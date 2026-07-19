Les fans de PlayStation continuent de fustiger Sony pour son projet d'arrêter la production de disques en 2028, soit à peu près au moment du lancement de la PS6. Le nouveau champ de bataille est la section commentaires YouTube sous la dernière bande-annonce de Marvel's Wolverine. Publiée il y a moins de deux jours, elle compte déjà plus de 10 000 commentaires vantant les mérites des jeux physiques.
Âm« La précieuse photo de Wolverine illustre toute l'importance du support physique », peut-on lire dans un commentaire très populaire ayant recueilli des milliers de « j'aime ». « Voir Wolverine devenir fou Ã cause de la perte d'une photo physique, c'est un choix audacieux pour une bande-annonce en ce moment précis », note un autre internaute. Si les fans sont furieux de la décision de Sony, ils prennent manifestement plaisir Ã s'en moquer. Â« Wolverine se montre vraiment "physique" dans cette bande-annonce ; il a une présence vraiment "distincte" », souligne un troisième commentaire populaire.
Les échanges restent étonnamment courtois, mais il est difficile d'en trouver qui ne traitent pas de la pire erreur de communication de Sony depuis plus de dix ans. La dernière bande-annonce de Wolverine n'a pas encore franchi le cap du million de vues. Les précédentes vidéos de Wolverine publiées par Sony n'avaient atteint la barre des 20 000 commentaires qu'après avoir frôler les 10 millions de vues. Il faudra attendre encore un peu pour savoir si la bande-annonce narrative. Elle restera dans les mémoires comme la vidéo YouTube de Sony ayant suscité le plus de réactions négatives ces derniers temps, ou si elle ne sera qu'un feu de paille dans la fronde actuelle des joueurs.
Pour l'instant du moins, Sony semble tout à fait disposé à encaisser les critiques et à laisser la polémique s'essouffler D'elle-même. « Sony compte plus de 120 millions d'utilisateurs actifs sur PlayStation », a récemment déclaré à IGN le Dr Serkan Toto, consultant pour l'industrie japonaise du jeu vidéo. « Environ 50 millions de personnes sont abonnées au PlayStation Plus. Imaginons, par hypothèse, que 500 000 d'entre elles résilient leur abonnement par protestation : cela ne représenterait qu'une perte de 1 % de cette activité ce qui est évidemment insuffisant pour amener Sony à revoir sa stratégie. Le numérique est tout simplement trop lucratif. Â»
Il est peu probable que la colère des joueurs porte un coup financier à Sony. Le boycott en ligne a déjà échoue face au succés des portages de Black Ops plus tôt ce mois-ci. Toutefois, la fin des jeux PlayStation en version physique n'est pas prévue avant 2028. Même alors, les éditeurs de titres existants pourront continuer à faire produire de nouveaux exemplaires sur disque dans un avenir prévisible. Qu'en est-il alors de la levée de boucliers actuelle ? Dix-huit mois, c'est long pour inonder les réseaux sociaux de PlayStation de critiques virulentes. Mais c'est aussi une longue pérriode pour l'éditeur, qui devra gérer toute cette agitation.
Le fait que chaque nouvelle vidéo, chaque tweet, chaque article de blog et chaque présentation soit accaparée par le débat sur les jeux physiques a également un coût, même s'il est moins facile à chiffrer dans un tableau Excel. Peut-être que Sony finira par trouver un compromis : permettre aux éditeurs de continuer à proposer de nouveaux jeux sur disque PS5 tout en réservant le tout-numérique à la PS6. Ou peut-être que Sony à qui semble se complaire dans un repli croissant vers une stratégie de communication et une communautée verrouillées et se contentera de faire le dos rond.
Source : https://kotaku.com/the-new-wolverine-trailer-now-has-10000-comments-about-playstation-discs-2000717422/
Et pauvre Insomniac Games qui n’a rien demandé
Alors sony avais raison, et il ne vont pas changer leur plan.
ouroboros4 je te sens résigné. Tu baisse déjà les armes?
Elle est pas loin du million de vue le dernier trailer de wolverine
Une minorité. Extrême minorité. Toute façon sony aller pas annoncer un truc comme sa si il y avait beaucoup plus de gens qui consomme du physique.
Perso que ce soit chez micromania ou dans les rayons de jeux vidéo des centres commerciaux, ce qui me frappe, c'est le désert. Et aussi que les rayons sont de plus en plus petit ....
On parle des réactions sur un contenu médiatique (tweet, video...), dont des gens ont mit de l'argent dessus et qui se retrouve exclusivement être des messages de contestation, quelque soit sa forme. Des gens mettent de l'argent sur ces campagnes marketing, ça les affectent.
10.000 commentaires pour 100 millions de PS5..." = "C'est une goutte d'eau". D'où ma réponse que tout le monde n'a pas Twitter (ou YouTube, en soit on s'en branle), que tout le monde ne commente pas, n'a pas envie de prendre parti, etc. Résumer la situation aussi simplement que "10000 personnes au final c'est rien", bah en fait non quoi.
Ce pressing, contre pressing digne de Pep Guardiola.
Bref, vive le choix et merci à ceux qui se battent pour!
Il a dit plusieurs fois qu'il était plus un pro sony
Si tu crois qu'ils vont acheter Wolverine d'occaz comme toi, tu te trompes https://games.gg/fr/news/rupture-de-stock-pour-mortal-shell-2-sur-ps5-malgré-la-controverse-sony/
Et j'espère de tout coeur que ces joueurs ne sont pas dans l'hypocrisie en ayant déjà précommandé GTA VI en code in the box et demat sur le PS Store. Et que si ils l'avaient fait, ils ont annulé leur précommandes sur le champ.
Je suis totalement contre la décision de Sony et j'ai pas été commenter là pour autant.
Il défend pas Sony il le dit lui même qu'il faut boycott Sony et rockstar
La différence c'est que vous visez les mauvaise personne
Les jeux inde ont strictement rien demande et pourtant ils prennent la sauce
korou ben non ils postent leur désaccord sur la politique de Playstation en dessus d'une vidéo postée par Playstation. Faut poster ou si on suit ta logique ?
triplewater mais quel est le rapport avec la vidéo de Wolverine ?
il faut montrer a sony que leur décision est celle qui les aura fait crever, de la même manière que celle d'xbox les aura fait crever egalement avec la one...
le simple fait de continuer a acheter des jeux sur la console montre qu'il reste un attachement et donc leur donne confiance pour la suite...
on va quand même rappeler que les jeux indé sont ceux qui ont été pris dans les stat pour nous dire que le physique devait disparaitre, alors oui ils ne sont pas directement responsable, mais sony les a utiliser contre les joueurs pour justifier leurs action donc il reste responsable même indirectement... donc ils faut que les indé s'attaque a sony pour avoir utiliser leur jeu comme faire valoir contre le physique
C'est terrible, pour la plupart, vous ne savez pas quel est le sens de ce combat.
Physical Never Dies.
Pour tout te dire, je recommence à acheter des jeux en physique sur ma SX, le dégoût que suscite SONY est sans commune mesure.
Je répond à five qui a dit ' que le défenseur de Sony a supprimé son article 'c'est tout
mais pareil, ta prochaine console xbox ne les lira plus non plus... donc au final une fois le résaux xbox fermer, les drm xbox t"empècheront d'y jouer...
le problème n'est pas la fin physique, la fin du physique c'est juste le déclencheur d'un autre sujet bien plus grave qui est la dépossession...
OK donc pour dire à quel point ce que vous faites c'est grave
On va prendre un fait des américains qui est réputé pour pas être le meilleur du siècle à savoir la bombe Hiroshima à la fin de la 2nd guerre mondiale
Les américains ont décidé lâcher une bombe nucléaire pour finir la 2nd guerre et au passage tué des millions de gens
Maintenant on remplace les Amérique par vous
Hiroshima par les studio inde et la bombe nucléaire par les commentaires
Et vous dites ' Nan mais la bombe Hiroshima c'était une bonne idée au final '
Parce que allez détruire des jeux inde pour votre plaisir c'est une bonne idée ?
Désolé si la comparaison vous choque mais c'est la réalité ce qui se passe
Déja, les américains on balancer 2 bombes, et n'ont jamais été puni pour ca (car l'impunité et la corruption)... ensuite la bombe atomique ici , c'est l’arrêt du physique...
nous, nous somme les victimes qui nous défendons, ( car on avait rien demander) ... les développeurs indé c'est ceux qui ont donner le carburant pour la bombe... (de la même manière que les scientifique on développer la bombe même s'il ne l'ont pas directement lancer)
faut pas changer l'ordre des chose, c'est les américain les mauvais comme a chaque fois, pour la bombe comme pour le physique
donc arrete de vouloir faire de l'esprit vu que tu en es dénué...
Et calmos hein, j'ai rien dit de mal, j'ai pas "attaqué" les jeux indés non plus. J'en achète régulièrement. Vous êtes dans un délire, c'est fatiguant...
Perso, je me contente de ne pas acheter quand je suis pas d'accord.
C'est pas moi qui fais des articles pour relancer le sujet en boucle et le supprimer derrière quand les réponses ne plaisent pas.
C'est que du JV, on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Respirez un bon coup et arrêtez de comparer tout et n'importe quoi.
Déjà redescend j'ai jamais été un nazi ( après vu le niveau de ton comportement ces derniers temps ça étonné personne )
Vous êtes pas les défenseurs actuellement ceux qui attaque les studio actuellement c'est vous c'est pas Sony a ce que je sache
J'ai plus d'esprit que vous parce que moi au moins j'attaque pas des inde qui ont strictement rien demande et qui pourraient fermé à tout moment à cause de votre badbuzz
Désolé mais on est obligé de voir que ça part dans tes proportions ou ça devient du grand n'importe quoi
Donc toi tu fais bien les chose Ouroboros même si on s'apprécie pas on sais reconnaître qu'on peut se mettre d'accord
Et il a fermé comme moi je le ferais pas parce que Sony est le mal mais parce que des gens valident que faire du bad buzz sur des jeux inde c'est une bonne idée et totalement respectable
Et la on parle des gens qui ont fait un boulot qui sont passionné et qui sont puni pour ça
je pense donc qu'en vrai le seul mouvement de protestation est de sortir de tout écosystème, il n'y a que ca a faire...
triplewater bah tu parle comme un... , tu réagis comme un, et tes idées suive le même ordre qu'eux... tu n'en est pas un mais tu réagis pareil... donc j'arrete la conversation la avec toi...
"we want physical discs"
"you'll own nothing and you will be happy"
"lt's us have physical, phyisical discs"
"Physical games forever!"
"digital owner ship and physical discs"
"PHYSICAL!!!"
"Stop Teetoing around the issue, give us our discs!! ????????????????"
"The people want disks"
"KEEP PHYSICAL MEDIA ALIVE"
etc.
Bref encore une fois rien de bien méchant, que des personnes qui parlent de jeux physiques (comme sur toutes les vidéos postées sur la chaine Playstation sur YouTube) mais bon faut bien faire du clic sur twitter, ou autre.
Oui donc attaquer Sony et leur studio pas les jeux inde
Les jeux inde encore une fois ils ont rien demande à part créer des jeux
Va falloir que tu arrête au bout d'un moment parce que la tu es beaucoup plus Nazi que moi
C'est pas moi qui tape des gens passionné et qui est heureux de faire couler le sang pour son propre intérêt
Bref, rien de grave. Bonne journée les gens.
Donc le studio inde en lien de l'article qui dit que des gens en commentaire ' Vous êtes complice avec Sony parce que vous sortez en demat ' et qu'il y a beaucoup trop de baddbuz c'est un mensonge ?
fiveagainstone c'est totalement ca ca mélange tout. Bon dimanche Moi je vais aller continuer le DLC de Doom The Dark Ages Ah merde le DLC est que en démat zut je devrais pas le faire
Ah bas tiens des que ca veux plus allé dans ton sens tu veux mettre fin à la conversation
C'est pourtant ce que le studio inde dit donc je crois qui ' les potentiel attaquant ' ou les potentiel victime ?
Je cherche aucunement le bad buzz je cherche à ce que vous comprenez que vous etes allé trop loin
Et j'ai vérifié mes dire j'ai vu le tweet du studio inde qui dit exactement ce que je vous dit
Mais la réalité c'est que si tu prends le temps d'aller regarder les commentaires des vidéos des chaînes PS, ce genre de commentaire est introuvable ou perdu dans 99% de commentaires qui s'adressent à Sony, sans parler des gens qui défendent les dév, s'excusent qu'ils soient pris dans le feu croisé et indiquent que ce n'est pas contre eux.
Donc venir après dire "Vous êtes méchant, vous attaquez les indés qui ne sont pour rien" (on le sait tous), c'est un énorme raccourci et créer une généralité d'une partie infime de personnes qui sont à côté de la plaque, c'est ridicule... C'est d'ailleurs bien le but de l'article de VGC qui tente de faire passer les joueurs pour les méchants et ainsi détourner l'attention.
en vrai ca a déja commencer, car même sans le démat, les prix et la politique de sony depuis déja quelques années dépassait les bornes, la seul chose qui retient les gens c'est leur bibliothèque, mais justement pour les joueurs physique, ils savent déja qu'il ne pourront pas la reporter sur la console suivante...
Donc se seront les premiers a faire la migration, et pour compenser cette perte sony va gonfler ses prix de ses abonnement dans un premier temps, ce qui poussera ensuite les joueurs en ligne se désabonner et a passer sur pc qui a le net gratuit... et les autres suivront...
Pro S 1 : le vrai combat c'est de ne plus acheter le moindre jeu Sony, mais je vais prendre GTA6.
Pro S 2 : non le vrai combat c'est de ne plus acheter le moindre jeu demat, notamment GTA6, mais je vais continuer d'acheter les jeux Sony en physique.
Mais il est où le Pro S 3 qui a déjà mis sa PS5 au placard afin de ne plus donner un rond a PlayStation ?
Bas déjà m'étonnerai que ce sois que 99% quand c'est aussi simple de balancer des commentaire copié collé ( et si c'était que 1% l'inde en question ne ferait pas de tweet sur ça) parce que bon je rappelle rappelle Youtube peut shadowban des commentaire
Et quand tu dis ' des gens s'excuse que le studio sois pris dans les feux croisés ' en général c'est pas une petite partie qui font ca
J'ai un exemple qui illustre ça sous l'avant dernière vidéo de squeezie
Les gens c'était plains que les personne avant eux se plaignait du cast pourtant la personne qui se plaignait que les personne se plaignait avait fini top commentaire accompagné des gens qui avait eux la même réflexion qu'elle donc avant que ces personne arrive les commentaire devait être conséquent
Et le problème encore une fois une minorité sur un jeux inde c'est pas la même que la minorité sur GTA6
Mais il est où le Pro S 3 qui a déjà mis sa PS5 au placard afin de ne plus donner un rond a PlayStation ?
It's a Me, Shao!
Et pour les tirs croisés, tu n'as pas compris non plus, les gens s'excusent simplement que les commentaires de la vidéo servent à envoyer un message à Sony et non pas à commenter le jeu, rien à voir avec ce que tu dis.
Ton exemple est totalement hors sujet...
Et je comprends rien à ta dernière phrase, il doit manquer des mots.
Bref, bon dimanche
Bon j'avoue je triche un peu, je suis pro S et pro N.
J'ai toujours eu du mal à départager les deux.
Déjà 720 commentaire pas envie de tous les lire sachant que le premier c'est encore pour le physique même pas sur le jeu bon ça donne pas envie
Quand ça passe en tweet et que c'est pas arrivé avant crois moi que ça doit être beaucoup plus grave que juste ' une minorité '
Et encore heureux mais combien on fait l'effort en étant conscient du jeux ( ça pourrait être des mec comme moi qui ignoré le jeu vois le tweet et répondent au mec )
Bas c'est toi qui a tout mis à la suite avec des virgule
Bas si c'est la même chose ça illustre que la minorité qu'on essaye de faire passer c'est pas une si petite minorité que ça
Bon je vais redire ce que j'ai dit ' le problème de votre 'minorité ' a vos yeux c'est pas grand que ça si tu les met sous un commentaire/tweet de GTA
Mais au yeux d'un jeux qui fait qui fait 100% moins de vente qu'un GTA c'est pas la même proportion de petite minorité
+10000. Cherche pas il a pas envie de comprendre et fait une généralité sur 3 gus sur des centaines de commentaires. D'ailleurs j'ai regardé dans les commentaires et j'ai pas trouvé de mecs qui traitaient les devs de collabos ou autre joyeuseté. Si c'est vrai c'est ultra infime.
Mais faut croire, que les pseudos justicier des libertés et du choix préfère s'attaquer à la perte de disque plutôt que des libertés fondamentales de l'être humain
Ah oui donc le tweet que l'inde a retweet c'est des mensonge
Et venant d'un mec qui croit que s'il voie et qui est prêt à a couler des inde pour que ca fasse chier Sony bon désolé mais j'ai du mal à te croire
Mais même qui bosse (père célibataire, minimaliste) et qui a aucun soucis à m'offrir une PS5, je ne vois pas l'intérêt de remplacer mon I7-4770/RX 6400 (200-250 euros achetés pièce par pièce) pour une PS5 à 600 euros avec des jeux à 70-80 euros dans un contexte économique qui te force à te serrer la ceinture. Après je suis un cas spécial mais le PC est tellement économique pour moi que la PS5 je le vois comme un produit de luxe.
Normal je parle pas la langue des fou
mais le multiplateforme, le net , la fin du physique, l'arrivée d'écosystème, et la volonté de faire toujours plus de marge, a fini par tuer le concept même de console... le gens ne se rendent même pas compte que depuis la ps4/one, et l’arrivée de midgen, ils jouent sur des pc... et quand on leur dit prenez un pc , il ose encore dire que les gens sont habitué au console