The Last of Us Part I est un remake du jeu The Last of Us, sorti en 2013. Développé par Naughty Dog, le jeu propose une aventure technique refaite à partir de zéro et sublimée grâce aux nouvelles technologies de la PlayStation 5. L'intelligence a aussi été totalement refaite, tandis que l'expérience comprend une compatibilité avec l'audio 3D, les retours haptiques ou les gâchettes adaptatives. Les effets, l'exploration et les combats ont aussi été améliorés.

A quelques jours de sa sortie, The Last of Us Part I, dévoile son trailer de lancement. Le jeu sera disponible le 2 septembre sur PlayStation 5, avec de nouveaux graphismes, une compatibilité avec la DualSense et bien d'autres choses.