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Estimation chiffre de ventes pour certaine exclus Playstation
A défaut d'avoir des infos sur les chiffres de vente de Playstation. Alinea nous fait une estimation des ventes sur certains jeux First Party sur le 1er Semetre 2026 + Nous donnes des chiffres sur certains jeux comme AstroBot qui arriverait à 4.3 Millions de ventes.



- Ghost of Yotei est le jeu Sony numéro 1 sur PlayStation en 2026, tant en termes d'exemplaires vendus (1,1 million) que de revenus (77,6 millions de dollars). Comme nous l'avons mentionné la semaine dernière, Yotei est en bonne voie d'atteindre les 5 millions d'exemplaires vendus depuis sa sortie en octobre 2025.

- Gran Turismo n'est pas le premier nom qui vient à l'esprit lorsqu'on évoque les franchises phares de PlayStation, mais il a toujours été, discrètement, l'un des plus gros succès commerciaux de Sony, et GT7 ne fait pas exception. Depuis sa sortie sur PS5 en 2022, GT7 s'est vendu à près de 12 millions d'exemplaires, dont 835 000 supplémentaires rien que cette année. Ce succès est en partie dû à quelques promotions importantes (de 60 $ à 20 $), mais GT7 fait tout simplement partie de ces titres qui ne cessent de se vendre, même à plein tarif.

- Marvel’s Spider-Man 2 s’est vendu à 699 000 exemplaires supplémentaires en 2026, générant 41 millions de dollars, la plupart avant son arrivée sur le PS Plus Extra le 18 février. Depuis sa sortie en octobre 2023, Spidey 2 a généré 1,2 milliard de dollars sur PS5, avec des pics de ventes réguliers à chaque période des fêtes. Je m’attends donc à ce qu’il quitte le PS Plus d’ici décembre. En mai, les jeux ayant le plus contribué à la popularité de Spider-Man étaient Fortnite (41 % des joueurs de Spider-Man 2 ce mois-là) et Roblox (30 %). Cela signifie qu’une grande partie de ces joueurs sont jeunes et que beaucoup de ces exemplaires ont été offerts à Noël (ou lors d’une fête traditionnelle).

Astro Bot est devenu un véritable classique, avec plus de 600 000 exemplaires vendus cette année (près de 33 millions de dollars), dont environ 100 000 au cours de chacun des deux derniers mois. Au total, il s’est vendu à 4,3 millions d’exemplaires et a généré environ 250 millions de dollars. Le budget de développement du jeu était inférieur à 20 millions de dollars
Alinea - https://x.com/superhys/status/2067635257830994333
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    noctis
    posted the 06/19/2026 at 06:53 AM by rider288
    comments (80)
    ouroboros4 posted the 06/19/2026 at 06:55 AM
    Astro Bot, cette pépite
    aeris201 posted the 06/19/2026 at 06:55 AM
    Les chiffres de Saros sont catastrophiques
    rider288 posted the 06/19/2026 at 06:57 AM
    Aeris201. Logique, j'adore les exclu Playstation, mais je n'ai pas achete Returnal et Saros, car pas la cible et peur que ce soit trop dur. Et je pense surtout que ca va le prendre quand il sera moins cher.
    ouroboros4 posted the 06/19/2026 at 06:59 AM
    rider288 idem c'est pas ma tasse de thé. Je vais attendre une baisse de prix.
    Heureusement on est pas chez Nintendo : tu pourrais encore attendre longtemps
    vers0 posted the 06/19/2026 at 07:01 AM
    Je me suis prix gt7, astrobot et yotei avec ma pro , astro c'est franchement top alors que je suis pas fan de plate-forme et yotei j'adore.
    Par contre saros les ventes sont basse .
    adamjensen posted the 06/19/2026 at 07:05 AM
    C’est cool de voir qu’Astro Bot se vend toujours aussi bien.
    Spider-Man 2 aussi.
    walterwhite posted the 06/19/2026 at 07:12 AM
    La force de Playstation restera ses jeux. La proposition est qualitative et variée
    nicolasgourry posted the 06/19/2026 at 07:12 AM
    J'attends bien plus le prochain Team Asobi que le prochain Insomniac Games, on n'est pas dans la même approche : l'un fait du jeu vidéo, l'autre fait un semblant de jeu vidéo.
    kujotaro posted the 06/19/2026 at 07:18 AM
    nicolasgourry Ou alors les deux sont du jeu vidéo mais avec des propositions différentes, ça dépend si on a une capacité de réflexion plus poussée qu'un "ouin ouin j'aime pas c'est nul" ou non

    Sinon pour les ventes. Je suis dégoûté pour Saros. Le jeu est excellent et mérite bien plus de visibilité. Astro très content pour lui, et Yotei c'est bien qu'il se soit vendu contrairement à ce que les gens en pensaient, pour Spiderman et GT7 aucune surprise ce sont des consoles sellers !
    nicolasgourry posted the 06/19/2026 at 07:23 AM
    kujotaro
    "Quand les hommes ne peuvent changer les choses, ils changent les mots." Jean Jaurès
    Je dirais "quand les hommes ne peuvent changer les mots, ils changent les définitions".
    zanpa posted the 06/19/2026 at 07:24 AM
    Saros le bide !
    abookhouseboy posted the 06/19/2026 at 07:38 AM
    zanpa Bidos
    malroth posted the 06/19/2026 at 07:51 AM
    En fait Forza horizon ne font pas concurrence à GT7 à ce que je vois.

    Vu que c'est des propositions différentes. Sony serait peutétre embété si Xbox porte de futures Forza Motorsport

    la ça serait peut-être problématique
    alucardhellsing posted the 06/19/2026 at 08:12 AM
    Saros bordel

    Dommage
    volran posted the 06/19/2026 at 08:15 AM
    C'est pas perse9 qui avait fait un article sur SAROS pour dire que c'est le Goty de l'année ? À croire que le jeu est déjà oublier
    guiguif posted the 06/19/2026 at 08:36 AM
    Encore en train de relayer ces mythomanes d'Alinea, qui en plus de balancer des chiffres au pif, ne prenne pas en compte les ventes physique
    choroq posted the 06/19/2026 at 08:41 AM
    astrobots pc carton plein.
    evasnake posted the 06/19/2026 at 08:52 AM
    nicolasgourry Si le jv ne pouvait pas évoluer, on serait encore en train de joue à Pong. C'est ça que tu veux?
    gasmok2 posted the 06/19/2026 at 08:53 AM
    rider288 ouroboros4
    Vraie question, si ce genre de jeu n'est pas votre tasse de thé, alors pourquoi l'acheter??
    gasmok2 posted the 06/19/2026 at 08:57 AM
    guiguif
    Alineas c'est des tocards je suis d'accord avec toi, mais malheureusement les ventes de jeux physique de nos jours c'est presque anecdotique.

    On n'est plus très nombreux à acheter en physique nos jeux, et les habitudes des membres de Gamekyo ne reflète pas les habitudes du grand public.
    elicetheworld posted the 06/19/2026 at 08:58 AM
    walterwhite tu parles d'une époque PlayStation révolu cette gen est éclaté au sol
    marcus62 posted the 06/19/2026 at 08:59 AM
    MLB The Show 26, ça doit être hyper rentable pour PlayStation ça doit couter que dalle à produire et doit faire son million chaque année. Après ça sort sur toutes les plateformes, ça aide aussi.

    Le succès de Ghost of Yotei et de Ghost of Tsushima avant lui, on aura bel et bien une suite à Ghost of Yotei.

    Marvel Spiderman 3, Horizon 3, suite de Ghost of Yotei, Gran Turismo 8, Astro Bot 2 pour 2028/2029 probablement en plus le remake de la trilogie God of War.

    Pour le reste de cette année et 2027, avec Marvel Tōkon: Fighting Souls, Marvel Wolverine, Kena: Scars of Kosmora, God of War Laufey, Until Dawn 2, Intergalactic, Horizon Hunters Gathering.

    Sans oublier, le second projet des Dogs (Uncharted 5 selon les rumeurs) + le nouveau projet de Bend Studio et de Media Molecule.

    Ça promet une fin de génération très solide du côté de la PS5. Pas besoin d’une PS6 tout de suite
    walterwhite posted the 06/19/2026 at 09:02 AM
    elicetheworld Je m’y retrouve largement et ces chiffres démontrent le contraire de ce que tu avances.
    aeris201 posted the 06/19/2026 at 09:07 AM
    elicetheworld tu parles d'une époque PlayStation révolu cette gen est éclaté au sol

    Tes propos sont cruels mais tres juste
    tlj posted the 06/19/2026 at 09:20 AM
    Très très content pour yotei, j’ai passé des heures de grande qualité sur ce jeu. Je ne dirai vraiment pas non pour un nouvel opus même si ça va être difficile de faire mieux pour sucker ounch
    tlj posted the 06/19/2026 at 09:21 AM
    *sucker punch
    marcus62 posted the 06/19/2026 at 09:22 AM
    walterwhite :

    Je suis d’accord avec toi
    Certes, et je l’ai déjà dit sur ce site, cette génération PS5 — qui n’est pas encore terminée — est pour le moment la moins bonne des générations PlayStation, pour ma part et pour beaucoup de joueurs j’ai l’impression.

    Mais de là à dire, qu’elle est « éclaté au sol » certains sont toujours dans l’excès entre les tiers et les exclusivités PlayStation, il y a largement de quoi faire et il y en a pour tous les goûts. Inutile de faire la liste, elle sera trop longue.
    ouroboros4 posted the 06/19/2026 at 09:23 AM
    aeris201 cette gen est aussi éclaté sur Switch 2 hein
    Entre les portages Switch vendu plein pot et la tonnes de portages tiers
    nicolasgourry posted the 06/19/2026 at 09:26 AM
    evasnake
    Le jeu vidéo est un médium basé sur l’interactivité Interactivité (à moins que tu penses que c'est pas le cas ?), donc l'évolution logiquement devrait aller encore plus dans ce sens, sinon, on change la nature de ce médium.
    Comme dirait l'autre "la paix c'est la guerre"...
    Entre Astrobot et Wolverine, qui va le plus vers l'interactivité (avec donc une conséquence sur l'enjeu et la résistance) encore plus poussé ?
    walterwhite posted the 06/19/2026 at 09:41 AM
    marcus62 Effectivement, ne tombons pas dans l'exagération car la PS5 offre de belles exclu, même si en deçà de la PS4

    ouroboros4 Ouais enfin bon, le mec boufferai des glaçes saveur étron si Nintendo en commercialiserait, son avis il peut l'écrire sur un bout de papier, le mettre en boule, le rincer et se l'incérer dans le fiak
    guiguif posted the 06/19/2026 at 09:45 AM
    evasnake Depuis le SOP, nicolasgourry fait une fixette sur la séquence de Wolverine qui pour lui n'est pas du jeu video (première fois qu'il voit une séquence mise en scène, faut le pardonner).
    C'est ridicule vu le passif d'Insomniac, mais bon, ça lui fait un combat a mener.
    ouroboros4 posted the 06/19/2026 at 09:46 AM
    walterwhite cruel mais réel
    perse9 posted the 06/19/2026 at 09:46 AM
    volran il peut être oublié de la mass qu'est ce tu veux que ça me foute? Moi je suis en plein dedant et son meta est élevé c'est un jeux avec des qualité énormes qui procure un plaisir énorme au niveau de son gameplay. va plutot joué a des jeux mcdonald's qui font le buzz comme crimson desert.
    hyoga57 posted the 06/19/2026 at 09:50 AM
    aeris201 Effectivement, Saros est un bide, comme un certain Metroid Prime 4.
    hyoga57 posted the 06/19/2026 at 09:52 AM
    Guiguif Cette rage de nicolasgourry contre Wolverine.
    hyoga57 posted the 06/19/2026 at 09:54 AM
    D’ailleurs, marrant de parler de la gen catastrophique de la PS5, alors que sur Switch 2 c’est encore pire dans le même laps de temps.
    aeris201 posted the 06/19/2026 at 10:20 AM
    marcus62 Certes, et je l’ai déjà dit sur ce site, cette génération PS5 — qui n’est pas encore terminée — est pour le moment la moins bonne des générations PlayStation, pour ma part et pour beaucoup de joueurs j’ai l’impression.

    C'est une evidence pour tous hélas

    Ca va faire 6 ans que la PS5 est sortie toujours pas de jeu Naughty Dogs disponible, non mais rien que ce fait la deja...

    Imagine une console Nintendo sans nouveau Mario ni Zelda 6 ans apres la sortie de la console. "Éclaté au sol" c'est pas assez dur comme terme
    volran posted the 06/19/2026 at 10:22 AM
    perse9 Allez rage bien
    perse9 posted the 06/19/2026 at 10:35 AM
    volran mdr tu es un vrais frustré , jusqu'à tu t'ai rappelé de mon pseudo et de mon poste. Comment tu dois souffrir dans ta vie pour faire une fixette sur ça. Je rage sur le meilleur jeux pour le moment sortie cette année en attendant GTA6 et toi tu dois jouer a de la bouse mcdonald's.
    ouroboros4 posted the 06/19/2026 at 10:45 AM
    aeris201 imagine une console Nintendo avec aucun Zelda Mario ni Pokémon en plus d'un an.
    Juste un MP4 mauvais
    ouroboros4 posted the 06/19/2026 at 10:47 AM
    hyoga57 ça fait littéralement 4 mois que j'ai pas rallumé la Switch 2
    Heureusement que j'ai la PS5
    kujotaro posted the 06/19/2026 at 10:50 AM
    nicolasgourry t'as raison vaut mieux citer des hommes plutôt que de penser par toi même.
    hyoga57 posted the 06/19/2026 at 10:51 AM
    ouroboros4 Tes propos sont cruels mais justes.
    hyoga57 posted the 06/19/2026 at 10:53 AM
    aeris201 Imagine une console Nintendo avec un line-up plus éclaté que celui de la PS5 et des jeux first-party vendus entre 80-90€ qui pourraient tourner sur Wii U.
    cyr posted the 06/19/2026 at 10:53 AM
    ouroboros4 c'est bien d'avoir une memoire sélective. Les 3 ou 4 premières années de la ps5, heureusement qu'il y avait des tiers.
    kujotaro posted the 06/19/2026 at 10:56 AM
    Je vois que PlayStation fait toujours autant rager.

    C'est pas Nintendo ou Microsoft qui lui voleront la vedette.
    aeris201 posted the 06/19/2026 at 11:00 AM
    marcus62 entre les tiers et les exclusivités PlayStation, il y a largement de quoi faire et il y en a pour tous les goûts. Inutile de faire la liste, elle sera trop longue.

    La seule exclue PS5 de Square Enix c'est Forspoken. Non mais v'la la gueule de l'exclue, plus aucun respect

    Persona 6 a un event Xbox, KH4 a un event Nintendo, la marque Playstation se fait piétiner par ses plus fidèles editeurs japonais.
    brook1 posted the 06/19/2026 at 11:01 AM
    Bientôt les fanboys Nintendo vont nous expliquer que Wolverine c'est un point-and-click, cette mauvaise foi incroyable de lire des conneries pareilles.
    jenicris posted the 06/19/2026 at 11:10 AM
    brook1 t'as vu ça.
    ouroboros4 posted the 06/19/2026 at 11:11 AM
    cyr ah tiens le fameux neutre qui intervient uniquement quand ça touche Nintendo
    La Switch 2 c'est un manque de tout et plein de tiers. C'est la réalité

    aeris201 on aura surtout des versions plus réussis et en vrai physique.
    Heureusement pas cette merde de GKC

    Heureusement sur Playstation ça respecte encore un peu le joueurs
    marcus62 posted the 06/19/2026 at 11:13 AM
    aeris201 : Pourquoi tu me parles de Forspoken ?

    Réduire le catalogue de jeux de la PS5… à Forspoken

    Concernant ton dernier paragraphe, c’est un autre débat, mais il est vrai que Playstation ne peut plus compter sur les tiers japonais, comme Square Enix, comme auparavant qui leur faisait des exclus.
    Mais Persona 6 est exclu Xbox ? KH4 est exclu Switch 2 ?
    evasnake posted the 06/19/2026 at 11:42 AM
    nicolasgourry Tu crois vmt que tu joueras pas dans Wolverine? Tu m'aurais dit les jeux Quantic Dream, j'aurais dit ok. Mais Wolverine, tu joueras surement autant que Bayonetta hein. Avec les QTE déguisés qu'on se bouffe depuis la PS2
    walterwhite posted the 06/19/2026 at 11:52 AM
    cyr T’es encore retombé dans l’alcool visiblement.

    Demon’s Souls, GT7, Returnal, Astro, GOW:R, Spiderman 2, Miles Morales …c’est quoi au juste ?

    Autant de jeux qualitatifs sur ta Switch t’en aurai mis sur le plafond.
    pixeldream posted the 06/19/2026 at 11:56 AM
    aeris201 c'est assez drôle venant de fanboys et d'une console qui sort des remakes à la chaine.... et comme jeu de l'été et de fin d'année.....
    nicolasgourry posted the 06/19/2026 at 12:11 PM
    kujotaro L'un n'empêche pas l'autre. Citer une référence n'est pas une excuse pour ne pas penser, c'est un appui pour structurer ma réflexion. Après avoir cité Jaurès, j'ai développé ma propre analyse "quand les hommes ne peuvent changer les mots, ils changent les définitions".
    Si tu n'es pas d'accord, assume-le et explique-moi comment tu penses, toi.
    cyr posted the 06/19/2026 at 12:26 PM
    walterwhite OK, on refait l'histoire a votre convenance. Comme d'habitude.
    cyr posted the 06/19/2026 at 12:27 PM
    ouroboros4 et tu ne peut t'empêcher de ramener tous a nintendo.

    Gloire a sony, et le reste c'est de la merde. Depuis le temps on a compris.
    walterwhite posted the 06/19/2026 at 12:33 PM
    cyr Tu racontes de la merde pour pas changer, je te corrige avec des faits.

    Des jeux, la PS5 elle en a eu, et un paquet.
    cyr posted the 06/19/2026 at 12:35 PM
    walterwhite j'ai dit quel en avais eu 0?

    Tu déforme mes propos. Comparé a la ps4 sur le même laps de temps, c'est pas la joie.
    walterwhite posted the 06/19/2026 at 12:37 PM
    cyr Sur les 1ères années, la PS5 a eu plus de jeux que la PS4.
    oreillesal posted the 06/19/2026 at 12:47 PM
    Aye aye aye, quel échec cuisant de la part du "GOTY".
    Il est vraiment dommage que les très rares exclus de cette génération bident continuellement.

    J'espère vraiment que Wulverine et le prochain God of Whore redoreront le blason de Sony.
    nicolasgourry posted the 06/19/2026 at 12:48 PM
    oreillesal Je préférerais que ce soit le prochain Team Asobi qui redore le blason de Sony.
    aeris201 posted the 06/19/2026 at 12:50 PM
    oreillesal le prochain God of Whore



    ouroboros4 posted the 06/19/2026 at 12:52 PM
    cyr forcément vu que c'est ton pote Aeris qui a commencer.
    Apprend à lire les messages.

    On a compris que tu interviens seulement quand ça touche Nintendo. Et pas les autres forcément.

    oreillesal des succès seulement sur Playstation qui feront les rager les joueurs PC et Xbox.
    Sur Switch n'en parlons pas ya rien de prévu
    Pendant que le monde s'amusera
    oreillesal posted the 06/19/2026 at 12:58 PM
    ouroboros4 Nintendo t'as piqué ta brique de lait ?
    Pourquoi te sens-tu obligé de tout ramener à Nintendo, trouve un moyen d'évacuer toute cette frustration.

    Lance une nouvelle run de l'excellentissime Saros par exemple, only for the payer
    ouroboros4 posted the 06/19/2026 at 01:05 PM
    oreillesal va d'abord voir qui a commencer avec Nintendo, ici.
    Et oui Saros c'est Only on Playstation et pas un jeu d'assisté comme le dernier Yoshi.
    oreillesal posted the 06/19/2026 at 01:10 PM
    ouroboros4 Ils t'ont même piqué ton quatre heure on dirait, dur
    ouroboros4 posted the 06/19/2026 at 01:12 PM
    oreillesal désolé je suis pas un fanboy Nintendo qui doit écouter papa et maman
    nicolasgourry posted the 06/19/2026 at 01:15 PM
    ouroboros4
    puisque tu parles de jeux d'assistés
    Quelle est la différence, selon toi, entre un jeu qui propose une difficulté accessible (comme Yoshi) et un jeu qui retire la maîtrise au joueur par des cinématiques et des scripts automatisés (Wolverine) ?
    Pour moi, l'assistance réelle n'est pas dans la difficulté, mais dans la perte de contrôle du joueur sur l'action.
    Comment justifies-tu qu'un jeu qui joue à ta place soit moins "assisté" qu'un autre ?
    jamrock posted the 06/19/2026 at 01:18 PM
    Saros j'ai ri, il aurait fait mieux meme sur PC
    ouroboros4 posted the 06/19/2026 at 01:19 PM
    nicolasgourry on a compris que tu aimes pas Wolverine, insiste pas.
    Je prendrais mon pied sur le jeu.
    Va jouer à Yoshi c'est mieux
    kujotaro posted the 06/19/2026 at 01:34 PM
    nicolasgourry Non Franchement j'ai la flemme de débattre là. J'ai pas envie d'essayer de te faire réfléchir. Reste comme tu es, aigris et vaniteux, un jour peut être, ton toi du futur rejettera ton toi du présent car il aura acqui de la maturité et sera par conséquent plus réfléchi.
    rider288 posted the 06/19/2026 at 01:50 PM
    Aeris201 Logique Persona à l'event Xbox, pas de valeur, juste la pour le pognon.
    naoshige11 posted the 06/19/2026 at 02:13 PM
    J'ai arrêter de lire "Alinea"...
    Les gars sont les moins fiable de la planète pour estimer des ventes mais vous continuer à les prendre comme source...
    En même temps vu la gueule des commentaires..
    nicolasgourry posted the 06/19/2026 at 02:28 PM
    kujotaro Quand tu écris "Non Franchement j'ai la flemme de débattre là." là au moins tu es honnête, le reste c'est de la vanité de ta part (le summum "J'ai pas envie d'essayer de te faire réfléchir."), n’inverse pas la situation.
    Si je cherche à discuter, c'est pour analyser une conception, mais comme tu ne veux pas débattre, je vais pas insister avec toi.
    jenicris posted the 06/19/2026 at 04:14 PM
    Ce forcing
    jaysennnin posted the 06/19/2026 at 05:33 PM
    vu le nombre de ps5 dans la nature, le ratio de ventes de certaines exclus est une vraie honte, surtout pour astro bot
    nicolasgourry posted the 06/19/2026 at 06:43 PM
    jaysennnin Est-ce que les ventes des jeux reflètent ce que veulent les joueurs sur se support ?
    hyoga57 posted the 06/20/2026 at 08:43 AM
    nicolasgourry Laisse Wolverine tranquille le VRP Nintendo.
    nicolasgourry posted the 06/20/2026 at 09:45 AM
    hyoga57
    Je suis pro gameplay interactif (c'est pour ça que j'ai écrit en premier commentaire "J'attends bien plus le prochain Team Asobi que le prochain Insomniac Games, on n'est pas dans la même approche : l'un fait du jeu vidéo, l'autre fait un semblant de jeu vidéo"), Point.
    Si tu n'aimes pas cette approche, assume-le ; je ne sais pas de quoi tu as peur.
    Pourquoi dois-je laisser tranquille Wolverine ? Dis-le-moi. Il t'apporte quoi, exactement ?
    La Team Asobi, c'est Nintendo qui est derrière ?
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