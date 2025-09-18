Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Hades II
1
Likers
name : Hades II
platform : Switch 2
editor : N.C
developer : Supergiant Games
genre : action
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
472
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18519
visites since opening : 31026398
link49 > blog
[Switch 1/2] Nintendo va me ruiner en fin d'année!
Mine de rien, pour une console vieillissante, la première Switch va acceuillir quatre titres, faute en fait de version Switch 2 :



Et la Switch 2 le double, huit en tout :



J'attends impatiemment Hades II, et surtout le possible dernier GOTY de 2025 : Metroid Prime 4 : Beyond.

Source : https://x.com/Archangel491/
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    ducknsexe, killia
    posted the 09/18/2025 at 02:45 PM by link49
    comments (57)
    micheljackson posted the 09/18/2025 at 02:54 PM
    Y-t-il une seule exclusivité Switch 2 là dedans ?
    tripy73 posted the 09/18/2025 at 02:54 PM
    Perso hormis Metroid 4, aucun autre jeu m'intéresse dans ta liste et je vais pas payer 70€ pour le pack de Super Mario Galaxy. Après pour le GOTY de MP4 vu la date où il sort, il ne sera pas pris en compte pour les The Game Awards, mais peut-être à d'autres événements du même genre, reste que face à Clair Obscur Expedition 33 ça va être très compliquer d'obtenir ce titre peu importe la cérémonie qui le décerne.
    taiko posted the 09/18/2025 at 02:55 PM
    Seul hades 2 m'intéresse dans ta liste. ????
    hypermario posted the 09/18/2025 at 02:55 PM
    micheljackson Hyrule warrior
    ippoyabukiki posted the 09/18/2025 at 02:57 PM
    ne tkt pas c'est la derneire fois, ils vont bientot mettre la clé sous la porte ou ne se concentrer que sur els jeux car la switch 2 va bientot bidée. Enfin de ce que je lis ici
    hypermario posted the 09/18/2025 at 02:58 PM
    Pour moi ca sera Hyrule warrior + MP4 + Hades + Mario Galaxy 1&2
    Enfin, on vera le budget...
    micheljackson posted the 09/18/2025 at 02:58 PM
    hypermario
    Ah ben ça fait rêver tiens.
    playshtayshen posted the 09/18/2025 at 03:02 PM
    micheljackson mario galakchie, metroid prix 4 bêêêyond
    churos45 posted the 09/18/2025 at 03:03 PM
    Après vous pouvez aussi terminer vos jeux au fur et à mesure et acheter plus tard
    playshtayshen posted the 09/18/2025 at 03:03 PM
    tripy73 attention ya death stranding 2
    fdestroyer posted the 09/18/2025 at 03:04 PM
    La tristesse absolue c'est que je vais devoir prendre certain jeux sur Switch 1, alors qu'ils existent sur NS2, mais c'est GKCaca.
    cidkageno posted the 09/18/2025 at 03:07 PM
    fdestroyer La meme. Cest vraiment bidon ces GKC
    micheljackson posted the 09/18/2025 at 03:09 PM
    playshtayshen
    Non, ils seront dispos sur Switch 1 (donc sur PC).
    spartan1985 posted the 09/18/2025 at 03:11 PM
    Ce sera Hyrule Warriors pour moi et peut être Metroid.
    playshtayshen posted the 09/18/2025 at 03:13 PM
    micheljackson ah oui hahahaha. Même hades 2 alors?
    djfab posted the 09/18/2025 at 03:13 PM
    Enlève les remasters et ton porte feuille se portera bien mieux !
    hypermario posted the 09/18/2025 at 03:22 PM
    Les merdeux qui chient sur les jeux mais qui derriere vont emuler ou cracker le jeux.. Qui pleurent sur le prix, mais ont un PC, Une Ps5, la XBox la switch 2 ect...
    Toujours les meme boufons de service.
    masharu posted the 09/18/2025 at 03:23 PM
    fdestroyer La même.
    micheljackson posted the 09/18/2025 at 03:23 PM
    playshtayshen
    Oui, sauf que celui là sort officiellement sur PC.
    fyrefly posted the 09/18/2025 at 03:26 PM
    Moi ça sera surtout pokemon ZA , mario galaxy et metroid

    les autres etant multiplateformes pour certains je les ferais sur PC mais je compte me rattraper sur d'autres jeux switch comme luigi's mansion et xenoblade
    tripy73 posted the 09/18/2025 at 03:29 PM
    playshtayshen : tu parles du jeu dont plus personne ne parlait 10 jours après sa sorite ? Clairement il fait pas le poids face à Exp33, même s'il a plu à certains joueurs (j'ai vu beaucoup de fans du 1er être déçu), on est à des années lumières de la portée sur la communauté de joueurs et de l'industrie qu'a eu le RPG de Sandfall.
    shambala93 posted the 09/18/2025 at 03:29 PM
    T’es pas obligé de tout acheter day one. Je ne comprends pas l’intérêt
    saram posted the 09/18/2025 at 03:31 PM
    shambala93 La peur que ce soit plus dispo ?
    ducknsexe posted the 09/18/2025 at 03:37 PM
    Dragon Quest 1 et 2 HD
    Metroid prime 4

    Ensuite je passe par le portail pour aller en 2026
    solarr posted the 09/18/2025 at 03:40 PM
    Merci Suzukube : il manque encore une quinzaine de titres et tu auras tous les jeux NS2.
    playshtayshen posted the 09/18/2025 at 03:43 PM
    tripy73 je suis fan du premier j'ai dû passer 500h et platiné 4 fois. Là je suis a 20h de jeu et c'est une vrai pépite. Un jeux qui, comme le premier, prend toujours des risques avec son originalité que je ce soit dans le gameplay ou l'histoire. Lost est magnifique. Expedition 33 est un tour par tour classique qu'on a vue 20 million de fois contrairement a death stranding 2 qui est totalement unique en son genre. Là est son point fort
    hypermario posted the 09/18/2025 at 03:44 PM
    micheljackson Tu as fait le premier d'hyrule warrior ? il ne t'as pas plu ? MP4 c'est une grosse cartouche quand meme, puis mario galaxy ca fait longtemps que je ne l'ai pas touché , et ca plaira a ma fille.
    shambala93 posted the 09/18/2025 at 03:48 PM
    saram
    Ou l’achat compulsif pour l’étagère.
    shadowmarshal posted the 09/18/2025 at 03:51 PM
    Je viens de réaliser que Mario Galaxy 1 et 2 n’était pas des jeux NS2 mais NS1. Je suis choquebar .
    ouroboros4 posted the 09/18/2025 at 03:55 PM
    Le plus terrifiant c'est de se dire qu'il y jouera 2 heures, fera un test de 5 ligne, et n'en finira sans doute quasiment aucun...
    micheljackson posted the 09/18/2025 at 03:58 PM
    hypermario
    Le seul musou auquel j'ai joué c'est celui de Dragon Quest, c'était sympa, mais vite répétitif, ça ne justifie pas l'achat d'une console comme ça aurait été le cas avec un vrai gros Zelda.

    MP4 je le testerai sur PC.
    Quant aux Mario Galaxy, ce sont les meilleurs Mario 3D pour moi, je les referai avec plaisir, mais sur PC.

    ouroboros4
    Mais clairement, de même qu'il n'a pas du jouer plus d'une heure aux versions Switch 2 de Botw/Totk (comme 99% de ceux qui les ont rachetés quoi )
    ouroboros4 posted the 09/18/2025 at 03:59 PM
    micheljackson Après je suis pas étonné il était déjà comme ça avant
    Mais autant d'achat compulsif pour des jeux à peine effleuré c'est triste
    micheljackson posted the 09/18/2025 at 04:02 PM
    ouroboros4
    Bah il y a les joueurs et il y a les collectionneurs, ce sont rarement les 2 à la fois vu que ces derniers n'ont du plaisir que dans l'acte d'achat.
    playshtayshen posted the 09/18/2025 at 04:12 PM
    micheljackson donc ya que dalle... j'ai bien de pas l'avoir acheté
    micheljackson posted the 09/18/2025 at 04:15 PM
    playshtayshen
    C'est ce que je me dis oui,
    je m'attendais à voir un Mario Galaxy 3 pour les 40 ans de Mario lors du dernier direct, ça aurait été l'achat immédiat pour moi.
    Mais là, absolument rien ne me fait rêver.
    osiris67 posted the 09/18/2025 at 04:15 PM
    T achete vraiment tout de maniere aveugle... T attends meme pas d eventuels tests.
    hypermario posted the 09/18/2025 at 04:38 PM
    micheljackson Tu as raté un tres bon jeux qui colle tres bien à l'esprit de BOTW , et pourtant moi je ne suis pas du tt mosu
    alozius posted the 09/18/2025 at 04:38 PM
    C’est à cause des mecs de ce genre qu’on se fait baiser par l’industrie du jeux vidéo. C’est désolant….
    hypermario posted the 09/18/2025 at 04:40 PM
    alozius Pour le coup on se fait baisé aussi par ceux qui Hack les jeux.. micheljackson
    51love posted the 09/18/2025 at 04:48 PM
    A 90€ le jeu c'est clair qu'on va se ruiner
    hypermario posted the 09/18/2025 at 04:54 PM
    51love Personne achete ces jeux a 90€ ou alors tu es teubé
    losz posted the 09/18/2025 at 04:57 PM
    Pourquoi tu prend autant d'inferior version
    guiguif posted the 09/18/2025 at 04:57 PM
    MP4 et Mario Galaxy comme un pigear n'ayant jamais fait Galaxy 2.
    ouroboros4 posted the 09/18/2025 at 05:02 PM
    micheljackson Généralement un collectionneur achète pas tout forcément day one
    Pour les jeux classiques il attend plutôt une promo
    Pour moi c'est de l'achat compulsif
    cyr posted the 09/18/2025 at 05:20 PM
    guiguif tu sais que tu peut acheter mario galaxy 2 indépendamment du 1 sur l'eshop?

    Perso ça sera mp4 sur et certains.
    Peut etre pas Day one. Probablement pas même.

    J'ai appris que Disney dremalight valley va recevoir un nouvelle addon payant en novembre....

    Je plains celui qui le commence aujourd'hui....
    51love posted the 09/18/2025 at 05:24 PM
    hypermario teubé je le suis certainement, mai ici c'était juste une petite boutade

    guiguif Galaxy 2 = BGE des plateformer 3D avec des levels linéaires, dinguerie, après il a du vieillir un peu depuis.
    guiguif posted the 09/18/2025 at 05:26 PM
    cyr fuck le demat
    micheljackson posted the 09/18/2025 at 05:41 PM
    hypermario
    Bah je n'ai pas aimé Botw et Totk, pour moi ce ne sont pas de vraies Zelda, donc c'est pas bien grave.
    drybowser posted the 09/18/2025 at 05:59 PM
    Ouais nan moi ils vont pas me ruiner du tout je devrais leur dire merci peut être grace à eux je vais garder ma thune ...
    Metroid Prime 4 et... Bah c'est tout jusqu'à la fin de l année je doute que ça change maintenant ...
    Mode believe pour la Switch 2 l année prochaine avec un Nintendo qui aura appris de ses erreurs et bossé son dossier , au lieu de dormir sur leurs lauriers comme ils le font la
    lafibre posted the 09/18/2025 at 06:08 PM
    Pareil max de jeux, plein d'exclusivités par ailleurs. Best console

    51love Lequel ? (spoil : aucun, évidemment)
    51love posted the 09/18/2025 at 06:47 PM
    lafibre t'étais pas là ya quelques mois avec la polémique du MSRP de MKW en physique ?
    tripy73 posted the 09/18/2025 at 07:01 PM
    playshtayshen : non mais on s'en fout qu'on aimé l'un des jeux ou les deux, moi je te parle de l'impact que les deux jeux ont eu sur l'industrie et chez joueurs grand public. DS2 est sûrement très sympa mais il s'adresse à un public de niche, avec peu d'évolutions marquantes par rapport au 1 (même de la régression/simplification sur certains points) et une histoire, un univers ainsi qu'un game design qui sont très loin de parler à tout le monde.

    Expedition 33 tu peux tout à fait penser qu'il s'agit d'un simple RPG tour par tour classique vu 20 millions de fois, mais il a réussi à apporter suffisamment de dynamise à son système de combat pour ce démarquer, attirer des millions de joueurs (4,4 millions aux dernières nouvelles), dont une grande partie n'avait jamais joué à ce genre, avec un univers qui a parlé à énormément de monde et une histoire qui aborde des sujets universels compréhensible de tous, le tout sur une nouvelle licence fait par un studio/dév inconnu qui n'a pas eu le budget de Kojima.

    C'est pour ça que le jeu a clairement beaucoup plus de chance d'être le GOTY face à DS2, même si ce dernier te plaît beaucoup et qu'il est sûrement bien dans ce qu'il propose, mais il n'a juste pas eu du tout le même impact qu'Expedition 33 dans l'industrie du JV 2025.
    playshtayshen posted the 09/18/2025 at 07:25 PM
    tripy73 pas faux... le pavé. Mais ne compare pas un jeu vendu 50€ et sur 3 plate-forme différentes et un 1 jeu vendu 80€ sur une seule. Je parle même pas des grosse promo sur pc. Un ami ma envoyé une photo du prix pc a la sortie. 28€ !!!!! Hahahahahahah
    lafibre posted the 09/18/2025 at 08:43 PM
    51love Ben si mais là dans la liste il y en a aucun (et d'ailleurs MKW reste le seul jeu concerné de tout le line-up Switch 2, et même pas en dématérialisé).
    51love posted the 09/18/2025 at 08:48 PM
    lafibre j'avais précisé un peu plus haut que c'était une boutade
    burningcrimson posted the 09/19/2025 at 06:02 AM
    Link49 J'avais supprimé mon com mais je vais le rectifier plutôt. C'est tres cool d'avoir une passion mais essaye de contrôler un peu plus tes dépenses. Je sais pas si tu gagnes bien ta vie mais calcul combien d'euros ça te fait rien que pour la fin d'année... Après cestjuste un consei, tu fais ce que tu veux de ton argent et de ton temps.
    nyseko posted the 09/19/2025 at 10:12 AM
    playshtayshen donc ya que dalle... j'ai bien de pas l'avoir acheté

    A trois mois de sa sortie, c'est un peu normal qu'il n'y ait que 4 ou 5 jeux exclusifs NS2 (ce qui par ailleurs si l'on compare avec d'autre consoles est en vérité plutôt pas mal du tout).

    Après l'avantage de la console, c'est aussi d'avoir un plus grand écran, pour ceux qui ne jouent pas que chez eux.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo