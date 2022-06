Une entité nommée Cursa a recherche l'énergie des Sparks, des créatures formées par la fusion de Lumas et de Lapins Crétins, et ce faisant, a plongé la galaxie dans le chaos. Mario et ses amis doivent voyager dans différents mondes pour rétablir la paix dans la galaxie, sauver les Sparks et vaincre Cursa

Le jeu Mario + Rabbids Sparks of Hope se date enfin avec un potentiel Leak de la part du store d'Ubisoft. Une Gold Edition sera aussi disponible, certainement en exclusivité sur le Ubistore, pas d'informations sur une éventuelle édition collector.Une GOLD Edition sera aussi de la partie, avec à l'intérieur :-Le jeu de base-Le Season Pass qui contient les packs DLC à venir, y compris du contenu d'histoire supplémentaire avec de nouveaux héros, quêtes et batailles.-Comprend également le pack Galactic Prestige, avec trois skins d'armes exclusifs et extrêmement élégants pour votre équipe, à débloquer immédiatement. Sauvez la galaxie, mais faites-le avec brio !Le jeu sera disponible le 20 Octobre 2022 sur Switch.