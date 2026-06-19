A défaut d'avoir des infos sur les chiffres de vente de Playstation. Alinea nous fait une estimation des ventes sur certains jeux First Party sur le 1er Semetre 2026 + Nous donnes des chiffres sur certains jeux comme AstroBot qui arriverait à 4.3 Millions de ventes.
- Ghost of Yotei
est le jeu Sony numéro 1 sur PlayStation en 2026, tant en termes d'exemplaires vendus (1,1 million) que de revenus (77,6 millions de dollars). Comme nous l'avons mentionné la semaine dernière, Yotei est en bonne voie d'atteindre les 5 millions d'exemplaires vendus depuis sa sortie en octobre 2025.
- Gran Turismo
n'est pas le premier nom qui vient à l'esprit lorsqu'on évoque les franchises phares de PlayStation, mais il a toujours été, discrètement, l'un des plus gros succès commerciaux de Sony, et GT7 ne fait pas exception. Depuis sa sortie sur PS5 en 2022, GT7 s'est vendu à près de 12 millions
d'exemplaires, dont 835 000 supplémentaires rien que cette année. Ce succès est en partie dû à quelques promotions importantes (de 60 $ à 20 $), mais GT7 fait tout simplement partie de ces titres qui ne cessent de se vendre, même à plein tarif.
- Marvel’s Spider-Man 2
s’est vendu à 699 000 exemplaires supplémentaires en 2026, générant 41 millions de dollars, la plupart avant son arrivée sur le PS Plus Extra le 18 février. Depuis sa sortie en octobre 2023, Spidey 2 a généré 1,2 milliard de dollars sur PS5,
avec des pics de ventes réguliers à chaque période des fêtes. Je m’attends donc à ce qu’il quitte le PS Plus d’ici décembre. En mai, les jeux ayant le plus contribué à la popularité de Spider-Man étaient Fortnite (41 % des joueurs de Spider-Man 2 ce mois-là) et Roblox (30 %). Cela signifie qu’une grande partie de ces joueurs sont jeunes et que beaucoup de ces exemplaires ont été offerts à Noël (ou lors d’une fête traditionnelle).
Astro Bot
est devenu un véritable classique, avec plus de 600 000 exemplaires vendus cette année (près de 33 millions de dollars), dont environ 100 000 au cours de chacun des deux derniers mois. Au total, il s’est vendu à 4,3 millions d’exemplaires et a généré environ 250 millions de dollars. Le budget de développement du jeu était inférieur à 20 millions de dollars
Heureusement on est pas chez Nintendo : tu pourrais encore attendre longtemps
Par contre saros les ventes sont basse .
Spider-Man 2 aussi.
Sinon pour les ventes. Je suis dégoûté pour Saros. Le jeu est excellent et mérite bien plus de visibilité. Astro très content pour lui, et Yotei c'est bien qu'il se soit vendu contrairement à ce que les gens en pensaient, pour Spiderman et GT7 aucune surprise ce sont des consoles sellers !
"Quand les hommes ne peuvent changer les choses, ils changent les mots." Jean Jaurès
Je dirais "quand les hommes ne peuvent changer les mots, ils changent les définitions".
Vu que c'est des propositions différentes. Sony serait peutétre embété si Xbox porte de futures Forza Motorsport
la ça serait peut-être problématique
Dommage
Vraie question, si ce genre de jeu n'est pas votre tasse de thé, alors pourquoi l'acheter??
Alineas c'est des tocards je suis d'accord avec toi, mais malheureusement les ventes de jeux physique de nos jours c'est presque anecdotique.
On n'est plus très nombreux à acheter en physique nos jeux, et les habitudes des membres de Gamekyo ne reflète pas les habitudes du grand public.
Le succès de Ghost of Yotei et de Ghost of Tsushima avant lui, on aura bel et bien une suite à Ghost of Yotei.
Marvel Spiderman 3, Horizon 3, suite de Ghost of Yotei, Gran Turismo 8, Astro Bot 2 pour 2028/2029 probablement en plus le remake de la trilogie God of War.
Pour le reste de cette année et 2027, avec Marvel Tōkon: Fighting Souls, Marvel Wolverine, Kena: Scars of Kosmora, God of War Laufey, Until Dawn 2, Intergalactic, Horizon Hunters Gathering.
Sans oublier, le second projet des Dogs (Uncharted 5 selon les rumeurs) + le nouveau projet de Bend Studio et de Media Molecule.
Ça promet une fin de génération très solide du côté de la PS5. Pas besoin d’une PS6 tout de suite
Tes propos sont cruels mais tres juste
Je suis d’accord avec toi
Certes, et je l’ai déjà dit sur ce site, cette génération PS5 — qui n’est pas encore terminée — est pour le moment la moins bonne des générations PlayStation, pour ma part et pour beaucoup de joueurs j’ai l’impression.
Mais de là à dire, qu’elle est « éclaté au sol » certains sont toujours dans l’excès entre les tiers et les exclusivités PlayStation, il y a largement de quoi faire et il y en a pour tous les goûts. Inutile de faire la liste, elle sera trop longue.
Entre les portages Switch vendu plein pot et la tonnes de portages tiers
Le jeu vidéo est un médium basé sur l’interactivité Interactivité (à moins que tu penses que c'est pas le cas ?), donc l'évolution logiquement devrait aller encore plus dans ce sens, sinon, on change la nature de ce médium.
Comme dirait l'autre "la paix c'est la guerre"...
Entre Astrobot et Wolverine, qui va le plus vers l'interactivité (avec donc une conséquence sur l'enjeu et la résistance) encore plus poussé ?
ouroboros4 Ouais enfin bon, le mec boufferai des glaçes saveur étron si Nintendo en commercialiserait, son avis il peut l'écrire sur un bout de papier, le mettre en boule, le rincer et se l'incérer dans le fiak
C'est ridicule vu le passif d'Insomniac, mais bon, ça lui fait un combat a mener.
C'est une evidence pour tous hélas
Ca va faire 6 ans que la PS5 est sortie toujours pas de jeu Naughty Dogs disponible, non mais rien que ce fait la deja...
Imagine une console Nintendo sans nouveau Mario ni Zelda 6 ans apres la sortie de la console. "Éclaté au sol" c'est pas assez dur comme terme
Juste un MP4 mauvais
Heureusement que j'ai la PS5
C'est pas Nintendo ou Microsoft qui lui voleront la vedette.
La seule exclue PS5 de Square Enix c'est Forspoken. Non mais v'la la gueule de l'exclue, plus aucun respect
Persona 6 a un event Xbox, KH4 a un event Nintendo, la marque Playstation se fait piétiner par ses plus fidèles editeurs japonais.
La Switch 2 c'est un manque de tout et plein de tiers. C'est la réalité
aeris201 on aura surtout des versions plus réussis et en vrai physique.
Heureusement pas cette merde de GKC
Heureusement sur Playstation ça respecte encore un peu le joueurs
Réduire le catalogue de jeux de la PS5… à Forspoken
Concernant ton dernier paragraphe, c’est un autre débat, mais il est vrai que Playstation ne peut plus compter sur les tiers japonais, comme Square Enix, comme auparavant qui leur faisait des exclus.
Mais Persona 6 est exclu Xbox ? KH4 est exclu Switch 2 ?
Demon’s Souls, GT7, Returnal, Astro, GOW:R, Spiderman 2, Miles Morales …c’est quoi au juste ?
Autant de jeux qualitatifs sur ta Switch t’en aurai mis sur le plafond.
Si tu n'es pas d'accord, assume-le et explique-moi comment tu penses, toi.
Gloire a sony, et le reste c'est de la merde. Depuis le temps on a compris.
Des jeux, la PS5 elle en a eu, et un paquet.
Tu déforme mes propos. Comparé a la ps4 sur le même laps de temps, c'est pas la joie.
Il est vraiment dommage que les très rares exclus de cette génération bident continuellement.
J'espère vraiment que Wulverine et le prochain God of Whore redoreront le blason de Sony.
Apprend à lire les messages.
On a compris que tu interviens seulement quand ça touche Nintendo. Et pas les autres forcément.
oreillesal des succès seulement sur Playstation qui feront les rager les joueurs PC et Xbox.
Sur Switch n'en parlons pas ya rien de prévu
Pendant que le monde s'amusera
Pourquoi te sens-tu obligé de tout ramener à Nintendo, trouve un moyen d'évacuer toute cette frustration.
Lance une nouvelle run de l'excellentissime Saros par exemple, only for the payer
Et oui Saros c'est Only on Playstation et pas un jeu d'assisté comme le dernier Yoshi.
puisque tu parles de jeux d'assistés
Quelle est la différence, selon toi, entre un jeu qui propose une difficulté accessible (comme Yoshi) et un jeu qui retire la maîtrise au joueur par des cinématiques et des scripts automatisés (Wolverine) ?
Pour moi, l'assistance réelle n'est pas dans la difficulté, mais dans la perte de contrôle du joueur sur l'action.
Comment justifies-tu qu'un jeu qui joue à ta place soit moins "assisté" qu'un autre ?
Je prendrais mon pied sur le jeu.
Va jouer à Yoshi c'est mieux
Les gars sont les moins fiable de la planète pour estimer des ventes mais vous continuer à les prendre comme source...
En même temps vu la gueule des commentaires..
Si je cherche à discuter, c'est pour analyser une conception, mais comme tu ne veux pas débattre, je vais pas insister avec toi.
Je suis pro gameplay interactif (c'est pour ça que j'ai écrit en premier commentaire "J'attends bien plus le prochain Team Asobi que le prochain Insomniac Games, on n'est pas dans la même approche : l'un fait du jeu vidéo, l'autre fait un semblant de jeu vidéo"), Point.
Si tu n'aimes pas cette approche, assume-le ; je ne sais pas de quoi tu as peur.
Pourquoi dois-je laisser tranquille Wolverine ? Dis-le-moi. Il t'apporte quoi, exactement ?
La Team Asobi, c'est Nintendo qui est derrière ?