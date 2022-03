Kamala Khan est une adolescente de Jersey City qui est fan de super-héros et surtout de Captain Marvel. Kamala a du mal à naviguer entre sa vie familiale et scolaire et a des difficultés à s'intégrer, mais sa vie change radicalement quand elle découvre qu'elle possède ses propres supers pouvoirs.

Miss Marvel se dévoile avec un trailer et une affiche,ais ce n'est pas tout, Disney annonce la date de sortie de la série, qui sera diffusée en exclusivité sur Disney+.La série sera disponible le 8 Juin 2022, en exclusivité sur Disney+. La série comptera que 6 épisodes, aucune information sur la durée de ceux-ci.