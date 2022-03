Eiji Aonuma sur BOTW 2:

"The adventure in this sequel will take place not just on the ground as in the previous game, but also in the skies above. However, the expanded world goes beyond that, and there will be an even wider variety of features you can enjoy"

"L'aventure dans cette suite se déroulera non seulement sur le sol comme dans le jeu précédent, mais aussi dans le ciel au-dessus. Cependant, le monde élargi va au-delà de cela, et il y aura une variété encore plus large de fonctionnalités dont vous pourrez profiter"

Mauvaise nouvelle, pour les fans de Zelda. La suite de Breath of the Wild, est reporté au printemps 2023.