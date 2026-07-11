Les magasins de détail ont enregistré un nombre de précommandes historiquement bas pour la version boîte de GTA 6 (contenant un simple code). Cela va littéralement tuer la vente physique de jeux vidéo.
Se passer totalement des intermédiaires est assez radical, tout comme le fait d'empêcher la revente du jeu en occasion. De nombreux magasins ont enregistré des chiffres de précommandes à un seul chiffre. Et beaucoup d'entre eux ne survivront tout simplement pas. Ce jeu était censé être le moteur de leur activité.
Source : https://x.com/rockstationonx?lang=fr/
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posted the 07/11/2026 at 02:07 PM by link49
Dans les autres pays autant le prendre en démat au même prix code in box
Mais jamais plein pot pour du déma. C'est du foutage de gueule ce format.
Surtout que l’on parle de Take tow, ils ont largement les moyens de le sortir en disque(s).
Le joueur physique veut un disque et le joueur démat veut la simplicité. Tu vas te déplacer pour acheter une boîte qui te renvoie quand même sur un téléchargement, et donc à choisir, autant prendre directement le démat, au moins lui ne ment pas sur ce qu’il est.