Mine de rien, pour une console vieillissante, la première Switch va acceuillir quatre titres, faute en fait de version Switch 2 :
Et la Switch 2 le double, huit en tout :
J'attends impatiemment Hades II, et surtout le possible dernier GOTY de 2025 : Metroid Prime 4 : Beyond.
Enfin, on vera le budget...
Ah ben ça fait rêver tiens.
Non, ils seront dispos sur Switch 1 (donc sur PC).
Toujours les meme boufons de service.
Oui, sauf que celui là sort officiellement sur PC.
les autres etant multiplateformes pour certains je les ferais sur PC mais je compte me rattraper sur d'autres jeux switch comme luigi's mansion et xenoblade
Metroid prime 4
Ensuite je passe par le portail pour aller en 2026
Ou l’achat compulsif pour l’étagère.
Le seul musou auquel j'ai joué c'est celui de Dragon Quest, c'était sympa, mais vite répétitif, ça ne justifie pas l'achat d'une console comme ça aurait été le cas avec un vrai gros Zelda.
MP4 je le testerai sur PC.
Quant aux Mario Galaxy, ce sont les meilleurs Mario 3D pour moi, je les referai avec plaisir, mais sur PC.
ouroboros4
Mais clairement, de même qu'il n'a pas du jouer plus d'une heure aux versions Switch 2 de Botw/Totk (comme 99% de ceux qui les ont rachetés quoi )
Mais autant d'achat compulsif pour des jeux à peine effleuré c'est triste
Bah il y a les joueurs et il y a les collectionneurs, ce sont rarement les 2 à la fois vu que ces derniers n'ont du plaisir que dans l'acte d'achat.
C'est ce que je me dis oui,
je m'attendais à voir un Mario Galaxy 3 pour les 40 ans de Mario lors du dernier direct, ça aurait été l'achat immédiat pour moi.
Mais là, absolument rien ne me fait rêver.
Pour les jeux classiques il attend plutôt une promo
Pour moi c'est de l'achat compulsif
Perso ça sera mp4 sur et certains.
Peut etre pas Day one. Probablement pas même.
J'ai appris que Disney dremalight valley va recevoir un nouvelle addon payant en novembre....
Je plains celui qui le commence aujourd'hui....
guiguif Galaxy 2 = BGE des plateformer 3D avec des levels linéaires, dinguerie, après il a du vieillir un peu depuis.
Bah je n'ai pas aimé Botw et Totk, pour moi ce ne sont pas de vraies Zelda, donc c'est pas bien grave.
Metroid Prime 4 et... Bah c'est tout jusqu'à la fin de l année je doute que ça change maintenant ...
Mode believe pour la Switch 2 l année prochaine avec un Nintendo qui aura appris de ses erreurs et bossé son dossier , au lieu de dormir sur leurs lauriers comme ils le font la
51love Lequel ? (spoil : aucun, évidemment)
Expedition 33 tu peux tout à fait penser qu'il s'agit d'un simple RPG tour par tour classique vu 20 millions de fois, mais il a réussi à apporter suffisamment de dynamise à son système de combat pour ce démarquer, attirer des millions de joueurs (4,4 millions aux dernières nouvelles), dont une grande partie n'avait jamais joué à ce genre, avec un univers qui a parlé à énormément de monde et une histoire qui aborde des sujets universels compréhensible de tous, le tout sur une nouvelle licence fait par un studio/dév inconnu qui n'a pas eu le budget de Kojima.
C'est pour ça que le jeu a clairement beaucoup plus de chance d'être le GOTY face à DS2, même si ce dernier te plaît beaucoup et qu'il est sûrement bien dans ce qu'il propose, mais il n'a juste pas eu du tout le même impact qu'Expedition 33 dans l'industrie du JV 2025.
A trois mois de sa sortie, c'est un peu normal qu'il n'y ait que 4 ou 5 jeux exclusifs NS2 (ce qui par ailleurs si l'on compare avec d'autre consoles est en vérité plutôt pas mal du tout).
Après l'avantage de la console, c'est aussi d'avoir un plus grand écran, pour ceux qui ne jouent pas que chez eux.