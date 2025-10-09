Sandfall Interactive, développeur de Clair Obscur Expedition 33, a félicité l'équipe Cherry pour le lancement réussi, autant commercial que critique, de Hollow Knight: Silksong.
Ravi de voir les développeurs se soutenir mutuellement !
Source : https://x.com/Stealth40k/status/1965793183042097610/
posted the 09/10/2025 at 05:35 PM by link49
« Le développeur d’un seul jeu qui félicite le développeur seul autre jeu. Les deux potentiellement favoris dans les top GOTY de fin d’années »
Incroyable l’époque que l’on vit.
"Wola mec,rêve pas trop , le ballon d'or c'est moi l'aurait"
Silksong c'est pas mon goty, il est très bien mais a quelques points de frustration et pas assez de prises de risque comparé à HK1.
E33 franchement l'OST, l'histoire, la direction artistique je ne comprendrai pas du tout s'il n'est pas goty, il le mérite tellement
Au delà de l'équilibrage complètement à la ramasse, ça reste un metroidvania assez classique, sans grande surprise, notamment sur ses mécaniques. (jsuis à quasiment 100% de la map/jeu)
Il est par contre artistiquement magnifique, même si je trouve le premier plus inspiré sur ses zones.
Oui, mais c'est qu'une impression, comme dans la majorité des cas où tu commenceras une phrase par cette expression tout au long de ta vie. . .
Silksong sera surement élu meilleur jeu dans la categorie indé.
je ne m'attendais pas à m'amuser autant en 2025 entre Clair Obscur et Silksong.Surtout que je n'attendais aucun des 2 jeux. J'espère maintenant que Ninja Gaiden 4 Sera une claque pour boucler la boucle.
Concernant Ghost Of Yotei, j'ai adoré Tsushima mais j'ai peur d'un 1.5 comme Gow Ragnarok.Donc j'attends de voir.
C'est comme partager son avis sur des jeux sur gamekyo. Quand bcp répètent qu'un jeu est un hit et que l'on pense aussi pareil, ça fait plaisir.
Les cérémonies genre BAFTA ou GameAwards restent dans les mémoires.
Ça permet aussi d'envoyer un signal à l'industrie. It takes two ou Astro par exemple. Ils ont pas du tout la tête des jeux que les analystes mettaient en avant. Pourtant ils ont eu de bonnes critiques, vente et récompenses.
Ça donne un sens à l'industrie. Les bons jeux qui ne réussissent pas cela, envoi un signal contraire du genre "vous voyez ce jeu? Faut surtout pas faire comme ça".
D'où la cascade de souls et de waifu-gatcha...
Désolé pour le post mais bon, j'étais inspiré.
Le GOTY c'est juste le jeu préféré ou le top 3, 5 à 10 de quelqu'un ou un groupe donné pour l'année en cours.
le point est que la qualité a tellement baissée qu'aujourd'hui le goty représente le voir les 2 bon jeu de l'années...
c'est sur qu'a l'époque de la ps1 ou 2 ou t'avait un banger par semaine, le goty on s'en serait foutu royal, mais aujourd'hui, avoir un bon jeu (un vrai bon jeu pas un moyen +) ca relève de l'exception