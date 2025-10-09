Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Hollow Knight Silksong
1
Likers
name : Hollow Knight Silksong
platform : Switch 2
editor : N.C
developer : Team Cherry
genre : action
other versions : PC - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
471
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18501
visites since opening : 30939751
link49 > blog
[GOTY 2025] Quand Sandfall Interactive félicite Hollow Knight Silksong
Sandfall Interactive, développeur de Clair Obscur Expedition 33, a félicité l'équipe Cherry pour le lancement réussi, autant commercial que critique, de Hollow Knight: Silksong.



Ravi de voir les développeurs se soutenir mutuellement !

Source : https://x.com/Stealth40k/status/1965793183042097610/
    tags :
    10
    Likes
    Who likes this ?
    idd, bogsnake, kevinmccallisterrr, wickette, tripy73, nikolastation, yukilin, adamjensen, escobar, kalas28
    posted the 09/10/2025 at 05:35 PM by link49
    comments (24)
    akinen posted the 09/10/2025 at 05:39 PM
    Message volontairement gras et sans finesse:

    « Le développeur d’un seul jeu qui félicite le développeur seul autre jeu. Les deux potentiellement favoris dans les top GOTY de fin d’années »

    Incroyable l’époque que l’on vit.
    kiryukazuma posted the 09/10/2025 at 05:45 PM
    Le dessin est superbe.
    kikoo31 posted the 09/10/2025 at 05:51 PM
    En diagonal :
    "Wola mec,rêve pas trop , le ballon d'or c'est moi l'aurait"
    sdkios posted the 09/10/2025 at 06:10 PM
    akinen c'est bien triste de tout voir negativement comme ca. C'est ca qui est incroyable avec cette epoque.
    akinen posted the 09/10/2025 at 06:30 PM
    sdkios j’ai les deux jeux, ce sont mes GOTY. Au contraire, je salue le culot et le talent de ces petites équipes remplis de talents!
    vyse posted the 09/10/2025 at 06:48 PM
    C'est clairement l'un des 2 qui sera GOTY même si clair obscur a l'air d'y aller tt droit
    wickette posted the 09/10/2025 at 07:26 PM
    Joli le dessin .

    Silksong c'est pas mon goty, il est très bien mais a quelques points de frustration et pas assez de prises de risque comparé à HK1.

    E33 franchement l'OST, l'histoire, la direction artistique je ne comprendrai pas du tout s'il n'est pas goty, il le mérite tellement
    jacquescechirac posted the 09/10/2025 at 07:28 PM
    oulah, j'ai l'impression que ceux qui sont dithyrambiques sur le jeu ne sont pas allés très loin.
    Au delà de l'équilibrage complètement à la ramasse, ça reste un metroidvania assez classique, sans grande surprise, notamment sur ses mécaniques. (jsuis à quasiment 100% de la map/jeu)
    Il est par contre artistiquement magnifique, même si je trouve le premier plus inspiré sur ses zones.
    shambala93 posted the 09/10/2025 at 07:44 PM
    Clair Obscur reste la claque à mon sens. Nouvelle ip et j’ai encore l’aventure et les musiques dans la tête… incroyable !
    mercure7 posted the 09/10/2025 at 07:50 PM
    oulah, j'ai l'impression que . . .

    Oui, mais c'est qu'une impression, comme dans la majorité des cas où tu commenceras une phrase par cette expression tout au long de ta vie. . .
    soulfull posted the 09/10/2025 at 08:59 PM
    Clair Obscur mérite le titre de GOTY.J'espère vraiment qu'il va le remporter.

    Silksong sera surement élu meilleur jeu dans la categorie indé.

    je ne m'attendais pas à m'amuser autant en 2025 entre Clair Obscur et Silksong.Surtout que je n'attendais aucun des 2 jeux. J'espère maintenant que Ninja Gaiden 4 Sera une claque pour boucler la boucle.

    Concernant Ghost Of Yotei, j'ai adoré Tsushima mais j'ai peur d'un 1.5 comme Gow Ragnarok.Donc j'attends de voir.
    yanssou posted the 09/10/2025 at 09:15 PM
    Clair Obscur sera le goty, les deux auront beaucoup de récompense.
    lafibre posted the 09/10/2025 at 11:06 PM
    wickette Mid tier E33. Tout ce qu'il mérite est d'être oublié.
    yogfei posted the 09/11/2025 at 06:40 AM
    lafibre C'est dommage que tu sois passé à coté de ce bijou si tu le trouves mid tier...
    djfab posted the 09/11/2025 at 07:17 AM
    Lafibre : tu ne ressens donc pas les émotions !?
    nikolastation posted the 09/11/2025 at 07:22 AM
    yogfei djfab Laissez tomber, c'est de la provoc'. On peut ne pas aimer un jeu, on peut difficilement le juger à contre sens de toute la presse et les joueurs.
    keiku posted the 09/11/2025 at 07:27 AM
    les grand se rassemblent
    sonilka posted the 09/11/2025 at 09:05 AM
    akinen ce qu'il y a de triste dans l'époque dont tu parles c'est que presque tous les joueurs sont désormais lobotomisés et parlent toute l'année de "Goty". Un truc marketing monté de toute pièce qui existait depuis longtemps mais passait inaperçu excepté pour quelques férues et qui a pris une ampleur totalement démesurée ces dernières années.
    akinen posted the 09/11/2025 at 09:12 AM
    sonilka Ouais c'est triste. Après on l'a aussi demandé. Je me rappelle des première soirées GOTY de gamekult et gameblog. Une sorte de consécration de leurs communautés pour un jeu.

    C'est comme partager son avis sur des jeux sur gamekyo. Quand bcp répètent qu'un jeu est un hit et que l'on pense aussi pareil, ça fait plaisir.

    Les cérémonies genre BAFTA ou GameAwards restent dans les mémoires.

    Ça permet aussi d'envoyer un signal à l'industrie. It takes two ou Astro par exemple. Ils ont pas du tout la tête des jeux que les analystes mettaient en avant. Pourtant ils ont eu de bonnes critiques, vente et récompenses.

    Ça donne un sens à l'industrie. Les bons jeux qui ne réussissent pas cela, envoi un signal contraire du genre "vous voyez ce jeu? Faut surtout pas faire comme ça".

    D'où la cascade de souls et de waifu-gatcha...

    Désolé pour le post mais bon, j'étais inspiré.

    Le GOTY c'est juste le jeu préféré ou le top 3, 5 à 10 de quelqu'un ou un groupe donné pour l'année en cours.
    link49 posted the 09/11/2025 at 09:39 AM
    J'attends que la version Switch 2 de Hollow Knight Silksong sorte pour pouvoir y jouer.
    mizuki posted the 09/11/2025 at 10:37 AM
    En tout cas on ne félicitera pas Sandfall pour l'organisation catastrophique des premiers concerts
    keiku posted the 09/11/2025 at 10:55 AM
    sonilka ce qu'il y a de triste dans l'époque dont tu parles c'est que presque tous les joueurs sont désormais lobotomisés et parlent toute l'année de "Goty". Un truc marketing monté de toute pièce qui existait depuis longtemps mais passait inaperçu excepté pour quelques férues et qui a pris une ampleur totalement démesurée ces dernières années.

    le point est que la qualité a tellement baissée qu'aujourd'hui le goty représente le voir les 2 bon jeu de l'années...

    c'est sur qu'a l'époque de la ps1 ou 2 ou t'avait un banger par semaine, le goty on s'en serait foutu royal, mais aujourd'hui, avoir un bon jeu (un vrai bon jeu pas un moyen +) ca relève de l'exception
    guiguif posted the 09/11/2025 at 11:56 AM
    djfab Beaucoup de gens jugent les jeux sur le gameplay/gamedesign et n'ont rien a faire du scenario. Même si il est bien mis en scène avec de belles musiques, le coté tire-larmes trop forcé par moment ne fonctionne pas sur tout le monde.
    docteurdeggman posted the 09/11/2025 at 12:26 PM
    mercure7
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo