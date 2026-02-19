Avec la sortie de Final Fantasy VII Remake Intergrade sur Nintendo Switch 2 et le portage de Final Fantasy VII Rebirth en cours de développement, le réalisateur Naoki Hamaguchi a de nouveau évoqué la nécessité des Game-Key Cards. Dans une interview accordée à Automaton Media, il a souligné que leur utilisation est quasiment incontournable en raison des vitesses de transfert des cartouches de jeu classiques.
Hamaguchi a révélé que la différence de vitesse de chargement entre un jeu chargeant les données depuis la mémoire interne de la Switch 2 et un jeu les chargeant depuis une cartouche. C'est une des principales raisons de l'utilisation des cartes d'activation pour Final Fantasy VII Remake Intergrade.
« Il n'y a tout simplement pas d'autre solution, dans certains cas », a déclaré Hamaguchi. « Si l'on compare le chargement direct depuis une cartouche de jeu (contenant toutes les données) au chargement depuis la mémoire interne de la Nintendo Switch 2, la différence de vitesse de chargement est d'environ deux fois. Certains craignent que le développement multiplateforme n'impose des contraintes non seulement sur les graphismes, mais aussi sur la conception même du jeu. Or, c'est précisément pour cette raison que nous n'avons pas opté pour une cartouche. »
Il a ensuite précisé que le jeu n'avait pas été conçu pour charger toutes les données nécessaires dès le départ. Au contraire, les données sont constamment chargées et déchargées au cours de la partie, ce qui fait de la vitesse de chargement un facteur crucial pour les développeurs. De plus, les cartouches de la Nintendo Switch 2 offrent une capacité de stockage inférieure aux besoins du studio.
« Notre conception de jeu ne repose pas sur le chargement de toutes les données en une seule fois, sans aucun autre chargement par la suite », a expliqué Hamaguchi. « Même pendant le jeu, les données sont constamment chargées et déchargées. De ce fait, la vitesse de chargement depuis une cartouche serait inévitablement insuffisante, engendrant du stress chez le joueur. De plus, la capacité actuelle des cartouches pose un problème pratique : l’intégralité des données du jeu ne pourrait tout simplement pas y tenir. »
« Cependant, si nous parvenons à garantir des vitesses de lecture élevées, comme celles des SSD ou UFS (sur Switch 2), la conception que nous visons devient réalisable, tout en optimisant le système pour chaque plateforme. Pour le troisième opus de la trilogie, nous poursuivons le développement avec l’objectif d’offrir une expérience immersive comparable à celle de Final Fantasy VII Rebirth. Soyez assurés de cela. »
En définitive, Hamaguchi a souligné que les cartouches sont une des principales raisons de la sortie de la trilogie Final Fantasy VII Remake sur Nintendo Switch 2. Auparavant, les vitesses de chargement et les capacités de stockage étaient tout simplement insuffisantes. Désormais, grâce à la levée de ces restrictions par les cartes Game-Key et aux performances impressionnantes de la Switch 2, l'équipe peut enfin proposer la trilogie à un nouveau public.
« Auparavant, face à des problèmes pratiques liés à la vitesse de chargement et à la capacité de stockage, nous devions renoncer à la sortie des jeux sur les consoles Nintendo. Mais les performances de la Nintendo Switch 2 sont impressionnantes, et avec un format de carte Game-Key comme pour FFVII Remake, la sortie des jeux est devenue possible », a-t-il déclaré.
Hamaguchi avait déjà tenu des propos similaires concernant les cartes Game-Key en octobre, reconnaissant que, même s'il comprend les réticences de certains, cette technologie est incontournable. Stephen Kick, PDG de Nightdive Studios, a quant à lui qualifié le système de « décourageant » du point de vue de la préservation du patrimoine vidéoludique.
Source : https://gamingbolt.com/final-fantasy-7-rebirth-director-says-theres-simply-no-way-around-game-key-cards/
Sans le format GKC, des jeux qui nécessitent des vitesses de lecture rapide (donc quasi tout les AAA d'aujourd'hui), ne sortiraient tout simplement pas sur Switch 2, donc on peut remercier l'existance du format Game Key Card pour ca aulieu de la pleurniche incessante
Par contre, ce format est plus discutable pour les jeux moins ambitieux.
Faut pas l'oublier !!!
https://youtu.be/fG1hfkOQTN4?si=8ORQMhvJQFxpRDwL
je suis sur que ça serait possible sur switch mais une cartouche leur coute 10 dollars....faut pas cherché plus loin.
est ce que FF7 remake est plus impressionnant que cyberpunk ou indiana jones? est ce que le prochain monolith sera indigne d'une prod square en étant sur cartouche?....gros gros doute pour ma part.
C'est ce qu'on faisait sur PS3/360 et encore sur quelques jeux PS4/One il y a pas si longtemps, avant que l'installation complète sur HDD se généralise.
Bah oui, un format optique et un format cartouche c'est pas exactement le meme prix donc forcement l'argumentaire qui consiste a dire "sur PS5 on peut installer les jeux le contenu est dans le disque sur Switch ca devrait etre pareil" ne tient pas ou montre vite ses limite
Un format disque ca ne coute strictement rien.
Ne cherchez pas, pour une console qui utilise un format cartouche, ya pas meilleur compromis que le format GKC pour un editeur, que ce soit en terme de performance, de capacité de stokage sans limite, de cout, de presence en magasin, de laisser la liberté a l'acheteur de preter/revendre etc...
Dans tout les cas il a raison, sans gamekey card la trilogie FF7 sur Switch 2 c'était soit impossible soit le parcours du combattant à tout les étages. Il ne restait que l'option du full demat.
Mais bon certains resteront borné à faire obstruction au format GKC, en attendant moi je vendrai ces jeux là dans mon magasin, les clients pourront avoir un emballage cadeau, le prêter, le vendre, le tout moins cher que sur les stores.
rugalwave Et tu veux le payer combien ton FF7 inferior version avec la vraie cartouche ? 100 balles ? On est bien sur Switch 2 les jeux y sont moins beau et plus cher à l'achat. Ah oui mais c'est vrai qu'on peut y jouer sur ses chiottes, l'argument imparable, j'oubliais.
aeris657 Non mais t'inquiètes pas, c'est bien connu que Nintendo est fabricant de disque dur, carte micro SD et compagnie!
derno On se doute qu'un jeu monolith conçu exclusivement pour Switch 2 aura de la gueule. Tout ce drama juste parce que les données sont sur un serveur et pas à l'intérieur de la cartouche. Ca va faire drôle a certains le jour où ça se sera la norme. Et les concurrents y travaillent avec leur console sans lecteurs et certaines publicités (Microsoft)
olex
narustorm Il n'y en a pas comme tu le sais, pas d'explications techniques, tout comme il n'y avait pas de raisons de faire de Bravely Default HD une exclue Switch 2. Tout ça c'est une histoire de positionnement, de commerce/marketing. A priori S-E ne fera que de la GKC sur Switch 2. Au moins il y avait fait des efforts de fait sur le rendu et le prix de Bravely.
L'installation obligatoire du jeu sur la console est une alternative parfaitement acceptable et déjà utilisée par le passé (coucou la PS3) comme évoqué par d'autres ci-dessus.
Que Nintendo s'enferme dans un format propriétaire hors de prix est son problème, ce n'est pas aux joueurs de payer pour leurs mauvais choix.
Comme je l'ai dit, les jeux actuel utilise des ssd. Les carte de jeux switch2 sont trop lente pour les jeux tiers.
cail2 dans ce cas, le problème de place te concernera
Parfois j'ai vraiment, vraiment l'impression que les gens gueule pour le piratage
Peuvent pas pirater les jeux car il faut les télécharger.....donc connexion. Et qui dit connexion dit mise a jour, dt bannissement.
Le jeu intégral plus les extensions sur une cartouche dès le lancement.
Les textures sont propres, le rendu des cheveux est bon, alors que des jeux qui sortent ou sont sur le point de sortir galèrent sur ce point.
De ce que j'ai lu, Nintendo interdit je pense les cartouches 64GB qui obligent une installation de contenu sur la mémoire interne.
Par exemple si Resident Evil m'oblige au démarrage à installer 20GB sur la SD micro express ou le UFS, c'est pas autorisé.
Je ne suis pas 100% sûr mais j'avais lu ça. Sinon dans l'article personne parle d'obligation, c'est le directeur du jeu qui explique son choix, quitte à nous de le croire ou pas, l'installation partielle parait evidente mais si elle n'est pas autorisé il n'y a pas de choix sauf faire de la giga compression dans le jeu ce qui est très dommage.
cail2 Même si la Switch 2 utilisaient des cartouches standard pour les jeux, genre des carte SD, je ne suis pas convaincu que impacterait beaucoup leur coût, tout en ouvrant des portes au piratage ?
Ca resterait dans les cas un coût sûrement supérieur au blu ray. Le problème est tjrs là, pour autant le format console hybride marche trop bien pour que Nintendo lâche l'affaire aussi vite. Au moins la console peut ingurgiter des micro SD "normales" pour étendre sa mémoire, ce n'était pas le cas des PSP et PS Vita.
Oui, il faut que Nintendo autorise cette opération (ce qu'on appelle un Technical Requirement dans le jargon). Mais s'ils autorisaient cette pratique, l'usage de GKC s'effondrerait (à juste titre) donc c'est un bras de fer entre Nintendo et ses joueurs.
Franchement, quand je vois un jeu en GKC sur Switch 2 à 80€ ou sur Disque sur PS5 à 60-70€, y'a pas photo...
cyr
dans ce cas, le problème de place te concernera
A moins de jouer à 5-6 jeux à la fois ça passe sans souci (mieux que devoir stocker du démat ad vitam aeternam en tout cas). Quand t'as fini ton jeu tu le désinstalles et ainsi de suite.
Ils savaient très bien que ces cartouches depuis la Switch ce n'était pas le top.
Mais ils s'en branlent ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Du démat vendu sous forme physique pour avoir de la présence dans les rayons...