A défaut d'avoir des infos sur les chiffres de vente de Playstation. Alinea nous fait une estimation des ventes sur certains jeux First Party sur le 1er Semetre 2026 + Nous donnes des chiffres sur certains jeux comme AstroBot qui arriverait à 4.3 Millions de ventes.est le jeu Sony numéro 1 sur PlayStation en 2026, tant en termes d'exemplaires vendus (1,1 million) que de revenus (77,6 millions de dollars). Comme nous l'avons mentionné la semaine dernière,n'est pas le premier nom qui vient à l'esprit lorsqu'on évoque les franchises phares de PlayStation, mais il a toujours été, discrètement, l'un des plus gros succès commerciaux de Sony, et GT7 ne fait pas exception.d'exemplaires, dont 835 000 supplémentaires rien que cette année. Ce succès est en partie dû à quelques promotions importantes (de 60 $ à 20 $), mais GT7 fait tout simplement partie de ces titres qui ne cessent de se vendre, même à plein tarif.s’est vendu à 699 000 exemplaires supplémentaires en 2026, générant 41 millions de dollars, la plupart avant son arrivée sur le PS Plus Extra le 18 février.avec des pics de ventes réguliers à chaque période des fêtes. Je m’attends donc à ce qu’il quitte le PS Plus d’ici décembre. En mai, les jeux ayant le plus contribué à la popularité de Spider-Man étaient Fortnite (41 % des joueurs de Spider-Man 2 ce mois-là) et Roblox (30 %). Cela signifie qu’une grande partie de ces joueurs sont jeunes et que beaucoup de ces exemplaires ont été offerts à Noël (ou lors d’une fête traditionnelle).est devenu un véritable classique, avec plus de 600 000 exemplaires vendus cette année (près de 33 millions de dollars), dont environ 100 000 au cours de chacun des deux derniers mois.