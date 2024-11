La PS5 Pro est enfin disponible et les scalpeurs ont trouvé une technique infaillible pour scalper : certains lecteurs sont désormais vendus pour 800 € !Une situation qui risque de s'empirer si les acheteurs continuent d'alimenter le marché de la seconde main, avec ses tarifs au-delà du prix officiel de ce lecteur, vendu au doux prix de 119,99 € Sony n'a pas encore communiqué sur un retour des stocks de lecteurs, qu'on espère pour la fin de l'année 2024. Micromania a indiqué pouvoir proposer de réserver des lecteurs à ses clients les plus engagés.

posted the 11/08/2024 at 04:10 PM by suzukube