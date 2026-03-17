Bien que des rapports récents aient indiqué que la taille physique de la puce composant le CPU et le GPU du Project Helix de Microsoft pourrait être considérablement supérieure à celle de la PS6 de Sony, les analystes techniques estiment que cela n'entraînera finalement pas un écart de puissance significatif entre les deux consoles de nouvelle génération. Lors d'un récent épisode de son podcast, Digital Foundry a souligné que cette différence de puissance ne sera pas déterminante et qu'elle est, en réalité, peu significative.
Selon Digital Foundry, la différence entre les deux consoles de nouvelle génération réside probablement dans le fait que le Project Helix possède environ 26 % d'unités de calcul supplémentaires par rapport à la PS6. À titre de comparaison, la Xbox Series X possède 44 % d'unités de calcul de plus que la PS5, cette dernière disposant d'unités de calcul plus rapides. Digital Foundry a également noté que la génération actuelle de consoles n'a pas vraiment affiché de différence notable en termes de qualité ou de fréquence d'images sur la plupart des titres, notamment grâce à des fonctionnalités logicielles plus modernes telles que la résolution dynamique et la mise à l'échelle d'image via FSR.
KeplerL2, expert du secteur, a partagé son point de vue sur les forums NeoGAF, soulignant que l'écart de puissance entre les deux consoles sera plus important qu'entre la PS5 et la Xbox Series X. Si cette dernière offrait 20 % de TFLOPS (milliards d'opérations en virgule flottante par seconde) en plus, ainsi que 20 % de cache de dernier niveau (LLC) et de bande passante mémoire supplémentaires, mais 18 % de bande passante frontale, de fréquence géométrique et de taux de remplissage de pixels en moins par rapport à la PS5, l'APU Magnus du Projet Helix devrait quant à lui afficher environ 25 % de TFLOPS en plus que l'APU Orion de la PS6, ainsi que 33 % de bande passante frontale, de fréquence géométrique et de taux de remplissage de pixels supplémentaires, et 140 % de LLC et 20 % de bande passante mémoire supplémentaires.
Malgré cela, KeplerL2 estime que la différence en termes de performances réelles sera minime. Tout dépendra de la capacité du Project Helix à atteindre des fréquences d'images supérieures à celles de la PS6 dans certains cas, par exemple, ou à gérer le path tracing là où le système de Sony ne prend en charge que le ray tracing classique.
« La différence est nettement plus marquée que sur les consoles de cette génération », écrit KeplerL2. « La Xbox Series X offre 20 % de TFlops et un taux de remplissage de textures en plus, ainsi que 20 % de LLC et de bande passante mémoire supplémentaires, mais 18 % de bande passante frontale, de taux de géométrie et de taux de remplissage de pixels en moins. Pour Magnus, cela représente environ 25 % de TFlops/taux de textures en plus, environ 33 % de bande passante frontale, de taux de géométrie et de taux de pixels en plus, ainsi que 140 % de LLC et 20 % de bande passante mémoire supplémentaires. »
« Cela dit, je reconnais que la différence n'est pas suffisante pour être énorme. Par exemple, Magnus pourrait faire tourner un jeu à 60 FPS alors que la PS6 ne peut en gérer que 30, ou le path tracing pourrait être activé dans un jeu où la PS6 ne prend en charge que le ray tracing classique. »
La source a ensuite précisé que, malgré des différences matérielles importantes sur le papier, en pratique, la Project Helix devrait se distinguer par sa capacité à afficher des jeux à des résolutions internes plus élevées avant la mise à l'échelle via FSR, contrairement à la PS6. « La différence [matérielle] n'est pas suffisamment significative pour que cela soit possible », a-t-elle écrit. « Dans la plupart des cas, je m'attends à ce que la Magnus fonctionne avec une résolution interne plus élevée (par exemple, du 1080p PS6 mis à l'échelle en 4K, contre du 1440p Magnus mis à l'échelle en 4K) ou avec des paramètres de qualité légèrement supérieurs.»
Cependant, la principale différence entre la Project Helix et la PS6 devrait résider dans le prix. Si Sony devrait conserver sa stratégie tarifaire actuelle pour ses consoles afin de fidéliser sa clientèle, la console de Microsoft devrait être bien plus chère. Oliver Mackenzie de Digital Foundry a fait remarquer : « La nouvelle puce Xbox Magnus mesure plus de 400 mm², même s’il s’agit probablement d’une puce double, ce qui représente une taille considérable pour une console. La puce PS6, quant à elle, semble avoir une taille similaire à celle de la PS5 Pro ; c’est une puce monolithique très fine, donc de par sa conception, elle devrait être moins coûteuse à produire.» Le coût des composants du projet Helix devrait être nettement plus élevé en raison de la taille plus importante de sa puce.
Source : https://gamingbolt.com/project-helixs-rumored-performance-lead-over-ps6-is-not-that-meaningful-believe-tech-analysts/
plus puissante avec + de ram , un NPU pour l'IA , + de CU , une puce bien plus grosse et energivore
MAIS on ne verra pas la différence
c'est magnifique
Ce que je regrette chez l’un et l’autre c’est de ne pas avoir du nvidia pour leur technologie un peu plus en avance que chez AMD.
Il dit « Cela dit, je reconnais que la différence n'est pas suffisante pour être énorme. Par exemple, Magnus pourrait faire tourner un jeu à
60 FPS alors que la PS6 ne peut en gérer que 30, ou le path tracing pourrait être activé dans un jeu où la PS6 ne prend en charge que le ray tracing classique. »
Bah ça change quand même beaucoup de chose le 30 par rapport au 60fps
Bonne journée
Ils ont fait pas mal de choix catastrophiques et leur ip sont pas forcément toutes incroyables.
Maintenant c’est évident que nous sommes plus indulgents avec les japonais pour des raisons qui sortent du cadre du JV.
si tu as l'impression qu'il y a plus de hate d'un coté c'est que le forum que tu vois est orienté ou /et parce qu'il a + de Pro S que de Pro M N par exemple
QUelque soit la Pire décision d'un des 3 constructeurs ,ils s'en prend plein la poire
ou la diff entre une 5070TI et 5080 ?
on appelle ça le diminishing return, d'autant plus avec la prolifération des techno IA. C'est fini les concours de bi*es à bases de natif
shambala93 tu as mal lu, il dit justement dans la diff n'est pas suffisament grande pour arriver à un scénario de 30 vs 60....
La même chose se passera sur la prochaine gen et ce sera reconnu dans quelques années.
Puis finalement, peu de différence entre 30 et 60 fps ou Ray Tracing et Path Tracing , les différences entre le PSSR et le PSSR2 sont bien plus flagrantes
MS incapable de réellement justifier les centaines d'euros d'écart avec la PS5
9TF vs 12TF full RDNA 2
Au final la series X n'a jamais montré sa superiorité
la si j'en crois les fantasmes on a la PS6 à 600 et la Helix à 1200
La puissance sur "papier" ne se montre pas toujours (voire rarement) en situation réelle.
Pour rappel, les trois maîtres étalons en terme de comparaison graphique et physique, c’est The Last Of Us part 2, Red Dead Redemption 2 et Zelda Breath Of The Wild!!
À quoi bon vouloir plus beau quand ces trois jeux mettent encore une gifle à tout ce qui sort en terme d’interactivité, d’animation systémique, de réactivité comportementale et de moteur physique?
Ici, vu les leaks, je pense que l’écart sera un poil plus visible, aussi parce que la Xbox fera tourner les versions débridées des jeux PC, en embarquant plus de RAM. C’est un énorme avantage. Et aussi, plus besoin de patch next gen quand les futures machines sortiront, ça veut dire aussi
Il n’y a quasiment plus que des avantages à faire des consoles qui sont des “PC fermés” à notre époque, tellement le bénéfice d’une optimisation hardware forte qu’ont eue historiquement les consoles n’a plus que très peu de valeur, d’ailleurs.
Donc ouais bon, l’écart sera mince, mais probablement un peu plus visible que sur cette génération.
neptonic 10.3 vs 12 TFLOPS.
beau headshot
La preuve avec la switch 2. Aucun bad buzz quelque soit le jeu en général.
Juste risible. Et après on verra comme à chaque fois que la plupart des gens s'en foutent et que au final c'est une tempête dans un verre d'eau
10 c'est avec le mode boost je ne sais plus quoi mais qui impact la perf du CPU. Fin c'est un système un peu bizarre
https://www.youtube.com/watch?v=0PqMj6aSYH0&t=5s
On a des données officiels des composants hardware?
Pour l'instant on a juste les noms officiels: le projet Helix et la PS6
le 30 fps ne disparaitra jamais parce que c'est un choix pas une limitation
Tu as plein de jeux en 60 fps sur PS2 ya 20 ans déjà...
Alors la trad est à chier et pas clair.
J'ai limite envie de dire que ces deux consoles sont clairement incomparables
Pour le moment aucunes sources indiquent le mfg chez Sony.
Il a été confirmé sur le projet fsr diamond.
Le projet Helix utilise également la ram boost qui permet en gros un quick résume Xbox/ pc en 2s.
Des chargements encore plus rapide de l'ordre de 0.5s en jeux max
Chez Sony le pssr est matériel donc ~ -15/-20% sur le gpu.
Helix = npu le gpu reste a 100% par contre le npu utilise a lui seul 8gb de ram et jusqu'à 8 pour l'os sur pc et 4 a 6gb sur Xbox.
« Cela dit, je reconnais que la différence n'est pas suffisante pour être énorme. Par exemple, Magnus pourrait faire tourner un jeu à 60 FPS alors que la PS6 ne peut en gérer que 30, ou le path tracing pourrait être activé dans un jeu où la PS6 ne prend en charge que le ray tracing classique. »
Kepler dit ça :
“That said, I agree that it’s not enough to make a huge difference, like Magnus running something at 60 FPS while the PS6 can only handle 30 FPS, or running Path Tracing in a game where the PS6 can only handle RT.”
Ils veut dire que la différence entre les deux machines n'est pas suffisante pour que l'une fasse tourner un jeu en 60 FPS et l'autre seulement en 30 FPS ou une qui utilise le Path Tracing et l'autre seulement du RT.
En gros il y aura une résolution dynamique un peu plus haute sur Helix ou potentiellement des jeux avec un framerate plus stable.
walterwhite Oui la différence entre les deux machines ne devraient pas vraiment valoir plusieurs centaines d'euros de différences.
Perso ça fait des lustres que je ne suis pas allé voir un comparatif DF. J’sais meme pas si mon RE tourne mieux qur PS5 ou Xbox
payer pour jouer en ligne c'est fatiguant juste pour 1 jeu.
J'ai vu le GP premium et c'est un bon compromis, dommage que ça m'intéresse plus, paradoxalement je jouerai à moins de jeux cette année mais ça me gêne pas