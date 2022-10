Le classique du survival horror de science-fiction Dead Space revient, entièrement reconstruit depuis la base pour offrir une expérience plus profonde et plus immersive. Ce remake offre une fidélité visuelle époustouflante, un son atmosphérique à suspense, ainsi que de nouveaux contenus et améliorations de gameplay, tout en restant fidèle à la vision palpitante du jeu original. Electronic Arts

Le jeu est actuellement disponible pour 67€ sur PlayStation 5 et XBOX.Le jeu sera disponible le 27 Janvier 2023.