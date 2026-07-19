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Marvel's Wolverine
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name : Marvel's Wolverine
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Insomniac Games
genre : action
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[Marvel's Wolverine] Plus de 10 000 commentaires au sujet des disques PlayStation


Les fans de PlayStation continuent de fustiger Sony pour son projet d'arrêter la production de disques en 2028, soit à peu près au moment du lancement de la PS6. Le nouveau champ de bataille est la section commentaires YouTube sous la dernière bande-annonce de Marvel's Wolverine. Publiée il y a moins de deux jours, elle compte déjà plus de 10 000 commentaires vantant les mérites des jeux physiques.

Âm« La précieuse photo de Wolverine illustre toute l'importance du support physique », peut-on lire dans un commentaire très populaire ayant recueilli des milliers de « j'aime ». « Voir Wolverine devenir fou Ã cause de la perte d'une photo physique, c'est un choix audacieux pour une bande-annonce en ce moment précis », note un autre internaute. Si les fans sont furieux de la décision de Sony, ils prennent manifestement plaisir Ã s'en moquer. Â« Wolverine se montre vraiment "physique" dans cette bande-annonce ; il a une présence vraiment "distincte" », souligne un troisième commentaire populaire.

Les échanges restent étonnamment courtois, mais il est difficile d'en trouver qui ne traitent pas de la pire erreur de communication de Sony depuis plus de dix ans. La dernière bande-annonce de Wolverine n'a pas encore franchi le cap du million de vues. Les précédentes vidéos de Wolverine publiées par Sony n'avaient atteint la barre des 20 000 commentaires qu'après avoir frôler les 10 millions de vues. Il faudra attendre encore un peu pour savoir si la bande-annonce narrative. Elle restera dans les mémoires comme la vidéo YouTube de Sony ayant suscité le plus de réactions négatives ces derniers temps, ou si elle ne sera qu'un feu de paille dans la fronde actuelle des joueurs.

Pour l'instant du moins, Sony semble tout à fait disposé à encaisser les critiques et à laisser la polémique s'essouffler D'elle-même. « Sony compte plus de 120 millions d'utilisateurs actifs sur PlayStation », a récemment déclaré à IGN le Dr Serkan Toto, consultant pour l'industrie japonaise du jeu vidéo. « Environ 50 millions de personnes sont abonnées au PlayStation Plus. Imaginons, par hypothèse, que 500 000 d'entre elles résilient leur abonnement par protestation : cela ne représenterait qu'une perte de 1 % de cette activité ce qui est évidemment insuffisant pour amener Sony à revoir sa stratégie. Le numérique est tout simplement trop lucratif. Â»

Il est peu probable que la colère des joueurs porte un coup financier à Sony. Le boycott en ligne a déjà échoue face au succés des portages de Black Ops plus tôt ce mois-ci. Toutefois, la fin des jeux PlayStation en version physique n'est pas prévue avant 2028. Même alors, les éditeurs de titres existants pourront continuer à faire produire de nouveaux exemplaires sur disque dans un avenir prévisible. Qu'en est-il alors de la levée de boucliers actuelle ? Dix-huit mois, c'est long pour inonder les réseaux sociaux de PlayStation de critiques virulentes. Mais c'est aussi une longue pérriode pour l'éditeur, qui devra gérer toute cette agitation.

Le fait que chaque nouvelle vidéo, chaque tweet, chaque article de blog et chaque présentation soit accaparée par le débat sur les jeux physiques a également un coût, même s'il est moins facile à chiffrer dans un tableau Excel. Peut-être que Sony finira par trouver un compromis : permettre aux éditeurs de continuer à proposer de nouveaux jeux sur disque PS5 tout en réservant le tout-numérique à la PS6. Ou peut-être que Sony à qui semble se complaire dans un repli croissant vers une stratégie de communication et une communautée verrouillées et se contentera de faire le dos rond.

Source : https://kotaku.com/the-new-wolverine-trailer-now-has-10000-comments-about-playstation-discs-2000717422/
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    aeris201, walterwhite
    posted the 07/19/2026 at 08:40 AM by link49
    comments (84)
    gamerdome posted the 07/19/2026 at 08:44 AM
    10.000 commentaires pour 100 millions de PS5...
    ouroboros4 posted the 07/19/2026 at 08:45 AM
    gamerdome une goutte d'eau
    shinz0 posted the 07/19/2026 at 08:45 AM
    À voir si les joueurs vont voter avec leur argent
    Et pauvre Insomniac Games qui n’a rien demandé
    korou posted the 07/19/2026 at 08:47 AM
    Les gens sont quand même un peu con d’attaquer les mauvaises personnes.
    gamerdome posted the 07/19/2026 at 08:50 AM
    Beaucoup de commentaires ne sont pas insultants, au contraire ils sont dans le style : "content d'avoir ce bon jeu SUR DISQUE"
    linkstar posted the 07/19/2026 at 08:53 AM
    gamerdome Oui c'est minime. Par contre tout le monde n'a pas Twitter/X et va commenter.
    masharu posted the 07/19/2026 at 08:59 AM
    linkstar En l'occurrence c'est YouTube, pas Twitter.
    shambala93 posted the 07/19/2026 at 09:03 AM
    Devraient s’attaquer à la séquence de gameplay de juin dernier qui n’était pas extraordinaire.
    cyr posted the 07/19/2026 at 09:08 AM
    linkstar combien de vue pour la video? C'est ça qui est important. Si le trailer a étais vu 1 millions de fois, et seulement 10000 commentaires pour le physique...

    Alors sony avais raison, et il ne vont pas changer leur plan.


    ouroboros4 je te sens résigné. Tu baisse déjà les armes?
    cyr posted the 07/19/2026 at 09:10 AM
    Link49. Enfin le vrai problème va être le prix de la ps6. Le physique sera secondaire comme problème.
    triplewater posted the 07/19/2026 at 09:10 AM
    cyr

    Elle est pas loin du million de vue le dernier trailer de wolverine
    cyr posted the 07/19/2026 at 09:15 AM
    triplewater donc 10000 pour 1 millions....et je suis sur que dans les 10000, il y a des multi compte....

    Une minorité. Extrême minorité. Toute façon sony aller pas annoncer un truc comme sa si il y avait beaucoup plus de gens qui consomme du physique.

    Perso que ce soit chez micromania ou dans les rayons de jeux vidéo des centres commerciaux, ce qui me frappe, c'est le désert. Et aussi que les rayons sont de plus en plus petit ....
    linkstar posted the 07/19/2026 at 09:36 AM
    masharu Peu importe, on s'en fout. Tout le monde ne commente pas sur les réseaux sociaux.
    masharu posted the 07/19/2026 at 09:44 AM
    linkstar Les annonceurs et ceux qui mettent de l'argent dans le marketing ne s'en foutent pas non.
    linkstar posted the 07/19/2026 at 09:55 AM
    masharu Et ? Ca change quoi au fait que tous les utilisateurs ne commentent pas sur les RS ? Vraiment ca commence à monter à la tête de tout le monde cette histoire.
    masharu posted the 07/19/2026 at 10:07 AM
    linkstar Alors c'était pour te corriger au départ, mais maintenant c'est pour dire qu'on tout le ne s'en fout pas parce que "le reste du monde est ailleurs"

    On parle des réactions sur un contenu médiatique (tweet, video...), dont des gens ont mit de l'argent dessus et qui se retrouve exclusivement être des messages de contestation, quelque soit sa forme. Des gens mettent de l'argent sur ces campagnes marketing, ça les affectent.
    mibugishiden posted the 07/19/2026 at 10:11 AM
    Le jeu vend pas du reve de toute maniere, disque ou pas, la vague des super heros commence serieusement à s'essoufler au ciné comme en JV, niveau comics les ventes sont deja au point mort depuis des années comparés aux années 90 ou debut 2000.
    snave posted the 07/19/2026 at 10:13 AM
    Waouh 10 000 commentaires, Sony en tremble. Les gens perdent leur temps, leur petit combat ne changera rien à la décision qui a été prise. Vous pensez vraiment avoir un impact ?
    linkstar posted the 07/19/2026 at 10:20 AM
    masharu Oui, on est d'accord et ? C'est pas le sujet en fait. Le sujet de base c'était : "
    10.000 commentaires pour 100 millions de PS5..." = "C'est une goutte d'eau". D'où ma réponse que tout le monde n'a pas Twitter (ou YouTube, en soit on s'en branle), que tout le monde ne commente pas, n'a pas envie de prendre parti, etc. Résumer la situation aussi simplement que "10000 personnes au final c'est rien", bah en fait non quoi.
    linkstar posted the 07/19/2026 at 10:21 AM
    masharu Maintenant, pour le sujet des torpillages sur les communications de Sony, notamment en ce qui concerne les jeux indépendants : il y a une autre news pour ca.
    akinen posted the 07/19/2026 at 10:35 AM
    Wouaw, le monde est renversé
    aerithlazyqueen posted the 07/19/2026 at 10:45 AM
    Faut Continuer ainsi faut faire tomber Sony quitte à ce que ça emmerde leur tiers , Marketings , et investisseurs faut tous les faire tomber comme ça il se retournerons contre Sony !
    heracles posted the 07/19/2026 at 11:38 AM
    Si ça continue durant des années et qu'ils essuient des pertes financières y'a moyen qu'ils reviennent en arrière. Faut juste pas céder
    snave posted the 07/19/2026 at 11:52 AM
    heracles aerithlazyqueen Désolé, mais vous devez être une extrême minorité, vos agissements sont à mon avis loin de les embêter. La PS6 va se vendre, de même que leurs exclus. Les gens ne sont pas tous attachés au physique. Vous verrez par vous même.
    malroth posted the 07/19/2026 at 11:58 AM
    Faut continuer à les pourrir Sony.
    aerithlazyqueen posted the 07/19/2026 at 12:18 PM
    snave Non clairement pas tu peux pas vendre une Console de salon qui s'adresse surtout à un public plus jeune comme les enfants , +1000 euros puis les exclu de Sony sont éclatée Sony va périr est il ne mérite pas mieux pour ça Traîtrise !
    walterwhite posted the 07/19/2026 at 12:28 PM
    C’est beau

    Ce pressing, contre pressing digne de Pep Guardiola.
    fiveagainstone posted the 07/19/2026 at 12:30 PM
    Tiens, le défenseur de Sony a supprimé son article parce que les commentaires n'allaient pas dans le sens qu'il espérait.

    Bref, vive le choix et merci à ceux qui se battent pour!
    heracles posted the 07/19/2026 at 12:35 PM
    snave Je sais qu'elle va se vendre, et c'est regrettable. Pourtant les joueurs ont le pouvoir de préserver leurs libertés. Tant pis pour ceux qui achèteront tous leurs jeux au prix fort, de surcroit sans possibilité de les revendre. Je ne suis plus concerné personnellement je joue exclusivement sur PC et rien d'autre
    triplewater posted the 07/19/2026 at 12:39 PM
    fiveagainstone

    Il a dit plusieurs fois qu'il était plus un pro sony
    fiveagainstone posted the 07/19/2026 at 12:42 PM
    triplewater Si tu fais attention, j'ai parlé de "défendre" Sony pas d'être pro Sony, parce que chacun est libre de préférer tel ou tel constructeur, il y a pas de mal à ça si le comportement est respectueux.
    niflheim posted the 07/19/2026 at 12:46 PM
    walterwhite oui c'est beau mais le message "we want physical games" c'est sur tous les posts de jeux que PlayStation publie (tiers, indés comme exclus)

    Si tu crois qu'ils vont acheter Wolverine d'occaz comme toi, tu te trompes https://games.gg/fr/news/rupture-de-stock-pour-mortal-shell-2-sur-ps5-malgré-la-controverse-sony/

    Et j'espère de tout coeur que ces joueurs ne sont pas dans l'hypocrisie en ayant déjà précommandé GTA VI en code in the box et demat sur le PS Store. Et que si ils l'avaient fait, ils ont annulé leur précommandes sur le champ.
    walterwhite posted the 07/19/2026 at 12:49 PM
    niflheim J'ai lu les commentaires d'un paquet de joueurs qui vont l'acheter sur Vinted ou LEBONCOIN une semaine après pour pas filer un rond à SONY
    fdestroyer posted the 07/19/2026 at 12:50 PM
    linkstar Oui je suis de ton avis, je trouve au contraire que 10'000 comms sur une vidéo, qui au final, n'a rien à voir avec toute cette histoire, c'est plutôt beaucoup.

    Je suis totalement contre la décision de Sony et j'ai pas été commenter là pour autant.
    triplewater posted the 07/19/2026 at 12:53 PM
    fiveagainstone

    Il défend pas Sony il le dit lui même qu'il faut boycott Sony et rockstar

    La différence c'est que vous visez les mauvaise personne

    Les jeux inde ont strictement rien demande et pourtant ils prennent la sauce
    bennj posted the 07/19/2026 at 12:54 PM
    ouroboros4 du coup le démat c'est bien vu que tu critiques ceux qui critiques Sony qui va supprimer le physique ? Paye ta cohérence...

    korou ben non ils postent leur désaccord sur la politique de Playstation en dessus d'une vidéo postée par Playstation. Faut poster ou si on suit ta logique ?

    triplewater mais quel est le rapport avec la vidéo de Wolverine ?
    keiku posted the 07/19/2026 at 12:54 PM
    walterwhite en vrai faut juste arreter d'acheter des jeux jouable sur la console sony, même si c'est fait pour ne pas donner d'argent a sony, il ne faut plus acheter ni de démat, ni même de physique, la fin de celui ci étant déja acté...

    il faut montrer a sony que leur décision est celle qui les aura fait crever, de la même manière que celle d'xbox les aura fait crever egalement avec la one...

    le simple fait de continuer a acheter des jeux sur la console montre qu'il reste un attachement et donc leur donne confiance pour la suite...
    shao posted the 07/19/2026 at 12:56 PM
    Les gens minimisent encore le effet mauvaise pub à l'encontre d'une marque mais je vous assure qu'à force de donner une mauvaise image en continue, même le grand publique finira le ressentir.
    keiku posted the 07/19/2026 at 12:57 PM
    triplewater Les jeux inde ont strictement rien demande et pourtant ils prennent la sauce

    on va quand même rappeler que les jeux indé sont ceux qui ont été pris dans les stat pour nous dire que le physique devait disparaitre, alors oui ils ne sont pas directement responsable, mais sony les a utiliser contre les joueurs pour justifier leurs action donc il reste responsable même indirectement... donc ils faut que les indé s'attaque a sony pour avoir utiliser leur jeu comme faire valoir contre le physique
    niflheim posted the 07/19/2026 at 12:58 PM
    walterwhite tout le contraire des commentaires présents sur la chaine PlayStation donc https://i.goopics.net/5rnlyh.jpg qui vont acheter Wolverine.

    C'est terrible, pour la plupart, vous ne savez pas quel est le sens de ce combat.

    Physical Never Dies.
    walterwhite posted the 07/19/2026 at 12:59 PM
    keiku Entièrement d’accord, si j’achète un jeu exclu ou tiers, ça sera d’occasion désormais pour pas leur filer le moindre centime (exception faite pour GTA VI faut pas déconner hihi).

    Pour tout te dire, je recommence à acheter des jeux en physique sur ma SX, le dégoût que suscite SONY est sans commune mesure.
    walterwhite posted the 07/19/2026 at 01:00 PM
    niflheim Tu penses qu’ils sont débiles ? Ils veulent le jeu en physique mais rien n’indique qu’ils vont l’acheter en magasin, c’est ça la force du physique, tu peux l’avoir sous plusieurs moyens.
    triplewater posted the 07/19/2026 at 01:01 PM
    bennj

    Je répond à five qui a dit ' que le défenseur de Sony a supprimé son article 'c'est tout
    keiku posted the 07/19/2026 at 01:05 PM
    walterwhite Pour tout te dire, je recommence à acheter des jeux en physique sur ma SX, le dégoût que suscite SONY est sans commune mesure.

    mais pareil, ta prochaine console xbox ne les lira plus non plus... donc au final une fois le résaux xbox fermer, les drm xbox t"empècheront d'y jouer...

    le problème n'est pas la fin physique, la fin du physique c'est juste le déclencheur d'un autre sujet bien plus grave qui est la dépossession...
    walterwhite posted the 07/19/2026 at 01:07 PM
    keiku J’espère (naïvement peut-être) qu’XBOX proposera du physique
    bennj posted the 07/19/2026 at 01:08 PM
    triplewater mec t'es vraiment en train de prendre comme point de comparaison avec ce qui se passe chez Playstation la seconde guerre mondiale ? Faut redescendre là... On est à deux doigts du point godwin.
    triplewater posted the 07/19/2026 at 01:08 PM
    keiku

    OK donc pour dire à quel point ce que vous faites c'est grave

    On va prendre un fait des américains qui est réputé pour pas être le meilleur du siècle à savoir la bombe Hiroshima à la fin de la 2nd guerre mondiale

    Les américains ont décidé lâcher une bombe nucléaire pour finir la 2nd guerre et au passage tué des millions de gens

    Maintenant on remplace les Amérique par vous
    Hiroshima par les studio inde et la bombe nucléaire par les commentaires
    Et vous dites ' Nan mais la bombe Hiroshima c'était une bonne idée au final '
    triplewater posted the 07/19/2026 at 01:10 PM
    bennj

    Parce que allez détruire des jeux inde pour votre plaisir c'est une bonne idée ?

    Désolé si la comparaison vous choque mais c'est la réalité ce qui se passe
    keiku posted the 07/19/2026 at 01:13 PM
    triplewater mais t'est complètement a la masse... un nazi en puissance...

    Déja, les américains on balancer 2 bombes, et n'ont jamais été puni pour ca (car l'impunité et la corruption)... ensuite la bombe atomique ici , c'est l’arrêt du physique...

    nous, nous somme les victimes qui nous défendons, ( car on avait rien demander) ... les développeurs indé c'est ceux qui ont donner le carburant pour la bombe... (de la même manière que les scientifique on développer la bombe même s'il ne l'ont pas directement lancer)

    faut pas changer l'ordre des chose, c'est les américain les mauvais comme a chaque fois, pour la bombe comme pour le physique

    donc arrete de vouloir faire de l'esprit vu que tu en es dénué...
    fiveagainstone posted the 07/19/2026 at 01:13 PM
    triplewater Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir.

    Et calmos hein, j'ai rien dit de mal, j'ai pas "attaqué" les jeux indés non plus. J'en achète régulièrement. Vous êtes dans un délire, c'est fatiguant...
    Perso, je me contente de ne pas acheter quand je suis pas d'accord.

    C'est pas moi qui fais des articles pour relancer le sujet en boucle et le supprimer derrière quand les réponses ne plaisent pas.

    C'est que du JV, on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Respirez un bon coup et arrêtez de comparer tout et n'importe quoi.
    triplewater posted the 07/19/2026 at 01:16 PM
    keiku

    Déjà redescend j'ai jamais été un nazi ( après vu le niveau de ton comportement ces derniers temps ça étonné personne )

    Vous êtes pas les défenseurs actuellement ceux qui attaque les studio actuellement c'est vous c'est pas Sony a ce que je sache

    J'ai plus d'esprit que vous parce que moi au moins j'attaque pas des inde qui ont strictement rien demande et qui pourraient fermé à tout moment à cause de votre badbuzz
    triplewater posted the 07/19/2026 at 01:20 PM
    fiveagainstone
    Désolé mais on est obligé de voir que ça part dans tes proportions ou ça devient du grand n'importe quoi

    Donc toi tu fais bien les chose Ouroboros même si on s'apprécie pas on sais reconnaître qu'on peut se mettre d'accord
    Et il a fermé comme moi je le ferais pas parce que Sony est le mal mais parce que des gens valident que faire du bad buzz sur des jeux inde c'est une bonne idée et totalement respectable

    Et la on parle des gens qui ont fait un boulot qui sont passionné et qui sont puni pour ça
    keiku posted the 07/19/2026 at 01:21 PM
    walterwhite je l'espère pour toi, mais soyons franc xbox sont les premier a avoir voulu faire disparaitre le physique... mais de la même manière que sony a profiter de l’occasion durant l'E3 pour faire de la pub pour quelque année après retourner leur veste, microsoft eux, était déja dans l'optique bien avant... je rapelle la séries S sans lecteurs mise en avant par rapport a la séries X...

    je pense donc qu'en vrai le seul mouvement de protestation est de sortir de tout écosystème, il n'y a que ca a faire...


    triplewater bah tu parle comme un... , tu réagis comme un, et tes idées suive le même ordre qu'eux... tu n'en est pas un mais tu réagis pareil... donc j'arrete la conversation la avec toi...
    bennj posted the 07/19/2026 at 01:21 PM
    triplewater mais qui détruit des jeux indé ? Tu sais de quoi tu parles en fait ? T'as été voir les commentaires en dessous des vidéos postés par Playstation ? Ya vraiment rien de bien méchant c'est juste des mecs qui postent ca : https://x.com/EatPantGames/status/2077656654146093449 https://youtu.be/qSVfZcyCX00

    "we want physical discs"
    "you'll own nothing and you will be happy"
    "lt's us have physical, phyisical discs"
    "Physical games forever!"
    "digital owner ship and physical discs"
    "PHYSICAL!!!"
    "Stop Teetoing around the issue, give us our discs!! ????????????????"
    "The people want disks"
    "KEEP PHYSICAL MEDIA ALIVE"
    etc.

    Bref encore une fois rien de bien méchant, que des personnes qui parlent de jeux physiques (comme sur toutes les vidéos postées sur la chaine Playstation sur YouTube) mais bon faut bien faire du clic sur twitter, ou autre.
    triplewater posted the 07/19/2026 at 01:24 PM
    keiku

    Oui donc attaquer Sony et leur studio pas les jeux inde

    Les jeux inde encore une fois ils ont rien demande à part créer des jeux

    Va falloir que tu arrête au bout d'un moment parce que la tu es beaucoup plus Nazi que moi

    C'est pas moi qui tape des gens passionné et qui est heureux de faire couler le sang pour son propre intérêt
    fiveagainstone posted the 07/19/2026 at 01:25 PM
    Bon, j'arrête de parler de la fin du physique chez Sony. Ça ne mène à rien, vous mélangez tout et comprenez tout de travers.

    Bref, rien de grave. Bonne journée les gens.
    keiku posted the 07/19/2026 at 01:26 PM
    triplewater j'ai fini la conversation, j'ai dit
    triplewater posted the 07/19/2026 at 01:27 PM
    @bennj

    Donc le studio inde en lien de l'article qui dit que des gens en commentaire ' Vous êtes complice avec Sony parce que vous sortez en demat ' et qu'il y a beaucoup trop de baddbuz c'est un mensonge ?
    bennj posted the 07/19/2026 at 01:28 PM
    triplewater mais personne n'ATTAQUE les jeux indés faudrait peu être apprendre à lire avant d'utiliser des mots que tu ne comprends pas.

    fiveagainstone c'est totalement ca ca mélange tout. Bon dimanche Moi je vais aller continuer le DLC de Doom The Dark Ages Ah merde le DLC est que en démat zut je devrais pas le faire
    triplewater posted the 07/19/2026 at 01:28 PM
    keiku

    Ah bas tiens des que ca veux plus allé dans ton sens tu veux mettre fin à la conversation
    bennj posted the 07/19/2026 at 01:29 PM
    triplewater tu sais quoi tu cherches juste le buzz à deux balles, j'ai pas que ca à foutre que de discuter avec quelqu'un qui ne prend pas 2s de son temps pour aller vérifier ses dires. Bye.
    triplewater posted the 07/19/2026 at 01:29 PM
    bennj
    C'est pourtant ce que le studio inde dit donc je crois qui ' les potentiel attaquant ' ou les potentiel victime ?
    triplewater posted the 07/19/2026 at 01:31 PM
    bennj
    Je cherche aucunement le bad buzz je cherche à ce que vous comprenez que vous etes allé trop loin

    Et j'ai vérifié mes dire j'ai vu le tweet du studio inde qui dit exactement ce que je vous dit
    grundbeld posted the 07/19/2026 at 01:52 PM
    Les William Wallace de notre temps. Gros respect.
    parliz posted the 07/19/2026 at 02:17 PM
    Même si c'est pas énorme dans l'absolu, ça reste l'écrasante majorité des commentaires, et il n'y a pas que ceux qui postent mais aussi ceux qui lisent, les ruisseaux font les rivières, même si ça change rien a la décision de Sony, ça influence l'opinion, ce qui serait bien c'est que ça pousse les autres constructeurs a réfléchir a deux fois et que ça augmente les décisions de voter avec le porte-monnaie.
    sussudio posted the 07/19/2026 at 02:57 PM
    Franchement je comprend même pas comment les joueurs vont valider la politique de Sony. Je veux dire, le prix des jeux ne sera pas clairement à l'avantage de Sony, il y aura pas de marché gris comme sur PC avec la concurrence qui tire les prix vers le bas puis surtout le PC aujourd'hui c'est plus celui d'il y a 10-15 ans, on entend plus parler de portages foireux, les jeux sortent quasi simultanément sur PC-Consoles, les interfaces TV sont matures, compatibilité manette omniprésente et puis les joueurs XSX/PS5 sont des joueurs avec un certain budget donc ils vont vite faire le comparatif et migrer sur PC.
    tripy73 posted the 07/19/2026 at 03:09 PM
    triplewater : oui le studio derrière le jeu Teeto a reçu quelques commentaires leurs disant qu'ils devraient annuler la version déma et en faire une physique ou soi-disant qu'ils leur auraient été dit qu'ils seraient complice de Sony (cette partie n'est pas mentionnée dans leur tweet ou dans l'article de VGC).

    Mais la réalité c'est que si tu prends le temps d'aller regarder les commentaires des vidéos des chaînes PS, ce genre de commentaire est introuvable ou perdu dans 99% de commentaires qui s'adressent à Sony, sans parler des gens qui défendent les dév, s'excusent qu'ils soient pris dans le feu croisé et indiquent que ce n'est pas contre eux.

    Donc venir après dire "Vous êtes méchant, vous attaquez les indés qui ne sont pour rien" (on le sait tous), c'est un énorme raccourci et créer une généralité d'une partie infime de personnes qui sont à côté de la plaque, c'est ridicule... C'est d'ailleurs bien le but de l'article de VGC qui tente de faire passer les joueurs pour les méchants et ainsi détourner l'attention.
    keiku posted the 07/19/2026 at 03:11 PM
    sussudio ils vont vite faire le comparatif et migrer sur PC.

    en vrai ca a déja commencer, car même sans le démat, les prix et la politique de sony depuis déja quelques années dépassait les bornes, la seul chose qui retient les gens c'est leur bibliothèque, mais justement pour les joueurs physique, ils savent déja qu'il ne pourront pas la reporter sur la console suivante...

    Donc se seront les premiers a faire la migration, et pour compenser cette perte sony va gonfler ses prix de ses abonnement dans un premier temps, ce qui poussera ensuite les joueurs en ligne se désabonner et a passer sur pc qui a le net gratuit... et les autres suivront...
    51love posted the 07/19/2026 at 03:19 PM
    Les pro S en ce moment


    Pro S 1 : le vrai combat c'est de ne plus acheter le moindre jeu Sony, mais je vais prendre GTA6.

    Pro S 2 : non le vrai combat c'est de ne plus acheter le moindre jeu demat, notamment GTA6, mais je vais continuer d'acheter les jeux Sony en physique.



    Mais il est où le Pro S 3 qui a déjà mis sa PS5 au placard afin de ne plus donner un rond a PlayStation ?
    triplewater posted the 07/19/2026 at 03:29 PM
    tripy73

    Bas déjà m'étonnerai que ce sois que 99% quand c'est aussi simple de balancer des commentaire copié collé ( et si c'était que 1% l'inde en question ne ferait pas de tweet sur ça) parce que bon je rappelle rappelle Youtube peut shadowban des commentaire

    Et quand tu dis ' des gens s'excuse que le studio sois pris dans les feux croisés ' en général c'est pas une petite partie qui font ca

    J'ai un exemple qui illustre ça sous l'avant dernière vidéo de squeezie
    Les gens c'était plains que les personne avant eux se plaignait du cast pourtant la personne qui se plaignait que les personne se plaignait avait fini top commentaire accompagné des gens qui avait eux la même réflexion qu'elle donc avant que ces personne arrive les commentaire devait être conséquent

    Et le problème encore une fois une minorité sur un jeux inde c'est pas la même que la minorité sur GTA6
    shao posted the 07/19/2026 at 03:36 PM
    51love
    Mais il est où le Pro S 3 qui a déjà mis sa PS5 au placard afin de ne plus donner un rond a PlayStation ?

    It's a Me, Shao!
    tripy73 posted the 07/19/2026 at 03:54 PM
    triplewater : tu ne comprends pas ce que je dis, bien entendu que c'est 1% (peut-être un peu plus), va voir le nombre de comm et tente de trouver ceux qui disent ce que les dév ont rapporté. D'ailleurs ils disent dans le tweet qu'il y a eu des gens, pas énormément de gens, mais juste des gens et dans les commentaires du tweet, il y en a un qui dit justement que ces dév indé font partis du problème et toutes les réponses disent que le mec dit de la merde parce que ça n'a rien à voir et qu'il est hors sujet...

    Et pour les tirs croisés, tu n'as pas compris non plus, les gens s'excusent simplement que les commentaires de la vidéo servent à envoyer un message à Sony et non pas à commenter le jeu, rien à voir avec ce que tu dis.

    Ton exemple est totalement hors sujet...

    Et je comprends rien à ta dernière phrase, il doit manquer des mots.

    Bref, bon dimanche
    51love posted the 07/19/2026 at 03:59 PM
    shao depuis quand t'es un pro S toi?

    shao posted the 07/19/2026 at 04:04 PM
    51love
    Bon j'avoue je triche un peu, je suis pro S et pro N.
    J'ai toujours eu du mal à départager les deux.
    triplewater posted the 07/19/2026 at 04:14 PM
    tripy73

    Déjà 720 commentaire pas envie de tous les lire sachant que le premier c'est encore pour le physique même pas sur le jeu bon ça donne pas envie

    Quand ça passe en tweet et que c'est pas arrivé avant crois moi que ça doit être beaucoup plus grave que juste ' une minorité '

    Et encore heureux mais combien on fait l'effort en étant conscient du jeux ( ça pourrait être des mec comme moi qui ignoré le jeu vois le tweet et répondent au mec )

    Bas c'est toi qui a tout mis à la suite avec des virgule

    Bas si c'est la même chose ça illustre que la minorité qu'on essaye de faire passer c'est pas une si petite minorité que ça

    Bon je vais redire ce que j'ai dit ' le problème de votre 'minorité ' a vos yeux c'est pas grand que ça si tu les met sous un commentaire/tweet de GTA

    Mais au yeux d'un jeux qui fait qui fait 100% moins de vente qu'un GTA c'est pas la même proportion de petite minorité
    bennj posted the 07/19/2026 at 06:12 PM
    tripy73 "C'est d'ailleurs bien le but de l'article de VGC qui tente de faire passer les joueurs pour les méchants et ainsi détourner l'attention."

    +10000. Cherche pas il a pas envie de comprendre et fait une généralité sur 3 gus sur des centaines de commentaires. D'ailleurs j'ai regardé dans les commentaires et j'ai pas trouvé de mecs qui traitaient les devs de collabos ou autre joyeuseté. Si c'est vrai c'est ultra infime.
    levieuxjoueur posted the 07/19/2026 at 06:23 PM
    Et pendant ce temps là, chat control a été voté au parlement européen et va être beaucoup plus violent que de perdre du physique.

    Mais faut croire, que les pseudos justicier des libertés et du choix préfère s'attaquer à la perte de disque plutôt que des libertés fondamentales de l'être humain
    triplewater posted the 07/19/2026 at 06:46 PM
    bennj

    Ah oui donc le tweet que l'inde a retweet c'est des mensonge

    Et venant d'un mec qui croit que s'il voie et qui est prêt à a couler des inde pour que ca fasse chier Sony bon désolé mais j'ai du mal à te croire
    cidkageno posted the 07/19/2026 at 06:48 PM
    C'est bien faut leur faire un pressing au corps dont ils vont se rappeler.
    sussudio posted the 07/19/2026 at 06:53 PM
    keiku On a pas de statistiques mais je le vois déjà sur Gamekyo, le nombre de pro-consoles qui ont basculer sur PC est affolant. je me souviens encore dans les années 2010 où parler PC sur Gamekyo c'était finir au bûcher mais de l'eau a couler sous les ponts.

    Mais même qui bosse (père célibataire, minimaliste) et qui a aucun soucis à m'offrir une PS5, je ne vois pas l'intérêt de remplacer mon I7-4770/RX 6400 (200-250 euros achetés pièce par pièce) pour une PS5 à 600 euros avec des jeux à 70-80 euros dans un contexte économique qui te force à te serrer la ceinture. Après je suis un cas spécial mais le PC est tellement économique pour moi que la PS5 je le vois comme un produit de luxe.
    bennj posted the 07/19/2026 at 09:13 PM
    triplewater on comprend rien à ce tu écris. Désolé.
    triplewater posted the 07/19/2026 at 09:17 PM
    bennj

    Normal je parle pas la langue des fou
    keiku posted the 07/20/2026 at 05:01 AM
    sussudio bah c'est tous le soucis, la console etait justement a la base une machine qui devait être moins cher, plus user friendly, plug and play (a savoir ne pas devoir instaler ses jeux) et stable avec un config unique et jeux optimiser au max pour la configuration permetant une qualité suppérieur a matériel équivalent ailleurs....

    mais le multiplateforme, le net , la fin du physique, l'arrivée d'écosystème, et la volonté de faire toujours plus de marge, a fini par tuer le concept même de console... le gens ne se rendent même pas compte que depuis la ps4/one, et l’arrivée de midgen, ils jouent sur des pc... et quand on leur dit prenez un pc , il ose encore dire que les gens sont habitué au console
    sussudio posted the 07/20/2026 at 06:50 AM
    keiku Grave!!! J'ai d'ailleurs comparé le catalogue PS4 à celui du PC, entre 90 à 99% des jeux sont disponibles sur PC sans les bruits d'avion de chasse de la console
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