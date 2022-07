As Dusk Falls (Cloud, Console & PC) – 19 juillet

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Un drame interactif original d’Interior/Night qui explore les vies intriquées de deux familles pendant trente ans. Tout commence en 1998, lorsqu’un cambriolage vire à la tragédie dans une petite ville de l’Arizona. Les choix que vous devrez faire auront un impact sur le destin des personnages dans ce récit sans concessions où se mêlent trahison, sacrifice et résilience. Dirigez les vies et les relations de plusieurs personnages au cours d’une histoire couvrant des décennies, contée à travers deux livres riches en émotions.

Ashes of the Singularity: Escalation (PC) ID@Xbox – 19 juillet

Un jeu de stratégie en temps réel à grande échelle où vous commandez des armées entières sur un champ de bataille dynamique. Tentez de conquérir plusieurs mondes à travers de multiples campagnes solo ou jouez avec vos amis en multijoueur.

Watch Dogs 2 (Cloud, Console & PC) – 19 juillet

Incarnez Marcus Holloway, un jeune hacker surdoué originaire du berceau de la révolution technologique, la baie de San Francisco. Explorez un monde ouvert dynamique immense aux possibilités de gameplay infinies. Lancez le Hack du Siècle pour rendre la liberté à celles et ceux auxquels elle revient de droit : le peuple.

MotoGP 22 (Cloud, Console & PC) – 21 juillet

Allumage des moteurs : que l’expérience de jeu MotoGP la plus immersive et réaliste commence ! Plus de 120 pilotes et de 20 circuits officiels et toutes les sensations du championnat officiel vous attendent. Le virtuel n’a jamais été si proche de la réalité dans MotoGP 22 !

Torment: Tides of Numenera (Cloud & Console) – 21 juillet

Découvrez la Terre dans un milliard d’années au sein de l’univers de science fantasy de Numenéra. Partez à la conquête du Neuvième Monde, fondé sur les vestiges de civilisations avancées et marquez son histoire. Prenez une multitude de décisions primordiales, affrontez les conséquences de vos actes et défiez la mort en tentant de découvrir la réponse à l’ultime question : que représente une vie ?

Inside (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 29 juillet

Découvrez l’aventure unique des développeurs indépendants de Playdead, Inside, un jeu de plateforme scénarisé combinant action intense et énigmes retorses. Le titre a reçu les louanges de la critique pour sa direction artistique torturée, sa bande originale envoûtante et son atmosphère dérangeante.



Ils nous quittent le 31 juillet



Dodgeball Academia (Cloud, Console & PC)

Katamari Damacy Reroll (Cloud, Console & PC)

Lumines Remastered (Cloud, Console & PC)

Omno (Cloud, Console & PC)

Raji: An Ancient Epic (Cloud, Console & PC)

La prochaine fournée de jeux Game Pass se dévoile et il y a du bon encore une fois.