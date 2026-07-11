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Grand Theft Auto VI
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[GTAVI] Réservations records, mais pas les versions Code in a box?


Les magasins de détail ont enregistré un nombre de précommandes historiquement bas pour la version boîte de GTA 6 (contenant un simple code). Cela va littéralement tuer la vente physique de jeux vidéo.

Se passer totalement des intermédiaires est assez radical, tout comme le fait d'empêcher la revente du jeu en occasion. De nombreux magasins ont enregistré des chiffres de précommandes à un seul chiffre. Et beaucoup d'entre eux ne survivront tout simplement pas. Ce jeu était censé être le moteur de leur activité.

Source : https://x.com/rockstationonx?lang=fr/
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    posted the 07/11/2026 at 02:07 PM by link49
    comments (11)
    altendorf posted the 07/11/2026 at 02:11 PM
    Qui est surpris ?
    suzukube posted the 07/11/2026 at 02:13 PM
    Arf, c'est vraiment la fin des boutiques physiques quoi :/ Même en France tout le monde a acheté GTA 6 chez Leclerc
    keiku posted the 07/11/2026 at 02:19 PM
    le physique est mort avec l'annonce de sony, c'est pas en 2028 que le physique est mort, le physique est mort le 1 juillets 2026
    link49 posted the 07/11/2026 at 02:20 PM
    Personnellement j'ai réservé la version Xbox. Par contre, s'ils sortent une version cd après, je fais un scandale.
    soulfull posted the 07/11/2026 at 02:22 PM
    La fin d'une ère. 35 ans de gaming. Je ne fais pas le poids face aux jeunes et leur goût. Je vais tout simplement acheter les consoles next gen 5 ans aprés leur sortie et les jeux demat à prix cassés.
    altendorf posted the 07/11/2026 at 02:23 PM
    keiku Arrêtez avec ça, le physique est mort bien avant l’annonce de Sony La naïveté de certains est quand même folle. Si on en est là, c’est à cause de l’écosystème lui-même. L’arrivée du dématérialisé pour avoir plus rapidement un jeu, les DLC, les stores ou encore les services en ligne n’ont servi qu’à préparer la fin du physique.
    maxx posted the 07/11/2026 at 02:28 PM
    Pourtant, du moins en France, ce serait totalement debile de ne pas le prendre en magasin. Il est a 60€ et il n'y a aucun désavantage par rapport au demat comme c'est un code.
    shinz0 posted the 07/11/2026 at 02:34 PM
    Pas en France je pense
    Dans les autres pays autant le prendre en démat au même prix code in box
    dono56 posted the 07/11/2026 at 02:42 PM
    Perso ce sera soit la version PC à pas cher, soit la version "boîte " à prix casser dans 2 /3 ans,je verrai les prix pratiquer sur PC.

    Mais jamais plein pot pour du déma. C'est du foutage de gueule ce format.
    Surtout que l’on parle de Take tow, ils ont largement les moyens de le sortir en disque(s).
    liquidus posted the 07/11/2026 at 02:45 PM
    Autant en France, on a la chance d'avoir des prix de lancement et on sera probablement un peu l'exception, mais pour le reste du monde, je comprends que la question ne se pose même pas vu que le truc a le cul entre deux chaises.

    Le joueur physique veut un disque et le joueur démat veut la simplicité. Tu vas te déplacer pour acheter une boîte qui te renvoie quand même sur un téléchargement, et donc à choisir, autant prendre directement le démat, au moins lui ne ment pas sur ce qu’il est.
    cjmusashi posted the 07/11/2026 at 02:47 PM
    altendorf n'importe quoi, tu peux continuer à raconter les mêmes conneries que Sony, si le jeu physique est déjà mort pourquoi tous ces joueurs dans le monde gueules ? Le jeu physique existe toujours que tu le veuilles ou non
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