NashWeedle et Attack of the Backlog affirment que Resident Evil VII serait annoncé sur Nintendo Switch 2 prochainement.
En effet, il serait annoncé lors du Nintendo Direct qui aurait lieu cette semaine.
Reste à voir si d'autres annonces concernant Resident Evil auront lieu.
Source : https://x.com/Stealth40k/status/1965075132533342705/
tags :
posted the 09/09/2025 at 06:39 AM by link49
adamjensen Bien sûr, combien achète 5 versions d'un jeu pour ne pas y toucher ? Hallucinant. Capcom a raison.
En meme temps, pour certains qui n'ont plus la chance de pouvoir autant jouer que d'autre, il sort trop de jeux auquel on a pas le temps de jouer, donc c'est pas une mauvaise chose.
Puis dans l'univers des portables, il est comun de se retrouver avec le portage des jeux salon qq année aprs.
Ouais, j'ai vu ca, c'est abusé.
Je demande à voir le résultat.
kidicarus c’était pas une cloud edition ? Comme kingdom hearts III j’appellerai pas ça un premier portage si le jeu ne tournait même pas sur la console et avait besoin d’une connexion robuste et constante
Re 9 only