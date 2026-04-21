Je l'avais préshot. Demain jouer RP à GTA Online par exemple vous demandera de donner une copie de votre carte d'identité...
Hier les joueurs britanniques et irlandais ont reçu cet email de PlayStation révélant l'introduction de la vérification d'âge pour continuer à utiliser les fonctions de communication sur PS5, cela afin de "protéger les enfants" (mais surtout pour s'aligner sur la décision du Royaume-Uni d'obliger les plateformes sur Internet à demander les cartes d'identité de ses utilisateurs).
La méthode est la même : scan facial de votre visage ou envoi de votre carte d'identité. Ce sera effectif en juin prochain, mais certains joueurs feraient déjà face à cette vérification. Et soyez en sûr que comme Discord, Spotify et cie, cette mesure sera étendue à tous les pays.
Pour info, Sony utilisera les services de l'entreprise Yoti pour la vérification d'âge. Yoti qui en janvier dernier a écopé d'une amende de 1 million d'euro en Espagne pour la mauvaise gestion des données récoltées d'utilisateurs... Ça promet.
Vous donnez la main, ils vous prennent le bras... Tout ça parce qu'on refuse de punir les parents qui ne font pas leur boulot de parent "ah mais comprenez que ce n'est pas facile de gérer éducation et vie professionnelle" blablabla ça n'est jamais facile, pour personne, mais ça n'excuse pas d'entraver la liberté et l'anonymat des autres...
La mère qui retourne au magasin pensant que le jeux est défectueux, et le vendeur qui montre l'indicateur d'âge mdr.
Ha, je croyais que c'était la durée du jeux.....
Bref forcément vu le laxisme des parents, ben des mesures assez pousser entre en vigueur.
C'est comme pour la ceinture de sécurité, beaucoup de parents ne la.mette pas a leur gosse, et quand il y a un drame, il accuse le constructeur de la voiture.....
Bon a savoir, si vous avez un accident de la route en n'ayant pas la ceinture attachée. Votre assurance voiture ne fonctionne pas.
Pareil si vous avez pas passé votre contrôle technique.
Pareil si vous avez eu un accident en étant alcoolisé
Pareil si vous n'avez plus de permis.
Il y a des règles, faut les respecter. Sinon les conséquences peuvent être lourde.....
Et ça va arriver chez tout le monde donc ceux qui rigolent
Pas simple, surtout vu les noms cités.....
Bordel.
Je sais même pas si j'ai filer mon numéro de téléphone pour gamechat, bon vu que je l'utilise pas....
De toute façon tout est pourrie jusqu'à la moelle.
Bref, scannons nos gueules pour faire le moindre truc insignifiant. Perso, c'est sans moi, quitte à manquer plein de choses.
La société Orwelienne du contrôle s'installe petit à petit.
Europe, politique, médias, policiers, associations, système éducatif...une guerre silencieuse contre les peuples. Ceux qui n'ont pas connus les années juste avant 2000 ne pourront pas comprendre le sens du mot liberté.
Sony ne fait que de se mettre au norme de l'UE.
Les autres y passeront aussi.
ouroboros4
ça ce concerne que les outils de communication en ligne. Pas le reste.
dans un premier temps..., mais le reste viendra
à partir du moment où tu as été plus d'une fois sur l'île, je crois que les choses sont assez clair
Les autres y passeront aussi."
aucun géant numérique européen à cause du RGPD notamment
- aucune boîte d'IA à cause de l'IA Act
- aucune startup de taille mondiale (Spotify quand même), aucune introduction en bourse
- l'industrie en train de littéralement couler de partout, notamment l'automobile
- toutes les meilleures innovations accessibles avec au minimum 5 ans de retard : conduite autonome, air pod traducteur automatique, meilleurs modèles d'IA, etc
on loupe tous les virages: robotique, voiture électrique et voiture autonome, drone, ia...
L'unique domaine dans lequelle l'Europe et la France innove se résume en seul mot: les TAXES.
On a tué des leaders mondiaux comme Wolkswagen, BMX, Mercedes, Porsche, Renault, Peugeot,etc on a donc crée uen taxe pour fracasser les voitures thermiques et dont le fric est redistribué en financement des champions Chinois et de Tesla...pour les voitures électriques où les Chinois ont toutes les cartes en main pour avoir le monopole mondial...réponse on crée une taxe sur les voitures chinoises sauf que même avec des taxes les voitures Chinoises sont toujours moins chères.
Les batteries amovibles, l'USB-C qui devient la norme.
Tout n'est pas à jeter non plus
Et concernant Nintendo, forcément avec GameChat ça va arriver tôt ou tard au Royaume-Uni et demain ça sera tout le monde. Je me désabonne du NSO si ça arrive.