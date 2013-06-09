En ce qui concerne le hardware, bien que Sony s'attende à subir les conséquences de la hausse des prix et des pénuries d'approvisionnement en semi-conducteurs de mémoire, la société prévoit de limiter l'impact sur sa rentabilité en adaptant de manière flexible ses plans, notamment en matière de ventes unitaires et de promotions.

À la page 39 du rapport financier de Sony:Donc en gros pour limiter la casse (merci l'IA), Sony va diminuer le nombre de promotions et le nombre de consoles vendu.Encore une fois, merci à l'IA, les pénuries de RAM, de SSD...Comme dit un membre de Resetera, on perd moins d'argent sur le hardware, si l'on vend moins de consoles ; on dirait donc qu'ils cherchent délibérément à en vendre moins dans le contexte actuel.