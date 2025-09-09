Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Rumeur] Resident Evil 7 annoncé cette semaine sur Switch 2
NashWeedle et Attack of the Backlog affirment que Resident Evil VII serait annoncé sur Nintendo Switch 2 prochainement.



En effet, il serait annoncé lors du Nintendo Direct qui aurait lieu cette semaine.



Reste à voir si d'autres annonces concernant Resident Evil auront lieu.

Source : https://x.com/Stealth40k/status/1965075132533342705/
    posted the 09/09/2025 at 06:39 AM by link49
    comments (12)
    thelastone posted the 09/09/2025 at 06:51 AM
    Le 4 ça aurait été plus intéressant
    jp67110 posted the 09/09/2025 at 06:55 AM
    En même temps Capcom pourrait annoncer tous les remakes RE et j'imagine aisément que ca arrivera.
    vyse posted the 09/09/2025 at 06:59 AM
    Putain nintendo et sa gen de retard..
    adamjensen posted the 09/09/2025 at 06:59 AM
    Beaucoup de blé facile à se faire, si ils les sortent tous dessus.
    forte posted the 09/09/2025 at 07:37 AM
    vyse Classique depuis la Wii U en même temps.

    adamjensen Bien sûr, combien achète 5 versions d'un jeu pour ne pas y toucher ? Hallucinant. Capcom a raison.
    hypermario posted the 09/09/2025 at 07:38 AM
    vyse J'etait sur switch et j'avias une gen de retard ^^
    En meme temps, pour certains qui n'ont plus la chance de pouvoir autant jouer que d'autre, il sort trop de jeux auquel on a pas le temps de jouer, donc c'est pas une mauvaise chose.
    Puis dans l'univers des portables, il est comun de se retrouver avec le portage des jeux salon qq année aprs.
    adamjensen posted the 09/09/2025 at 07:42 AM
    forte
    Ouais, j'ai vu ca, c'est abusé.
    kidicarus posted the 09/09/2025 at 07:42 AM
    vyse résident evil 7 est déjà sorti sur switch 1,tubdevrais dire encore un portage

    Je demande à voir le résultat.
    wickette posted the 09/09/2025 at 07:44 AM
    vyse totalement, c’est une console entre une ps4 et une series S mais hybride

    kidicarus c’était pas une cloud edition ? Comme kingdom hearts III j’appellerai pas ça un premier portage si le jeu ne tournait même pas sur la console et avait besoin d’une connexion robuste et constante
    drybowser posted the 09/09/2025 at 07:56 AM
    Intérêt zero !
    Re 9 only
    nicolasgourry posted the 09/09/2025 at 08:03 AM
    vyse Resident Evil 7 est sortie sur PS4 puis plus tard sur PS5, donc je ne vois pas pourquoi étant sortie sur Switch il pourrait pas arriver sur Switch 2, de la même manière, tu y vois une génération de retard dans les deux cas ? Moi j'y vois juste la même logique.
