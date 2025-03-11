Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Donkey Kong Bananza
10
Likers
name : Donkey Kong Bananza
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action plates-formes
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
473
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18620
visites since opening : 31392262
link49 > blog
[GOTY The Game Award] Selon vous, quels seront les six nominés?
TheGameAwards débarquent au Peacock Theater ! Célébrez l'excellence et découvrez les nouveautés lors de l'événement annuel phare de l'industrie du jeu vidéo, avec notamment une performance du Game Awards Orchestra."



Si vous deviez choisir aujourd'hui, quels sont les six jeux que vous voyez en lice pour le titre de Jeu de l'année aux #TheGameAwards le 11 décembre ?



Je pense qu'on aura les six jeux ci-dessus.

Source : https://www.neogaf.com/threads/the-game-awards-december-11th.1689742/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 11/03/2025 at 06:42 AM by link49
    comments (33)
    mrvince posted the 11/03/2025 at 07:08 AM
    Hades 2, Silksong, Expedition quasi sur, Death stranding sans doute vu comment le mec pompe Kojima. Les deux autres je sais pas... peut être ceux que tu as mis mais bon pour dire hein... Pas dingue les deux.

    Perso j'aimerais que Hades ou Silksong gagne m'enfin c'est perdu d'avance vu le bruit qu'a fait Expedition toute l'année... 0 suspense sur le gagnant.
    51love posted the 11/03/2025 at 07:18 AM
    Ya que DS2 et GoY que j'ai pas fait encore

    sinon je suis ok avec les 4 autres, CO, Hades 2, Silksong et DKB sont tous les 4 excellents

    Je remplacerai au moins GoY par Blue Prince qui, a priori n'aurait aucune chance d'être dans ma liste tellement ça a l'air sans saveur.

    Pour moi ça serait CO E33 assez haut la main malgré de très beaux candidats en face, amoureux de la proposition, en plus d'être un excellent jeu, c'est une véritable œuvre d'art comme on en a presque jamais eu dans l'histoire.
    cyr posted the 11/03/2025 at 07:18 AM
    Alors la....déjà il faut oublier les jeux qui sont sortie dans les 3 premiers mois de l'année, les mecs on une mémoire courte.

    Apres mettre expédition comme vainqueur, c'est dans un univers très parisiens, pas sur que ça plaise au américain....mais ça rien a voir entre la relation du vacataire actuel de la France et Trump.....

    Tous est parfaitement neutre, sans aucun chèque quelconque biensur.....

    Les nomination auront lieu quand?
    link49 posted the 11/03/2025 at 07:28 AM
    Cyr Mi-novembre.
    sdkios posted the 11/03/2025 at 07:38 AM
    Peut etre split fiction aussi, ils aiment bien mettre ce genre de jeu dans les nominés. Et il merite deja plus d'y etre que des jeux comme GoY ou DK.
    draven86 posted the 11/03/2025 at 07:39 AM
    Expédition 33.
    nyseko posted the 11/03/2025 at 07:48 AM
    Je mettrais plutôt Blue Prince ou Split Fiction à la place de GoY. Après tout dépend si DS2 sera considéré comme le jeu Sony à placer obligatoirement ou non.

    Le problème étant que l'on risque d'avoir en jeu "obligatoire" DS2, GoY et donc COE33 et les autres devront s'affronter pour les trois places restantes.
    djfab posted the 11/03/2025 at 08:06 AM
    Cyr : si tu fais un tour sur youtube, tu verras que ça plait aux américains ! (et d'autres pays !)
    malleusmaleficarum posted the 11/03/2025 at 08:21 AM
    On dit "nommés", pas "nominés"
    thauvinho posted the 11/03/2025 at 08:24 AM
    Et Kingdom Come Deliverance 2 ? ;(
    zephon posted the 11/03/2025 at 08:27 AM
    trails of the sky 1st
    evasnake posted the 11/03/2025 at 08:36 AM
    "nominés", c'est un anglicisme. C'est "nommé" en français. Chaque année faut le répéter ici
    akinen posted the 11/03/2025 at 08:36 AM
    Death stranding c’est obligatoire mais il faut sanctionner la folie Kojima. Il lui faut un garde fou et qu’il passe la réalisation à d’autres.

    Ghost of Yōtei, je n’y ai pas joué mais je n’ai pas vu de retour « transcendant » parmi ceux qui ont plus de 50h au compteur (ceux qui y jouent vraiment à fond donc).

    Hollow Knight, 106h à 100%. Il méritent autant le GOTY qu’une sanction pour ses erreurs d’équilibrage. C’est pratiquement un jeu d’auteur à ce niveau.

    Clair obscure a secoué l’industrie du jrpg-like de mon point de vue. C’est une claque intersidérale et une humiliation critique de tout ce que fait square actuellement. C’est ma victoire perso sur ce que je déteste dans les FF récents. Avis bien sûr ultra perso
    evasnake posted the 11/03/2025 at 08:40 AM
    Et sinon, les 6 jeux qui le mériteraient :

    Blue Prince
    Silksong
    Hades 2
    Split Fiction
    Clair Obscure
    Kingdom Come Deliverance 2

    Mais on sait très bien que comme d'hab y aura les jeux génériques de Nintendo et Sony (DK Bananza, DS2, GoY)
    keiku posted the 11/03/2025 at 08:42 AM
    je pense que donkey ne sera pas dans les nominés (peut être en effet par blue prince) mais en vrai il manque un AAA dans la liste (silent hill ou un truc du genre ), pour le reste la liste de base est bonne
    jacquescechirac posted the 11/03/2025 at 08:54 AM
    SILKSONG
    shinz0 posted the 11/03/2025 at 08:55 AM
    En respectant la logique de Metacritic et des TGW :

    - Hades II (la valeur sûre)

    - Clair Obscur : Expedition 33 (la surprise de l'année)

    - Split Fiction (la suite spirituelle de It Takes Two le GOTY 2021)

    - Hollow Knight : Silksong (l'un des jeux le plus attendu 2025)

    - Donkey Kong Bananza (le représentant de Nintendo 2025)

    - Death Stranding 2 : On The Beach (le représentant de Sony 2025)

    Blue Prince et Kingdom Come: Deliverance II en challengers
    kevisiano posted the 11/03/2025 at 09:10 AM
    Pas de Yotei ni Bananza

    Les indés ont tué le game cette année
    ducknsexe posted the 11/03/2025 at 09:13 AM
    DK Bananza sera présent dans les nominé. Vous faites pas d illusions
    shinz0 posted the 11/03/2025 at 09:15 AM
    kevisiano "Les indés ont tué le game cette année"
    Et les AA

    Le troll ultime serait Légendes Pokémon : Z-A nommé
    crazy posted the 11/03/2025 at 09:19 AM
    HK Silksong
    DK Bananza
    Exp 33
    IndianaJones
    Hades2
    The Alters
    kevisiano posted the 11/03/2025 at 09:22 AM
    shinz0 oh mon Dieu, alors que Digimon est au-dessus d'après la plèbe

    Les indés font vraiment plaisir cette année, merci à eux
    kikoo31 posted the 11/03/2025 at 09:33 AM
    Légendes Pokémon : Z-A
    hatefield posted the 11/03/2025 at 09:42 AM
    Kingdom Come, le reste c'est que du kikoo lol.
    rogeraf posted the 11/03/2025 at 09:54 AM
    Arc Raiders peu etre
    grundbeld posted the 11/03/2025 at 09:58 AM
    hatefield C’est ridicule des commentaires pareils.
    pcsw2 posted the 11/03/2025 at 10:20 AM
    hatefield clairement mon goty aussi meme si je pense que clair obscure merite aussi
    zoske posted the 11/03/2025 at 10:30 AM
    Powerwash 2
    yogfei posted the 11/03/2025 at 10:33 AM
    Hades II
    Clair Obscur : Expedition 33
    Split Fiction
    Hollow Knight : Silksong
    Donkey Kong Bananza
    Kingdom Come Deliverance 2

    Et pour moi Clair obscur mérite le titre, le seul que je n'ai pas fait c'est Kingdom come...
    shinz0 posted the 11/03/2025 at 10:37 AM
    yogfei malheureusement un jeu de ta liste va sauter pour une exclue Sony
    yogfei posted the 11/03/2025 at 11:05 AM
    shinz0 Oui forte chance...
    maxx posted the 11/03/2025 at 11:12 AM
    Comme d'habitude c'est compliqué de s'exprimer quand on est en retard sur les jeux tellement y en a
    Pour le moment je mets carrément Clair Obscur Expédition 33. Le jeu est grandiose malgré ses défauts. Il mérite clairement le titre. Et le jeu est déjà culte avec une communauté très forte, et ça ils ne l'ont pas volé.

    J'ai pas encore fait Yotei et Bananza. J'ai beaucoup aimé Split Fiction pour le moment mais je ne l'ai pas encore terminé avec un pote. Donc dur de dire ce qu'il en est mais pour le moment je le trouve "juste" très cool.

    Je suis en train de finir Death Stranding 2. J'aime toujours autant mais je le vois pas être nominé. La surprise du 1 est passée et même si sur certaines choses il est mieux que le premier, il est moins bon sur les moments un peu magiques. Un jeu que j'aime beaucoup, que je trouve excellent, mais y a d'autres jeux qui méritent d'être nominés.
    J'aurais clairement pas l'occasion de faire Silksong, Kingdom Come Deliverance 2 ou Hades II. Mais ils semblent être de bons candidats
    akinen posted the 11/03/2025 at 11:22 AM
    Les avis sont les mêmes chez bcp. Gloire aux indés et surtout aux AA
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo