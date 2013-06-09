SONY Waypoint
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La monenclature (BoM) de la PS6 serait proche de 1000$ désormais
Business & stratégie commerciale


La pénurie de composants, notamment du à l'IA continue de faire flamber les prix et maintenant c'est la monenclature de la PS6 qui aurait flambé suite à cela.
Elle était de 760$ selon KeplerL2 (célèbre leaker AMD) , en Mars dernier et aurait pris 200$ depuis.
Remenant la monenclature de la PS6 à quasi 1000$. Et ça va continuer d'augmenter.
La cause est toujours la même selon KeplerL2, l'IA.

Il dit également que même en subventionnant la console, elle coûterait plus que 800$.
Il dit aussi que les prix vont encore flambé d'ici 2027 et que du coup on aurait au mieux une console à 1000$ full demat.

Des rumeurs évoquaient un possible report de la PS6, et au vu de comment c'est partie il serait peu étonnant, que ça n'arrive pas désormais.

Et sachant que la Helix selon lui sera encore plus chère...
Autant dire que les deux next gen sont déjà cuitent bien avant leurs sorties respectives.
https://www.neogaf.com/members/keplerl2.853463/
    tags : sony ps6
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    posted the 06/27/2026 at 07:20 PM by jenicris
    comments (7)
    vers0 posted the 06/27/2026 at 07:24 PM
    En 2027 a 1000 € me surprendrais pas .
    ouroboros4 posted the 06/27/2026 at 07:25 PM
    OK pour un report.
    Aucun intérêt de la sortir dans une telle situation
    arquion posted the 06/27/2026 at 07:30 PM
    ouroboros4 tu veux reporter de combien et pourquoi ??
    Car les compos sont déjà fixé, si tu la sors dans 2029, potentiellement cela coutera aussi cher et tu auras des compos encore plus daté car rien ne changera dedans.
    jenicris posted the 06/27/2026 at 07:33 PM
    arquion oui et donc dans les deux cas, c'est finito pour les next gen avant leurs reveal.
    Vu que c'est partie pour durer cette pénurie de composants pendant encore plusieurs années.
    ouroboros4 posted the 06/27/2026 at 07:34 PM
    jenicris imagine le prix de la Helix
    chreasy97 posted the 06/27/2026 at 07:36 PM
    Dans ce cas autaut rester sur la PS5 et optimiser au maximum.

    A 1000 euros, les ventes semestrielles et annuelles seront inférieures aux PS1 à PS5 vendues avant. Le parc augmentera d'une extreme lenteur.
    jenicris posted the 06/27/2026 at 07:36 PM
    ouroboros4 selon Kepler il sera encore plus élevé
    Ca commence a parler de 1200 a 1500$ la console
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