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masharu
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La vérification d'âge arrive sur PlayStation
Je l'avais préshot. Demain jouer RP à GTA Online par exemple vous demandera de donner une copie de votre carte d'identité...



Hier les joueurs britanniques et irlandais ont reçu cet email de PlayStation révélant l'introduction de la vérification d'âge pour continuer à utiliser les fonctions de communication sur PS5, cela afin de "protéger les enfants" (mais surtout pour s'aligner sur la décision du Royaume-Uni d'obliger les plateformes sur Internet à demander les cartes d'identité de ses utilisateurs).

La méthode est la même : scan facial de votre visage ou envoi de votre carte d'identité. Ce sera effectif en juin prochain, mais certains joueurs feraient déjà face à cette vérification. Et soyez en sûr que comme Discord, Spotify et cie, cette mesure sera étendue à tous les pays.

Pour info, Sony utilisera les services de l'entreprise Yoti pour la vérification d'âge. Yoti qui en janvier dernier a écopé d'une amende de 1 million d'euro en Espagne pour la mauvaise gestion des données récoltées d'utilisateurs... Ça promet.

Vous donnez la main, ils vous prennent le bras... Tout ça parce qu'on refuse de punir les parents qui ne font pas leur boulot de parent "ah mais comprenez que ce n'est pas facile de gérer éducation et vie professionnelle" blablabla ça n'est jamais facile, pour personne, mais ça n'excuse pas d'entraver la liberté et l'anonymat des autres...
Gamespot - https://www.gamespot.com/articles/sony-has-global-plans-for-playstation-age-verification-report/1100-6539507/
    tags : sony
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    posted the 04/21/2026 at 07:38 AM by masharu
    comments (26)
    lion93 posted the 04/21/2026 at 07:43 AM
    un moment faut aller se faire foutre
    stampead posted the 04/21/2026 at 07:45 AM
    "vous ne posséderez rien et vous serez quand même heureux". Pour ma part, je pense que je n’achèterai plus de matériel nécessitant une carte d’identité — et ça me rendra très heureux.
    shambala93 posted the 04/21/2026 at 07:45 AM
    La carte d’identité ou photos c’est hors de question.
    defcon5 posted the 04/21/2026 at 07:45 AM
    ""protéger les enfants" elle a bon dos la protection des enfants, bandes d'enculés. C'est juste pour avoir encore plus de données sur les gens et accessoirement pour les états puissent surveiller les populations.
    aeris545 posted the 04/21/2026 at 07:46 AM
    shanks posted the 04/21/2026 at 07:47 AM
    Les mecs ont mis 2000 ans pour fermer le nid à pédo Coco (qui a d'ailleurs réouvert) mais on va nous faire croire que la protection des enfants est une priorité.
    thejoke posted the 04/21/2026 at 07:48 AM
    Encore un argument pour ne pas jouer en ligne sur consoles
    psxbox posted the 04/21/2026 at 07:52 AM
    Surtout que Sony est réputé pour pas se faire pirater
    rocan posted the 04/21/2026 at 08:06 AM
    shanks
    fiveagainstone posted the 04/21/2026 at 08:11 AM
    Par contre pour l'affaire Epstein il se passe rien.
    cyr posted the 04/21/2026 at 08:11 AM
    Les ventes de gta6 vont être a la baisse..... maman je comprend pas, je peut lancer gta.
    La mère qui retourne au magasin pensant que le jeux est défectueux, et le vendeur qui montre l'indicateur d'âge mdr.

    Ha, je croyais que c'était la durée du jeux.....

    Bref forcément vu le laxisme des parents, ben des mesures assez pousser entre en vigueur.
    C'est comme pour la ceinture de sécurité, beaucoup de parents ne la.mette pas a leur gosse, et quand il y a un drame, il accuse le constructeur de la voiture.....

    Bon a savoir, si vous avez un accident de la route en n'ayant pas la ceinture attachée. Votre assurance voiture ne fonctionne pas.
    Pareil si vous avez pas passé votre contrôle technique.
    Pareil si vous avez eu un accident en étant alcoolisé
    Pareil si vous n'avez plus de permis.

    Il y a des règles, faut les respecter. Sinon les conséquences peuvent être lourde.....
    ouroboros4 posted the 04/21/2026 at 08:13 AM
    cyr ça ce concerne que les outils de communication en ligne. Pas le reste.
    Et ça va arriver chez tout le monde donc ceux qui rigolent
    cyr posted the 04/21/2026 at 08:13 AM
    fiveagainstone le problème est, que il faut différencier les hommes d'affaire qui on fait affaire avec lui, et ceux qui on étais sur sont ile....

    Pas simple, surtout vu les noms cités.....
    cyr posted the 04/21/2026 at 08:15 AM
    ouroboros4 quoi même pour jouer a mario kart?
    Bordel.

    Je sais même pas si j'ai filer mon numéro de téléphone pour gamechat, bon vu que je l'utilise pas....
    fiveagainstone posted the 04/21/2026 at 08:18 AM
    cyr A partir du moment ou il y avait des preuves vidéos, mais que ça passe à la trappe. C'était pas si difficile d'en coinçer une bonne partie.

    De toute façon tout est pourrie jusqu'à la moelle.

    Bref, scannons nos gueules pour faire le moindre truc insignifiant. Perso, c'est sans moi, quitte à manquer plein de choses.
    newtechnix posted the 04/21/2026 at 08:19 AM
    L'arnaque de la protection des gosses...la France est un nid à pédophile.

    La société Orwelienne du contrôle s'installe petit à petit.

    Europe, politique, médias, policiers, associations, système éducatif...une guerre silencieuse contre les peuples. Ceux qui n'ont pas connus les années juste avant 2000 ne pourront pas comprendre le sens du mot liberté.
    ouroboros4 posted the 04/21/2026 at 08:21 AM
    cyr tout ce que touche à la communication vocal ou tchat. D'ailleurs dans le Nintendo Chat tu as déjà une clause ou Nintendo te demande ton numéro de téléphone. Autre autre.
    Sony ne fait que de se mettre au norme de l'UE.
    Les autres y passeront aussi.
    keiku posted the 04/21/2026 at 08:21 AM
    Raison de plus pour ne plus jouer en ligne


    ouroboros4
    ça ce concerne que les outils de communication en ligne. Pas le reste.

    dans un premier temps..., mais le reste viendra
    newtechnix posted the 04/21/2026 at 08:22 AM
    cyr " le problème est, que il faut différencier les hommes d'affaire qui on fait affaire avec lui, et ceux qui on étais sur sont ile...."

    à partir du moment où tu as été plus d'une fois sur l'île, je crois que les choses sont assez clair
    fiveagainstone posted the 04/21/2026 at 08:26 AM
    ouroboros4 Bah oui, c'est pas une histoire que ce soit Sony ou Nintendo, c'est un système de merde qui va toucher tout le monde. Ceux qui se marre via le prisme de la guerre des consoles n'ont rien compris.
    ouroboros4 posted the 04/21/2026 at 08:28 AM
    fiveagainstone j'ai bien compris de qui tu parles
    grospich posted the 04/21/2026 at 08:28 AM
    Je comprends pas trop, quand j'étais gamin et que je parlais sur Counter Strike je trouvais ça cool à l'époque. Pourquoi les gamins n'ont plus le droit à la parole dans les jeux ?
    newtechnix posted the 04/21/2026 at 08:37 AM
    ouroboros4 "Sony ne fait que de se mettre au norme de l'UE.
    Les autres y passeront aussi."

    aucun géant numérique européen à cause du RGPD notamment
    - aucune boîte d'IA à cause de l'IA Act
    - aucune startup de taille mondiale (Spotify quand même), aucune introduction en bourse
    - l'industrie en train de littéralement couler de partout, notamment l'automobile
    - toutes les meilleures innovations accessibles avec au minimum 5 ans de retard : conduite autonome, air pod traducteur automatique, meilleurs modèles d'IA, etc

    on loupe tous les virages: robotique, voiture électrique et voiture autonome, drone, ia...

    L'unique domaine dans lequelle l'Europe et la France innove se résume en seul mot: les TAXES.

    On a tué des leaders mondiaux comme Wolkswagen, BMX, Mercedes, Porsche, Renault, Peugeot,etc on a donc crée uen taxe pour fracasser les voitures thermiques et dont le fric est redistribué en financement des champions Chinois et de Tesla...pour les voitures électriques où les Chinois ont toutes les cartes en main pour avoir le monopole mondial...réponse on crée une taxe sur les voitures chinoises sauf que même avec des taxes les voitures Chinoises sont toujours moins chères.
    ouroboros4 posted the 04/21/2026 at 08:39 AM
    newtechnix ya pas que du mauvais non plus.
    Les batteries amovibles, l'USB-C qui devient la norme.
    Tout n'est pas à jeter non plus
    aeris545 posted the 04/21/2026 at 08:39 AM
    GTA6 vient de perdre beaucoup de ventes d’un seul coup
    masharu posted the 04/21/2026 at 08:47 AM
    Concernant le online, je joue principalement à des F2P sur XS et PS5 dont The First Desdendant, et pourtant je joue solo (avec des randoms et sans micro). Je vais passer full PC/mobile en achetant une ROG Ally notamment pour ces jeux là si demain on m'oblige à donner ma CNI pour jouer.

    Et concernant Nintendo, forcément avec GameChat ça va arriver tôt ou tard au Royaume-Uni et demain ça sera tout le monde. Je me désabonne du NSO si ça arrive.
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