Je l'avais préshot. Demain jouer RP à GTA Online par exemple vous demandera de donner une copie de votre carte d'identité...Hier les joueurs britanniques et irlandais ont reçu cet email de PlayStation révélant l'introduction de la vérification d'âge pour continuer à utiliser les fonctions de communication sur PS5, cela afin de "protéger les enfants" (mais surtout pour s'aligner sur la décision du Royaume-Uni d'obliger les plateformes sur Internet à demander les cartes d'identité de ses utilisateurs).La méthode est la même : scan facial de votre visage ou envoi de votre carte d'identité. Ce sera effectif en juin prochain, mais certains joueurs feraient déjà face à cette vérification. Et soyez en sûr que comme Discord, Spotify et cie, cette mesure sera étendue à tous les pays.Pour info, Sony utilisera les services de l'entreprise Yoti pour la vérification d'âge. Yoti qui en janvier dernier a écopé d'une amende de 1 million d'euro en Espagne pour la mauvaise gestion des données récoltées d'utilisateurs... Ça promet.Vous donnez la main, ils vous prennent le bras... Tout ça parce qu'on refuse de punir les parents qui ne font pas leur boulot de parent "ah mais comprenez que ce n'est pas facile de gérer éducation et vie professionnelle" blablabla ça n'est jamais facile, pour personne, mais ça n'excuse pas d'entraver la liberté et l'anonymat des autres...