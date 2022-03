Dans le cosmos étoilé





Les joueurs retrouveront une partie de l'équipe de développement de Starfield : le Game Director, Todd Howard, le Design Director, Emil Pagliarulo, le Lead Quest Designer, Will Shen, et le Lead Artists, Istvan Pely, pour une table ronde où ils parleront de leur approche créative pour le jeu.

La prochaine grosse cartouche de Bethesda, Starfield, se dévoile avec une nouvelle vidéo sur les coulisses du développement.Le jeu Starfield sortira exclusivement sur Xbox Series X|S et PC le vendredi 11 novembre 2022 et Day One dans le Xbox Game Pass.