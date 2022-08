L'équipe est impatiente de vous voir jouer, mais nous avons besoin d'un peu plus de temps pour vous offrir la meilleure expérience de jeu possible. https://t.co/681AmGqUil

Une date pour le jeu Harry Potter, fin du suspense pour Hogwarts Legacy, le jeu de Warner Bros Games sortira l'année prochaine.Le jeu sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, XBOX One, Series X|S, Epic Games Store et Steam dès le 10 Février 2023.La version Switch arrivera plus tard en 2023 si tout cas bien.