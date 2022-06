Le trailer de Black Adam est disponible sur YouTube. Pour rappel, après plusieurs reports, le film de Jaume Collet-Serra sortira en salle le 21 Octobre aux US.Au casting de ce méga blockbuster, nous retrouvons Dwayne Johnson dans le rôle de Black Adam, mais aussi Pierce Brosnan dans le rôle de Doctor Fate, Noah Centineo dans celui d'Atom Smasher, Quintessa Swindell dans celui de Cyclone, Aldis Hodge dans celui de Hawkman et Sarah Shahi dans le rôle d'Adrianna Tomaz.Chez nous, Black Adam est attendu dans les salles obscures pour le 19 octobre 2022.

Près de 5 000 ans après avoir été doté des pouvoirs tout-puissants des dieux égyptiens et emprisonné tout aussi rapidement, Black Adam est libéré de sa tombe terrestre, prêt à faire régner sa forme unique de justice dans le monde moderne.

posted the 06/08/2022