TheGameAwards débarquent au Peacock Theater ! Célébrez l'excellence et découvrez les nouveautés lors de l'événement annuel phare de l'industrie du jeu vidéo, avec notamment une performance du Game Awards Orchestra."
Si vous deviez choisir aujourd'hui, quels sont les six jeux que vous voyez en lice pour le titre de Jeu de l'année aux #TheGameAwards le 11 décembre ?
Je pense qu'on aura les six jeux ci-dessus.
Source : https://www.neogaf.com/threads/the-game-awards-december-11th.1689742/
tags :
posted the 11/03/2025 at 06:42 AM by link49
Perso j'aimerais que Hades ou Silksong gagne m'enfin c'est perdu d'avance vu le bruit qu'a fait Expedition toute l'année... 0 suspense sur le gagnant.
sinon je suis ok avec les 4 autres, CO, Hades 2, Silksong et DKB sont tous les 4 excellents
Je remplacerai au moins GoY par Blue Prince qui, a priori n'aurait aucune chance d'être dans ma liste tellement ça a l'air sans saveur.
Pour moi ça serait CO E33 assez haut la main malgré de très beaux candidats en face, amoureux de la proposition, en plus d'être un excellent jeu, c'est une véritable œuvre d'art comme on en a presque jamais eu dans l'histoire.
Apres mettre expédition comme vainqueur, c'est dans un univers très parisiens, pas sur que ça plaise au américain....mais ça rien a voir entre la relation du vacataire actuel de la France et Trump.....
Tous est parfaitement neutre, sans aucun chèque quelconque biensur.....
Les nomination auront lieu quand?
Le problème étant que l'on risque d'avoir en jeu "obligatoire" DS2, GoY et donc COE33 et les autres devront s'affronter pour les trois places restantes.
Ghost of Yōtei, je n’y ai pas joué mais je n’ai pas vu de retour « transcendant » parmi ceux qui ont plus de 50h au compteur (ceux qui y jouent vraiment à fond donc).
Hollow Knight, 106h à 100%. Il méritent autant le GOTY qu’une sanction pour ses erreurs d’équilibrage. C’est pratiquement un jeu d’auteur à ce niveau.
Clair obscure a secoué l’industrie du jrpg-like de mon point de vue. C’est une claque intersidérale et une humiliation critique de tout ce que fait square actuellement. C’est ma victoire perso sur ce que je déteste dans les FF récents. Avis bien sûr ultra perso
Blue Prince
Silksong
Hades 2
Split Fiction
Clair Obscure
Kingdom Come Deliverance 2
Mais on sait très bien que comme d'hab y aura les jeux génériques de Nintendo et Sony (DK Bananza, DS2, GoY)
- Hades II (la valeur sûre)
- Clair Obscur : Expedition 33 (la surprise de l'année)
- Split Fiction (la suite spirituelle de It Takes Two le GOTY 2021)
- Hollow Knight : Silksong (l'un des jeux le plus attendu 2025)
- Donkey Kong Bananza (le représentant de Nintendo 2025)
- Death Stranding 2 : On The Beach (le représentant de Sony 2025)
Blue Prince et Kingdom Come: Deliverance II en challengers
Les indés ont tué le game cette année
Et les AA
Le troll ultime serait Légendes Pokémon : Z-A nommé
DK Bananza
Exp 33
IndianaJones
Hades2
The Alters
Les indés font vraiment plaisir cette année, merci à eux
Clair Obscur : Expedition 33
Split Fiction
Hollow Knight : Silksong
Donkey Kong Bananza
Kingdom Come Deliverance 2
Et pour moi Clair obscur mérite le titre, le seul que je n'ai pas fait c'est Kingdom come...
Pour le moment je mets carrément Clair Obscur Expédition 33. Le jeu est grandiose malgré ses défauts. Il mérite clairement le titre. Et le jeu est déjà culte avec une communauté très forte, et ça ils ne l'ont pas volé.
J'ai pas encore fait Yotei et Bananza. J'ai beaucoup aimé Split Fiction pour le moment mais je ne l'ai pas encore terminé avec un pote. Donc dur de dire ce qu'il en est mais pour le moment je le trouve "juste" très cool.
Je suis en train de finir Death Stranding 2. J'aime toujours autant mais je le vois pas être nominé. La surprise du 1 est passée et même si sur certaines choses il est mieux que le premier, il est moins bon sur les moments un peu magiques. Un jeu que j'aime beaucoup, que je trouve excellent, mais y a d'autres jeux qui méritent d'être nominés.
J'aurais clairement pas l'occasion de faire Silksong, Kingdom Come Deliverance 2 ou Hades II. Mais ils semblent être de bons candidats