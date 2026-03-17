Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Grand Theft Auto VI
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[Rumeur] L'avance supposée de la Xbox Helix en terme de performances par rapport à la PS6 n'est « pas si significative »


Bien que des rapports récents aient indiqué que la taille physique de la puce composant le CPU et le GPU du Project Helix de Microsoft pourrait être considérablement supérieure à celle de la PS6 de Sony, les analystes techniques estiment que cela n'entraînera finalement pas un écart de puissance significatif entre les deux consoles de nouvelle génération. Lors d'un récent épisode de son podcast, Digital Foundry a souligné que cette différence de puissance ne sera pas déterminante et qu'elle est, en réalité, peu significative.

Selon Digital Foundry, la différence entre les deux consoles de nouvelle génération réside probablement dans le fait que le Project Helix possède environ 26 % d'unités de calcul supplémentaires par rapport à la PS6. À titre de comparaison, la Xbox Series X possède 44 % d'unités de calcul de plus que la PS5, cette dernière disposant d'unités de calcul plus rapides. Digital Foundry a également noté que la génération actuelle de consoles n'a pas vraiment affiché de différence notable en termes de qualité ou de fréquence d'images sur la plupart des titres, notamment grâce à des fonctionnalités logicielles plus modernes telles que la résolution dynamique et la mise à l'échelle d'image via FSR.

KeplerL2, expert du secteur, a partagé son point de vue sur les forums NeoGAF, soulignant que l'écart de puissance entre les deux consoles sera plus important qu'entre la PS5 et la Xbox Series X. Si cette dernière offrait 20 % de TFLOPS (milliards d'opérations en virgule flottante par seconde) en plus, ainsi que 20 % de cache de dernier niveau (LLC) et de bande passante mémoire supplémentaires, mais 18 % de bande passante frontale, de fréquence géométrique et de taux de remplissage de pixels en moins par rapport à la PS5, l'APU Magnus du Projet Helix devrait quant à lui afficher environ 25 % de TFLOPS en plus que l'APU Orion de la PS6, ainsi que 33 % de bande passante frontale, de fréquence géométrique et de taux de remplissage de pixels supplémentaires, et 140 % de LLC et 20 % de bande passante mémoire supplémentaires.

Malgré cela, KeplerL2 estime que la différence en termes de performances réelles sera minime. Tout dépendra de la capacité du Project Helix à atteindre des fréquences d'images supérieures à celles de la PS6 dans certains cas, par exemple, ou à gérer le path tracing là où le système de Sony ne prend en charge que le ray tracing classique.

« La différence est nettement plus marquée que sur les consoles de cette génération », écrit KeplerL2. « La Xbox Series X offre 20 % de TFlops et un taux de remplissage de textures en plus, ainsi que 20 % de LLC et de bande passante mémoire supplémentaires, mais 18 % de bande passante frontale, de taux de géométrie et de taux de remplissage de pixels en moins. Pour Magnus, cela représente environ 25 % de TFlops/taux de textures en plus, environ 33 % de bande passante frontale, de taux de géométrie et de taux de pixels en plus, ainsi que 140 % de LLC et 20 % de bande passante mémoire supplémentaires. »

« Cela dit, je reconnais que la différence n'est pas suffisante pour être énorme. Par exemple, Magnus pourrait faire tourner un jeu à 60 FPS alors que la PS6 ne peut en gérer que 30, ou le path tracing pourrait être activé dans un jeu où la PS6 ne prend en charge que le ray tracing classique. »



La source a ensuite précisé que, malgré des différences matérielles importantes sur le papier, en pratique, la Project Helix devrait se distinguer par sa capacité à afficher des jeux à des résolutions internes plus élevées avant la mise à l'échelle via FSR, contrairement à la PS6. « La différence [matérielle] n'est pas suffisamment significative pour que cela soit possible », a-t-elle écrit. « Dans la plupart des cas, je m'attends à ce que la Magnus fonctionne avec une résolution interne plus élevée (par exemple, du 1080p PS6 mis à l'échelle en 4K, contre du 1440p Magnus mis à l'échelle en 4K) ou avec des paramètres de qualité légèrement supérieurs.»

Cependant, la principale différence entre la Project Helix et la PS6 devrait résider dans le prix. Si Sony devrait conserver sa stratégie tarifaire actuelle pour ses consoles afin de fidéliser sa clientèle, la console de Microsoft devrait être bien plus chère. Oliver Mackenzie de Digital Foundry a fait remarquer : « La nouvelle puce Xbox Magnus mesure plus de 400 mm², même s’il s’agit probablement d’une puce double, ce qui représente une taille considérable pour une console. La puce PS6, quant à elle, semble avoir une taille similaire à celle de la PS5 Pro ; c’est une puce monolithique très fine, donc de par sa conception, elle devrait être moins coûteuse à produire.» Le coût des composants du projet Helix devrait être nettement plus élevé en raison de la taille plus importante de sa puce.

Source : https://gamingbolt.com/project-helixs-rumored-performance-lead-over-ps6-is-not-that-meaningful-believe-tech-analysts/
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    tynokarts
    posted the 03/17/2026 at 01:15 PM by link49
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    jenicris posted the 03/17/2026 at 01:18 PM
    Certains comprendront jamais
    skuldleif posted the 03/17/2026 at 01:21 PM
    exactement d'ailleurs MS s'amuse a faire une Helix pas mal plus cher (400€ de +? 500€? le double du prix?)
    plus puissante avec + de ram , un NPU pour l'IA , + de CU , une puce bien plus grosse et energivore
    MAIS on ne verra pas la différence

    c'est magnifique
    shambala93 posted the 03/17/2026 at 01:21 PM
    De quelle politique tarifaire de Sony parle t-il ? Celle de la PS5 ou de la PS5 pro ?

    Ce que je regrette chez l’un et l’autre c’est de ne pas avoir du nvidia pour leur technologie un peu plus en avance que chez AMD.

    Il dit « Cela dit, je reconnais que la différence n'est pas suffisante pour être énorme. Par exemple, Magnus pourrait faire tourner un jeu à
    60 FPS alors que la PS6 ne peut en gérer que 30, ou le path tracing pourrait être activé dans un jeu où la PS6 ne prend en charge que le ray tracing classique. »

    Bah ça change quand même beaucoup de chose le 30 par rapport au 60fps
    zekk posted the 03/17/2026 at 01:22 PM
    Je me pose juste pour les commentaires
    skuldleif posted the 03/17/2026 at 01:24 PM
    avec MS le plus simple quand on spécule c'est de chier du negatif/pessimisme ,on sait jamais et en plus c'est ce qui génère du clic
    zboubi480 posted the 03/17/2026 at 01:25 PM
    Il va mal finir ce post
    Bonne journée
    xynot posted the 03/17/2026 at 01:27 PM
    skuldleif Je pense c'est celui des trois qui se prend le plus de hate.
    jaysennnin posted the 03/17/2026 at 01:28 PM
    zekk j'apporte les frites
    shambala93 posted the 03/17/2026 at 01:28 PM
    xynot
    Ils ont fait pas mal de choix catastrophiques et leur ip sont pas forcément toutes incroyables.

    Maintenant c’est évident que nous sommes plus indulgents avec les japonais pour des raisons qui sortent du cadre du JV.
    zekk posted the 03/17/2026 at 01:30 PM
    jaysennnin
    kikoo31 posted the 03/17/2026 at 01:32 PM
    xynot eux non .. les 3 se prennet chacun leur hate

    si tu as l'impression qu'il y a plus de hate d'un coté c'est que le forum que tu vois est orienté ou /et parce qu'il a + de Pro S que de Pro M N par exemple

    QUelque soit la Pire décision d'un des 3 constructeurs ,ils s'en prend plein la poire
    beppop posted the 03/17/2026 at 01:33 PM
    skuldleif Est ce que pour toi la différence entre entre PS5 PRO et XSX justifie 400€ ?

    ou la diff entre une 5070TI et 5080 ?

    on appelle ça le diminishing return, d'autant plus avec la prolifération des techno IA. C'est fini les concours de bi*es à bases de natif


    shambala93 tu as mal lu, il dit justement dans la diff n'est pas suffisament grande pour arriver à un scénario de 30 vs 60....
    sph1x posted the 03/17/2026 at 01:33 PM
    Pas grave, Sony sortira une PS6 Pro ensuite
    skuldleif posted the 03/17/2026 at 01:34 PM
    xynot c'est assez incroyable quand tu considere qu'ils n'excluent plus personne , meme concevoir qu'ils aient une machine plus performante mais plus cher ,ca leur arrache le cul ,il faut qu'ils n'aient aucun argument RIEN tout doit etre ramener au niveau du sol , dénigré
    zboubi480 posted the 03/17/2026 at 01:34 PM
    Au mois, l'article de DF met en avant la grosse différence de puissance entre la Xbox Series X et la PS5....il était temps

    La même chose se passera sur la prochaine gen et ce sera reconnu dans quelques années.

    Puis finalement, peu de différence entre 30 et 60 fps ou Ray Tracing et Path Tracing , les différences entre le PSSR et le PSSR2 sont bien plus flagrantes
    ouroboros4 posted the 03/17/2026 at 01:34 PM
    N'empêche ce serait rigolo à voir.
    MS incapable de réellement justifier les centaines d'euros d'écart avec la PS5
    zekk posted the 03/17/2026 at 01:34 PM
    kikoo31
    skuldleif posted the 03/17/2026 at 01:35 PM
    beppop si la PS6/helix sortait pas de sitot et que j'etais sur play en plateforme principal ? OUI
    neptonic posted the 03/17/2026 at 01:36 PM
    on nous a bassiné la surpuissance de la Series X

    9TF vs 12TF full RDNA 2

    Au final la series X n'a jamais montré sa superiorité
    skuldleif posted the 03/17/2026 at 01:38 PM
    neptonic ya une histoire de frequence des CU ou MS a merdé , bizarrement aucun des DF kepler ou mes couilles n'a identifié le probleme a l'epoque
    altendorf posted the 03/17/2026 at 01:39 PM
    skuldleif posted the 03/17/2026 at 01:40 PM
    mais surtout PS5 et SX sont sortie au meme prix

    la si j'en crois les fantasmes on a la PS6 à 600 et la Helix à 1200
    neptonic posted the 03/17/2026 at 01:42 PM
    skuldleif Voilà pourquoi ça ne sert à rien de parler tant qu'on a pas les résultat sous les yeux.

    La puissance sur "papier" ne se montre pas toujours (voire rarement) en situation réelle.
    romgamer6859 posted the 03/17/2026 at 01:44 PM
    avoir du choix et des options c'est le principal, est ce que ce seront des options qui feront une grosse diff? non.
    gasmok2 posted the 03/17/2026 at 01:46 PM
    ooooh un débat sur du vent, j'arrive et me pose pour le spectacle
    akinen posted the 03/17/2026 at 01:46 PM
    Mais sérieusement, vous êtes globalement bcp à crier votre déception concernant cette gen et vous alimentez la hype sur des machines qui obligeront les projets montés à 5 ans, à passer à 7 ou 8 ans de dev!

    Pour rappel, les trois maîtres étalons en terme de comparaison graphique et physique, c’est The Last Of Us part 2, Red Dead Redemption 2 et Zelda Breath Of The Wild!!

    À quoi bon vouloir plus beau quand ces trois jeux mettent encore une gifle à tout ce qui sort en terme d’interactivité, d’animation systémique, de réactivité comportementale et de moteur physique?
    pcverso posted the 03/17/2026 at 01:47 PM
    zekk jaysennnin je viens de faire de la glace au melon si ca vous tente
    51love posted the 03/17/2026 at 01:47 PM
    Avant la sortie de cette génération, je me souviens avoir dit à de nombreuses reprises aux pro-M (relous qui voyaient la console exploser les perfs de la PS5 et même des PC haut de gamme du moment, avec un RT 3x plus rapide que sur 2080 Ti oui oui...) que jamais dans l’histoire deux consoles n’allaient proposer des graphismes aussi proches, au vu des leaks. Je savais que ça allait se vérifier, mais pas à ce point

    Ici, vu les leaks, je pense que l’écart sera un poil plus visible, aussi parce que la Xbox fera tourner les versions débridées des jeux PC, en embarquant plus de RAM. C’est un énorme avantage. Et aussi, plus besoin de patch next gen quand les futures machines sortiront, ça veut dire aussi

    Il n’y a quasiment plus que des avantages à faire des consoles qui sont des “PC fermés” à notre époque, tellement le bénéfice d’une optimisation hardware forte qu’ont eue historiquement les consoles n’a plus que très peu de valeur, d’ailleurs.

    Donc ouais bon, l’écart sera mince, mais probablement un peu plus visible que sur cette génération.

    neptonic 10.3 vs 12 TFLOPS.
    skuldleif posted the 03/17/2026 at 01:50 PM
    zboubi480 "les différences entre le PSSR et le PSSR2 sont bien plus flagrantes "

    beau headshot
    ootaniisensei posted the 03/17/2026 at 01:51 PM
    Comme toutes les gen, ça va se jouer sur des détails en fonction des jeux et du moteur, je vois pas pourquoi d'un coup l'un aurait une gen d'avance sur l'autre. Faut arrêté de fantasmé.
    zekk posted the 03/17/2026 at 01:52 PM
    pcverso En vrai, oui
    akinen posted the 03/17/2026 at 01:54 PM
    ootaniisensei on vit surtout à une epoque où chacun joue sur la plateforme qu’il veut sans que cela n’ai de réelles conséquences.

    La preuve avec la switch 2. Aucun bad buzz quelque soit le jeu en général.
    jenicris posted the 03/17/2026 at 01:54 PM
    Le début de gen va être le pire, ça va encore faire des comparo avec des brins d'herbe ou un reflet en plus, une ombre moins flou...pour deux consoles de salon avec globalement la même technologie.
    Juste risible. Et après on verra comme à chaque fois que la plupart des gens s'en foutent et que au final c'est une tempête dans un verre d'eau
    zboubi480 posted the 03/17/2026 at 01:55 PM
    skuldleif c'est pas un headshot, c'est un fait...
    neptonic posted the 03/17/2026 at 01:56 PM
    51love La PS5 c'est bien 9,2TF non ?

    10 c'est avec le mode boost je ne sais plus quoi mais qui impact la perf du CPU. Fin c'est un système un peu bizarre

    https://www.youtube.com/watch?v=0PqMj6aSYH0&t=5s
    azerty posted the 03/17/2026 at 01:57 PM
    On a vu les avec les 12 teraflops...
    ouroboros4 posted the 03/17/2026 at 01:58 PM
    jenicris et pour plusieurs centaines d'euros de moins avec la PS6
    jaysennnin posted the 03/17/2026 at 02:01 PM
    pcverso miiaammm
    jenicris posted the 03/17/2026 at 02:08 PM
    ouroboros4 si vraiment y a le live gratuit et les stores tiers, ça veut dire non subventionné donc oui, bien plus cher
    newtechnix posted the 03/17/2026 at 02:21 PM
    "Selon Digital Foundry, la différence entre les deux consoles de nouvelle génération réside probablement dans le fait que le Project Helix possède environ 26 % d'unités de calcul supplémentaires par rapport à la PS6"

    On a des données officiels des composants hardware?

    Pour l'instant on a juste les noms officiels: le projet Helix et la PS6
    midomashakil posted the 03/17/2026 at 02:23 PM
    Donc on aura encore du 30 fps sur la prochaine gen
    neptonic posted the 03/17/2026 at 02:27 PM
    midomashakil il y aura du 30 fps même sur PS9

    le 30 fps ne disparaitra jamais parce que c'est un choix pas une limitation

    Tu as plein de jeux en 60 fps sur PS2 ya 20 ans déjà...
    jenicris posted the 03/17/2026 at 02:27 PM
    newtechnix les données de Kepler et MLID
    shambala93 posted the 03/17/2026 at 02:29 PM
    beppop
    Alors la trad est à chier et pas clair.
    rasalgul posted the 03/17/2026 at 02:32 PM
    C'était certain, Sony ne sont pas des branques et l'architecture de la Xbox a clairement pour but de faure tourner des jeux PC.

    J'ai limite envie de dire que ces deux consoles sont clairement incomparables
    romgamer6859 posted the 03/17/2026 at 02:37 PM
    jenicris après je capte pas pourquoi on les compare, l'une est faite pour le marché traditionnel, l'autre est hybride
    jenicris posted the 03/17/2026 at 02:39 PM
    romgamer6859 c'est vrai que au vu des leak, les deux seront plus éloigné que jamais auparavant et quasi a tous les niveaux
    rogeraf posted the 03/17/2026 at 02:40 PM
    Ca dépend des besoins utilisateurs. Le Path Tracing peut être important aux yeux de certains. Il y avait un visuel de benchmarks récemm du coup. Bon la dessus vous pouvez être sur que Playstation risque de refaire le coup de la version PRO ! (PS6 PRO)
    romgamer6859 posted the 03/17/2026 at 02:40 PM
    jenicris ça et la xbox va miser sur le démat, je pense pas qu'il y aura du physique?
    leather74 posted the 03/17/2026 at 02:52 PM
    La ps6 n'aura pas de path tracing et peinera sur la résolution brut et les fps
    Pour le moment aucunes sources indiquent le mfg chez Sony.
    Il a été confirmé sur le projet fsr diamond.
    Le projet Helix utilise également la ram boost qui permet en gros un quick résume Xbox/ pc en 2s.
    Des chargements encore plus rapide de l'ordre de 0.5s en jeux max
    Chez Sony le pssr est matériel donc ~ -15/-20% sur le gpu.
    Helix = npu le gpu reste a 100% par contre le npu utilise a lui seul 8gb de ram et jusqu'à 8 pour l'os sur pc et 4 a 6gb sur Xbox.
    walterwhite posted the 03/17/2026 at 02:56 PM
    Ils vont lâcher 1200€ pour un PC qui fera à peine mieux que la PS6 à 600€
    metroidvania posted the 03/17/2026 at 03:15 PM
    Tant mieux pour Microsoft. Comme si d'un coup Sony avait du souci a se faire. Chacun sa route chacun son chemin .
    kaiserstark posted the 03/17/2026 at 03:17 PM
    shambala93 zboubi480 Ce n'est pas la bonne traduction pour ce passage :

    « Cela dit, je reconnais que la différence n'est pas suffisante pour être énorme. Par exemple, Magnus pourrait faire tourner un jeu à 60 FPS alors que la PS6 ne peut en gérer que 30, ou le path tracing pourrait être activé dans un jeu où la PS6 ne prend en charge que le ray tracing classique. »

    Kepler dit ça :

    “That said, I agree that it’s not enough to make a huge difference, like Magnus running something at 60 FPS while the PS6 can only handle 30 FPS, or running Path Tracing in a game where the PS6 can only handle RT.”

    Ils veut dire que la différence entre les deux machines n'est pas suffisante pour que l'une fasse tourner un jeu en 60 FPS et l'autre seulement en 30 FPS ou une qui utilise le Path Tracing et l'autre seulement du RT.

    En gros il y aura une résolution dynamique un peu plus haute sur Helix ou potentiellement des jeux avec un framerate plus stable.

    walterwhite Oui la différence entre les deux machines ne devraient pas vraiment valoir plusieurs centaines d'euros de différences.
    jenicris posted the 03/17/2026 at 03:33 PM
    kaiserstark merci pour la précision
    ootaniisensei posted the 03/17/2026 at 03:34 PM
    akinen Oui et c'est pour le mieux, chacun voit midi a sa porte en fonction de ses préférences, on est quand même loin d'une époque ou certaines versions d'un jeu en fonction des machines étaient une vraie catastrophe, depuis les PS4 One on est sur des différences plus que minimes
    akinen posted the 03/17/2026 at 03:59 PM
    ootaniisensei c’est exactement ça. Bon courage à ceux qui veulent créer de la polémique.

    Perso ça fait des lustres que je ne suis pas allé voir un comparatif DF. J’sais meme pas si mon RE tourne mieux qur PS5 ou Xbox
    romgamer6859 posted the 03/17/2026 at 04:19 PM
    jenicris
    payer pour jouer en ligne c'est fatiguant juste pour 1 jeu.
    J'ai vu le GP premium et c'est un bon compromis, dommage que ça m'intéresse plus, paradoxalement je jouerai à moins de jeux cette année mais ça me gêne pas
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