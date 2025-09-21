Nintendo a annoncé que l'Europe accueillera bientôt son tout premier événement en ligne Mario Kart World.
Cette compétition en ligne débutera le 27 septembre, de 18 h à 20 h. Les participants s'affronteront à toute vitesse lors de courses 150 cc, dans l'espoir de maintenir leur classement Versus au plus haut.
Chaque joueur commencera avec un classement Versus de 3 000 points, qui augmentera ou diminuera selon les résultats des courses. Une fois les deux heures écoulées, ce classement sera définitif.
Une Switch 2, Mario Kart World et un abonnement Nintendo Switch Online actif seront requis pour participer.
Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/09/mario-kart-worlds-first-european-online-event-gets-underway-later-this-month/
posted the 09/21/2025 at 06:25 PM
C'est toujours bon à prendre en l'état, mais un peu léger
online d'ailleurs qui n'a pas évolué depuis la nintendo Wii.
C'est faux, maintenant tu dois utiliser ton propre téléphone si tu veux communiquer avec les autres joueurs...
Suffit de passer par le chat de la console et meme pas besoin de micro casque (mais le son est moyen).
C'est pas le plus pratique certes mais ca va. Suffit de creer une room et inviter les gens (parcontre on peut pas modifier ensuite et ca c'est debile)
Ou c'est une tentative désespérée d’en attirer.