, de donner quelque chose en échange aux joueurs et de respecter le media qui sauve cette boîte depuis des années mais ils ont choisi de le faire de la manière la plus sale possible.
C'est pas bien compliqué et en plus, à croire ce que je lis ici, il suffit de balancer un 85% et la faute est rejetée aux consommateurs. C'est win win pour Sony.
"Le Blueray sa sert à rien"
Christophe Balestra (Naughty Dog) : "L'une des choses que j'aime vraiment avec la PlayStation 3, c'est la combinaison du Blu-Ray et du disque dur. Sans le Blu-Ray, nous n'aurions pas pu faire notre jeu. Par exemple, rien que les pistes audio, pour les différentes langues, ne tiennent pas sur un DVD. Nous utilisons le disque dur comme une mémoire cache, le jeu n'a pas besoin d'être installé, mais le DD sur PlayStation 3 est une aide précieuse pour notre technologie. C'est une combinaison spectaculaire. Il aurait été impossible d'obtenir une quantité de données suffisante sans disque dur."
https://www.jeuxvideo-live.com/news/uncharted-le-processeur-de-la-ps3-utilise-a-30-305410.html
Arrive la PS4 et la PS5 : "pourkoi fau instaler les zeux"
Car les jeux ont encore gagné en poids et à cause de la bande passante plus avantageuse, la vitesse d'un lecteur Blu-ray était de 9MB/s sur PS3 et de 27MB/s sur PS4
Grâce au SSD de la PS5, Mark Cerny avait expliqué que les développeurs pouvaient charger 2 Go de données en seulement 0,27 seconde, soit cent fois plus vite que sur PS4.
Au bout d'un moment ça va bien, vous avez que ce que vous méritez !
Les joueurs n'avaient pourtant pas acheté la PSP Go, et vous allez quand même vous retrouver avec une PS6 Go au final... bien joué !
C'était pas faute non plus de vous avoir prévenu aussi pour Microsoft, tout se profilait déjà en coulisse à l'époque de la guerre Blu-ray Disc vs HD DVD
Michael Bay :
"Ce que vous ne saisissez pas est la politique d'entreprise. Microsoft veut voir échouer les deux formats afin de devenir de véritables héros et rendre le monde davantage enclin au téléchargement numérique. Il s'agit du « sale secret » dont personne ne parle. C'est la raison pour laquelle Microsoft assure la distribution de centaines de millions de dollars afin que les studios embrassent le HD DVD, et non le Blu-Ray Disc, à la fois leader et supérieur. Ils veulent générer de la confusion sur le marché jusqu'à ce qu'ils perfectionnent les services de téléchargements numériques. Le temps nous le confirmera et vous verrez la vérité".
https://www.hdnumerique.com/actualite/articles/3030-michael-bay-accuse-microsoft-de-pourrir-l-avenir-des-hd-dvd-et-blu-ray.html
Les GKC ça reste de la grosse merde.
Mais visiblement t'aime bien te la faire mettre
Quand ça arrivera chez les autres tu ne seras sans doute le premier à dire que c'est normal.
Forcément quand ce sera Nintendo
La carte 64 go étant soit trop chère, soit trop petite pour certains jeux, soit pas assez rapide pour certains jeux......
Après oui les carte sd micro express sont hors de prix aujourd'hui. 100€ de plus qu'au début de l'année.
Mais comme on m'a souvent expliqué a l'epoque, il suffit d'effacer les jeux qu'on n'utilise pas pour faire de la place
Chose que je fais dorénavant car je vais pas jonglé avec plusieurs carte , avec le prix. Et le bordel pour s'y retrouver.
Je suis full demat depuis la wii u.
J'essaye juste de vous dire (autant parler a un mur) que les gkc ses une alternative au tous démat.
Tu peux la revendre , et surtout tu doit l'insérer pour lancer le jeux, comme pour les jeux ps4/5 xbox serie qui s'installe INTÉGRALEMENT sur ton SSD.
Aucune différence a l'usage, ni sur la revente au contraire d'un code in the box ou du demat pur.
Qui dit arret du lecteur, dit moins de parc de lecteur de bluray et donc peut etre moins de film apresser
Tu fais le gars outré mais au final...
Tes GKC tu applaudis juste parce que c'est Nintendo.
Mais on sera full demat tu seras ceux qui l'auront provoqué
Dis le mec qui a un problème et qui est prêt à accepter tout ce qui est pas chez Nintendo ( pour l'instant tu a l'air de rester sur ta position pour GTA mais bon on verra quand la Ps6 va sortir)
Et pour les GKC je suis le premier à sortir que si Sony passe en full demat mais qu'il disait aussi ' on fait des GKC ' je t'assure que la pilule serait mieux passé
C'est plutôt l'autre qui est prêt à avaler tout ce qui vient de Nintendo
Bref commence déjà par arrêter de faire dire ce que les autres n'ont pas dit.
C'est ce que j'ai dit mais bon comme d'hab tu a pas du lire les parenthèse
Et Cyr accepte Nintendo parce que c'est eux qui ont la vision la plus juste du ' full demat' qui est sa méthode de consommation principal donc pourquoi il devrait en dire du mal ?
Et c'est aussi Ubisoft qui a fait les code in box en premier lieu mais bon j'imagine que tu a oublié
Ce qui est factuellement faux
Cela t'arrive de ne pas mentir comme un arracheur de dent.
triplewater Quelle vision la plus juste? Des foutre des GKC pour des jeux Nintendo comme Pokopia qui font 12Go?
D'avoir encore code in the box sur Switch 2?
Cette mauvaise fois quand même
Et tu a pas lu la suite encore une fois désolé mais jai pas menti c'est pas de ma faute si tu es pas capable de lire des parenthèse
Et d'ailleurs c'est le mec qui a failli sortir que ' sonic crossworld sur S2 ' c'était du demat qui me dit ça
Désolé mais entre pokopia en GKC et GTA6 en code in box je t'assure que l'un fait moins de mal au jeux vidéo ( spoiler c'est pas pokopia )
Tu ne regardes rien et tu te contentes de répondre bêtement.
Pokopia c'est putain de jeu Nintendo
Alors qu'on nous avait assuré que les GKC ce serait pour les tiers
Quand les jeux Nintendo finiront en GKC vous pourrez quand même applaudir on vous en voudra pas
Après tu peux faire autant de copie que tu veux.
ouroboros4 les gkc c'est une alternative pour éviter d'avoir des code in the box de la part des tiers.
D'ailleurs les tiers sur switch2 on recours massivement aux gkc.
C'edt pas nintendo qui a sortie ça de sont chapeau, ils dialogue avec les tiers. Et quand ils on annoncer le prix des carte 64 go au tiers, je pense qu'il y a eu une vague de mécontentement, et que la gkc est arrivé encore une fois pour éviter un recours massif de code , ou moins de sortie tiers sur switch2. C'est tous.
D'AILLEURS sony pourrai aussi proposer ce genre de solution, mettre un port cartouche et vendre des gkc pour laisser la liberté aux joueurs de revendre leur jeux...mais non ça il le feront pas. C'est demat point barre.
Alors continue a critiquer les gkc. Ou arrête de jouer pour te faire entendre.
Dis le mec qui me dit que je mens alors qu'il est même pas fichu de lire des parenthèse
Je regarde plus de truc que toi ( monsieur est même pas capable d'aller des info lui même et il s'en sent obliger de théoriser)
Pokopia c'est pas Nintendo
Aucune des 2 entreprises appartiennent à Nintendo
Après bon chercher des info c'est trop compliqué pour toi
Pour ca il faudrait que les futures consoles soient doté d'un emplacement pour pouvoir y intégrer un lecteur. Et meme si c'était le cas, il faudrait qu'une entreprise veuille se lancer dans la production du dit lecteur. Et une entreprise carré avec de l'expérience pas la première venue. Autant dire que l'espoir est infime. Et ca c'est sans aborder le prix qui serait fixé pour une production limitée de jeux sur support physique.
C'est juste que tu voulais parler sans savoir.
Pokopia c'est GF
Bref t'as voulu faire le malin tu t'es juste cramé
cyr va manger du foin
Des code in the box y'en a encore sur Switch 2
Pokopia en GKC(alors que ça devait être destiné aux tiers).
On attend le prochain foutage de gueule.
Et GTA VI ne sortira jamais sur Switch 2
Bas si donc tu sais pas lire des parenthèse ( ça commence à être chaud )
Bas si la preuve parce que ce que tu dis c'est ce j'ai mis entre parenthèse mais bon tu a pas lu Comme par hasard
Attention spoiler : GF appartient pas à Nintendo
Gf est totalement indépendant
T'es juste un gars qui a voulu faire le malin en mode "je sais ce que pense les autres".
GF totalement indépendant, la petite excuse
Quand ce sera un autre jeu Nintendo ce sera quoi l'excuse?
Y'a aucune parenthèse
Vraiment, va ta planquer je suis sérieux
Le plus chaud c'est pas savoir reconnaître quand t'es en tort tu sais ? ( ce qui arrive un peu trop souvent ) j'ai lu tes message et je l'ai pas dit premier commentaire ce qui tu a pas lu et refuse de reconnaître que t'es en tort
C'est eux même qui le disent j'invente rien
Et spoiler GF sort bien Beast of réincarnation sur les console concurrente
Bizarre on a pas le même commentaire 'Dis le mec qui a un problème et qui est prêt à accepter tout ce qui est pas chez Nintendo ( pour l'instant tu a l'air de rester sur ta position pour GTA mais bon on verra quand la Ps6 va sortir)'
Lorsque Nintendo propose la GKC, c'est d'une part pour éviter le code-in-the-box et c'est ensuite une proposition supplémentaire, Nintendo n'a pas arrêté la production de cartouche et n'a donc forcé personne à passer sur du dématérialisé.
De plus, la GKC reste revendable, le marché de l'occasion n'est donc pas impacté.
Lorsque Sony s'y met, il impose le dématérialisé à tous le monde en arrêtant la production des disques, ceci alors qu'il n'y a aucun problème économique, les disques BR étant très peu chère et ils suppriment complètement le marché de l'occasion.
La GKC, c'est anecdotique, surtout qu'ici, vous ne cessez de le répéter, vous achetez vos jeux tiers en majorité ailleurs que sur console Nintendo et les jeux Nintendo sortent encore sur cartouche.
Ce que fait Sony, c'est 1000x pire, surtout qu'ils vont pour le coup entrainer tous le monde dans cette direction.
Continuer à mentionner la GKC, c'est juste se voiler la face que vous venez de vous faire profondément trahir par le constructeur que vous idolâtrez depuis des années.
Ouvrez les yeux un peu...
Y'a aucune ambiguité. Aucune parenthèse.
Ce que tu as a dit est très clair
Ça va plus loin qu'une histoire de marque, ou nous enlève la liberté du choix et personne n'est à l'abri.
Il faut qu'ils aillent se faire foutre avec le full démat (je dis bien full démat).
Ah oui le mytho le mec qui me sors que ' Pokopia appartient à Nintendo ' te le mec incapable de cherche des info et qui est obliger de tout théoriser pour que le peu que tu crois aille dans ton sens
Un moment faut se remettre en question quand t'es en tort
Pourquoi tu dérives? Je te parle de la PS6 et de GTA VI.
Tu veux pas reconnaitre avoir dit de la merde?
C'est dingue de pas assumé ses mensonges et de vouloir parler pour les autres
Heureusement que tu viens pas souvent ici, on à déjà fort à faire avec les ahuris comme Aeris et Cyr
-Oui, c'est moins pire que du full démat (pas lié à un compte donc prêt et revente). Et trouvable à un meilleur prix que le démat, parce que prix Leclerc ou fnac.
-Mais ça reste de la merde parce qu'on a pas une place infinie sur le stockage de la console et que c'est lié à un serveur.
J'arrive pas à me satisfaire de cette solution.
Heureusement, il y a tous les jeux Nintendo sur vraies cartouches et quelques tiers s'y mettent.