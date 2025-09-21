Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Switch 2] Prêt pour le premier tournoi en ligne sur Mario Kart World?
Nintendo a annoncé que l'Europe accueillera bientôt son tout premier événement en ligne Mario Kart World.

Cette compétition en ligne débutera le 27 septembre, de 18 h à 20 h. Les participants s'affronteront à toute vitesse lors de courses 150 cc, dans l'espoir de maintenir leur classement Versus au plus haut.




Chaque joueur commencera avec un classement Versus de 3 000 points, qui augmentera ou diminuera selon les résultats des courses. Une fois les deux heures écoulées, ce classement sera définitif.

Une Switch 2, Mario Kart World et un abonnement Nintendo Switch Online actif seront requis pour participer.

Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/09/mario-kart-worlds-first-european-online-event-gets-underway-later-this-month/
    posted the 09/21/2025 at 06:25 PM by link49
    comments (8)
    maisnon posted the 09/21/2025 at 06:31 PM
    Ils font meme pas gagné une carte eshop. C'est bien du Nintendo
    syoshu posted the 09/21/2025 at 06:33 PM
    Dommage de pas avoir mis en place un système d'évènements avec des missions variées (combat de boss ?!?) depuis la sortie.

    C'est toujours bon à prendre en l'état, mais un peu léger
    yamine posted the 09/21/2025 at 06:47 PM
    Ils commencent à réaliser que sonic racing crossworld n'est pas si mauvais. Et iOS se réveillent un peu tard. Aucun système de ranking online, online d'ailleurs qui n'a pas évolué depuis la nintendo Wii.
    cail2 posted the 09/21/2025 at 07:18 PM
    yamine
    online d'ailleurs qui n'a pas évolué depuis la nintendo Wii.


    C'est faux, maintenant tu dois utiliser ton propre téléphone si tu veux communiquer avec les autres joueurs...
    suikoden posted the 09/21/2025 at 07:24 PM
    cail2 Faux aussi le numéro de tel c'est juste pour securiser/vérifier le compte.
    Suffit de passer par le chat de la console et meme pas besoin de micro casque (mais le son est moyen).

    C'est pas le plus pratique certes mais ca va. Suffit de creer une room et inviter les gens (parcontre on peut pas modifier ensuite et ca c'est debile)
    kiryukazuma posted the 09/21/2025 at 07:34 PM
    Va sur X, regarde les commentaires sous le post de ce tournoi. Tu auras ta réponse...
    ratchet posted the 09/21/2025 at 08:20 PM
    La dernière phrase avant le lien bordel. Ce niveau moi qui pensait qu’il fallait avoir Pikmin 3 pour participer.
    solarr posted the 09/21/2025 at 09:42 PM
    Link49 il reste du monde pour jouer à ce jeu ?

    Ou c'est une tentative désespérée d’en attirer.
