La pénurie de composants, notamment du à l'IA continue de faire flamber les prix et maintenant c'est la monenclature de la PS6 qui aurait flambé suite à cela.Elle était de 760$ selon KeplerL2 (célèbre leaker AMD) , en Mars dernier et aurait pris 200$ depuis.Remenant la monenclature de la PS6 à quasi 1000$. Et ça va continuer d'augmenter.La cause est toujours la même selon KeplerL2, l'IA.Il dit également que même en subventionnant la console, elle coûterait plus que 800$.Il dit aussi que les prix vont encore flambé d'ici 2027 et que du coup on aurait au mieux une console à 1000$ full demat.Des rumeurs évoquaient un possible report de la PS6, et au vu de comment c'est partie il serait peu étonnant, que ça n'arrive pas désormais.Et sachant que la Helix selon lui sera encore plus chère...Autant dire que les deux next gen sont déjà cuitent bien avant leurs sorties respectives.