À compter du 20 mai, les tarifs du PlayStation Plus pour les nouveaux clients augmenteront dans certaines régions. En raison des conditions actuelles du marché, les tarifs s'élèveront à 10,99 $ US / 9,99 € / 7,99 £ pour les abonnements d'un mois et à 27,99 $ US / 27,99 € / 21,99 £ pour les abonnements de trois mois. Cette modification de prix ne s'applique pas aux abonnés actuels (à l'exception de la Turquie et de l'Inde), sauf si l'abonnement existant est modifié ou arrive à expiration.

Les PS5 et maintenant le PS+, quelle époque formidable.